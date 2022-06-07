台灣青年姚冠均烏克蘭支援作戰：要穿襪子入睡，方便在聽到空襲警報時立刻穿鞋尋找掩護

（中央社）問他為何冒生命危險來支援烏克蘭抗俄？28歲的姚冠均答得乾脆：「這些情況有很大的機會發生在台灣身上……我們希望人家幫助我們之前，我們能夠提供人家什麼幫助？這才是重點。」

姚冠均來自台北市萬華區一個從事醫療相關產業已經兩代的家庭，在此之前，他唯一的軍事經驗是服役，是最後一梯次一年期的義務役士兵。他在2月24日烏克蘭遭到俄軍入侵之後放下自己的咖啡批發生意，投身支援烏克蘭作戰，盼的是台灣萬一遭到攻擊，也能獲得友軍馳援。

在接受《中央社》記者訪問這一天，姚冠均所屬的部隊在首都基輔（Kyiv）短暫休整。他在取得長官同意後出營，東方人的臉孔穿著帥氣的軍服，讓他在基輔街頭格外突出。姚冠均之前出現在網路畫面時，綠色上衣曾別著黃色字樣的「台灣魂」布質標章。在接受訪問這一天，胸前是暗色調布質的中華民國國旗。

在訪談中，姚冠均不避諱曾在今（2022）年1月針對無黨籍立委林昶佐的罷免投票中扮演重要角色，但他說自己沒有政治背景，只是不認同林昶佐對於萬華當地發展的立場，並希望政治能夠更好。

他告訴記者，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，他就在關注俄烏情勢。據他瞭解，約有10名台灣人響應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）籲請國際志願者協助抗俄的號召，被分發到海軍或警備等單位。他通過層層審核，在4月4日加入特種部隊的後勤補給單位，經過高度密集的急救訓練，目前擔任前線補給與傷兵救助的工作，沒有薪酬。

Photo Credit: 中央社 基輔郊區被毀加油站。俄羅斯部隊2月試圖攻入基輔之際，摧毀郊區一座加油站。

Photo Credit: 中央社 俄軍進犯時炮擊聲不斷，烏克蘭一名軍人的寵物犬陷入慌張，毛髮一夕變白，現在不敢獨處，軍人只能帶在身邊。

烏克蘭人對台灣不陌生，清楚兩岸情勢

姚冠均說，烏克蘭人得知他來自台灣時的反應，令他感到意外。他原本以為烏克蘭人和其他國際志願者一樣，對台灣都極為陌生，但沒想到「這邊的人都明白台灣跟中國現在的狀況」。他從朋友傳來的訊息得知，台灣方面提供的物資在陸續進入烏克蘭。他相信，烏克蘭人會體認到台灣是個重要的夥伴。

身為極少數參與烏克蘭前線任務的台灣人之一，姚冠均分享了他在前線的體驗：戰情瞬息萬變，有時得靠槍聲、炮聲判斷敵軍位置，剛攻下的據點恐怕轉眼失守。在交戰熱區更是敵我難分，未撤走的居民當中可能有通敵分子，把烏軍存放物資的地點或其他情報提供給俄軍，幸好烏克蘭軍隊在嚴防「第五縱隊」破壞方面有充足的經驗。他說，這一點很值得台灣借鏡，「我們還有時間補強」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 基輔地區的一輛坦克上，載滿對抗俄羅斯入侵的烏軍

Photo Credit: 中央社 俄軍3月間進襲烏克蘭首都基輔市附近的布查鎮，轟炸及射擊了許多路上的車輛。這些車輛被拖到一處空地，由軍人把守，將來可能作為調查俄羅斯戰爭罪行之用。

姚冠均說，在前線身處槍響不斷、泥沙朝臉上狂噴的極端環境，讓他體會為何烏克蘭戰友會說出「陣亡率95％」及「回不去台灣」等「玩笑話」。面對這樣的說法，他總是以「烏克蘭是一處葬身的好地方」（Ukraine is a good place to die）回應。

他所屬的部隊有時需要執行高風險的偵察任務，他說，弟兄們在出發前，彼此總能感受到一種不可言傳而只能意會的情緒。令他感慨的是，「上午可能還跟這個人在打屁、聊天，或是抽菸，然後就沒了」。

姚冠均身在烏克蘭，但常想到烏克蘭遭到入侵給台灣的啟示。他在受訪時呼籲台灣人不要輕忽軍事訓練，因為台灣要面對比俄羅斯準備更久、資訊更豐富，而且有更高的科技與金援的軍事力量。他引用國軍依孫子兵法製成的標語說，要「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」，畢竟當初也「沒有人預料到俄羅斯會真的（對烏克蘭）出兵」。

俄國先是在2014年3月兼併烏克蘭南部的克里米亞半島（Crimea），2021年底又開始在俄烏邊界集結十幾萬部隊。美國曾明確發出警告，指俄軍即將入侵烏克蘭，但歐洲多數國家和烏克蘭國內許多人都不相信。

別說可歌可泣，戰友間互諒相挺而已

被問及要來烏克蘭之前如何跟家人開口，姚冠均說，家人能理解他並不需要直接加入戰鬥，而且在能夠上網路且部隊允許的情況下，他會跟家人報平安。就目前而言，縱使至親再擔心，他覺得不能棄戰友於不顧。

姚冠均說，兩個月下來的感想之一是戰場上少有可歌可泣的故事，真正的英雄是能接下崗位、讓同袍在前線可以安心抽根香菸、上個廁所甚至睡上一覺的弟兄。他說，弟兄之間有這樣的情誼，無法說割捨就割捨。

相較於之前俄軍擺出圍攻基輔陣勢時的肅殺氣氛，如今首都的氣氛已趨近平靜，但烏克蘭政府仍不排除俄軍可能企圖再次對基輔發動攻擊。姚冠均在訪談結束前提醒記者，要把護照、防彈衣及頭盔放在隨手可及的地方，要穿襪子入睡，方便在聽到空襲警報時立刻穿鞋尋找掩護。他說，俄軍動向難以捉摸，沒有人能預測何時會有另一波攻勢。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航