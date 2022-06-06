《捍衛戰士：獨行俠》票房續寫紀錄，《侏羅紀世界：統霸天下》接棒試圖重返疫情前的市場熱度

由湯姆克魯斯（Tom Cruise，港譯「湯告魯斯」）主演的《捍衛戰士》續集《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick，港譯《壯志凌雲：獨行俠》），因碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）檔期一延再延，終於拍板定案在今（2022）年5月底上映。睽違36年獨行俠再度起飛，至今上映兩週，好表現也反映在票房，不斷打破湯姆克魯斯個人生涯票房最佳成績。

Photo Credit: 中央社 《捍衛戰士：獨行俠》5月27日在北美上映前，紐約時報廣場大螢幕播放廣告。

《捍衛戰士：獨行俠》在北美地區首週末鎖定「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）的連假檔期，光是五、六、日這3天，就從4732家北美影院獲得1.267億美元的票房收入，成為湯姆克魯斯從影至今，北美首週票房最高的作品，也是湯姆克魯斯生涯第一次在北美首週末突破1億美元的電影。

此前湯姆克魯斯主演的電影，在北美首週票房最高為2005年《世界大戰》（港譯《強戰世界》）的6400萬美元，第二名則是2018年《不可能的任務6：全面瓦解》（港譯《職業特工隊：叛逆之謎》）的6120萬美元。

到了禮拜一，北美進入「陣亡將士紀念日」假日，單日再收下3380萬美元，在這波連假中，共計收入1.605億美元，打破2007年由《神鬼奇航3：世界的盡頭》（港譯《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》）寫下的1.53億美元成績，成為「陣亡將士紀念日」檔期的最高票房紀錄。

而進入第二個週末的《捍衛戰士：獨行俠》在票房上持續有所表現，在北美 從4751家影城獲8600萬美元，倘若僅算「第二個週末」的票房，此數字在北美票房歷史中能夠排進前10名；而對比 《捍衛戰士：獨行俠》 首週連假的1.6億票房，第二個週末票房僅下跌32%，這是北美首映超過1億美元的電影中，進入第二個週末的最小跌幅。

這當然並非常態，這些「商業大片」首映後的第二個週末，票房往往會下跌至少50％，舉近期的三部商業大作為例，《蜘蛛人：無家日》和《奇異博士2：失控多重宇宙》在第二個週末均下跌了67%，而DC影業的《蝙蝠俠》則是下跌了50%。換句話說， 《捍衛戰士：獨行俠》在 口碑極佳的狀況下， 跌幅相當有限，仍有亮眼票房，持續存在討論聲量。

此外， 《捍衛戰士：獨行俠》 在北美的票房已經累積至2.91億美元，超過2005年同樣由湯姆克魯斯主演的《世界大戰》 的2.43億美元，這數字代表 《捍衛戰士：獨行俠》 僅花兩週時間，就成為湯姆克魯斯生涯在北美票房最高的電影。

至於離開北美，在沒有中國、俄羅斯等重要市場的加持下， 《捍衛戰士：獨行俠》的 國際票房 也累積 超過2.57億美元，使其總票房達到5.48億美元，就算 按照 COVID-19前 的票房標準， 《捍衛戰士：獨行俠》 的票房表現也相當驚人。

對於 《捍衛戰士：獨行俠》繳出的成績單， 派拉蒙北美發行總裁克里斯阿倫森（ Chris Aronson ）說： 「天空才是 《捍衛戰士：獨行俠》的極限。 」

Photo Credit: 《捍衛戰士：獨行俠》

而 《捍衛戰士：獨行俠》的票房數字，對於 全球電影市場來說說時會是一劑強心針，尤其在即將步入暑期檔的態勢之下，許多商業大片正磨刀霍霍，試圖重返 COVID-19前的票房熱度。

《侏羅紀世界：統霸天下》就是即將接棒的超級鉅作，此片斥資1.65億美元製作，環球影業對於票房表現肯定寄與厚望，尤其《侏羅紀世界》系列作全球票房皆突破10億美元，2015年 《侏羅紀世界》是16.71億美元；2018年《侏羅紀世界：殞落國度》則是13.10億美元。前者排在影史票房第7的位置，後者則為第16名，是極富吸金能力的恐龍IP。

至於 《侏羅紀世界：統霸天下》在北美、台灣等地本週上映之前，上週已經在 墨西哥、韓國、巴西、義大利等地上映， 共收下5500萬美金，其中 墨西哥以1800萬美元的票房領跑，韓國以1500萬美元緊追其後，巴西收下430萬美元、義大利則是340萬美元。

《侏羅紀世界：統霸天下》即將在6月於各國陸續登場，其中包含了中國市場，屆時此片能有什麼樣的成績，對於進入後疫情時代的電影產業——暑期檔的整體表現、院線大銀幕／串流小螢幕的角力等等，都會有舉足輕重的影響力與指標性。

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核稿編輯：楊士範