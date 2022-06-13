【藝遊嚮導】6/14-6/20：雲門草地派對、2022城市博覽會、裏高雄夜間導覽，本週眾多精彩藝文活動等著你！
我們想讓你知道的是
在你心中一個真正的城市應該是什麼樣子？本週相繼舉行的淡水《雲門草地派對》、基隆《2022城市博覽會》與高雄鹽埕《裏高雄夜間導覽》，給你自己和這座城鎮再一次相見認識的機會。
本週藝遊嚮導聚焦的主題圍繞在「城市」，透過藝術家影像、聲音與符號的隱喻，城市中的所有一切彷彿變得可見，居民的生活態度、大自然文化氣息，皆能從旅程般的走訪觀展中流洩出來。
雲門舞集將在這週末於雲門劇場舉辦《雲門草地派對》，邀請你和劇團金枝演社、偶戲團飛人集社等知名表演者，共同來遠眺淡水河與觀音山，享受一個親近大自然的藝文時光。
另外，《2022城市博覽會》在基隆盛大登場，結合《2022基隆潮藝術：未來島航》作為一場想像基隆海洋文化與港灣未來的藝術行動，薈萃許多藝術家作品，細品海島文化過去、現在至未來的形貌。
新與舊並存且充滿濃厚歷史的高雄鹽埕區，對在台生活8年的日本人「安田夏樹」來說，是非常擁有台灣獨有的「crazy」感的。
週末港都認識王將偕同安田夏樹以及小高潮色計事務所所長進行《裏高雄夜間導覽》，和你一同探索鹽埕的夜生活，將重新感受作品中關注的風景－老舊的櫥窗模特兒，夜生活的霓虹光感，以及隨著美軍而帶來的酒吧街文化。
【表演藝術】
名稱｜雲門草地派對
時間｜2022/6/18（六）- 2022/6/19（日）
地點｜雲門劇場（新北市淡水區中正路一段6巷36號）
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戶外表演 ✕ 市集美食 ✕ 創作體驗
盛夏生活新體驗，週末就在派對中度過！
這是結合雲門劇場演出和戶外演出與市集的活動，本次規劃豐富多元展演，邀集知名劇團金枝演社、偶戲團飛人集社、臺灣管樂團木管五重奏與原。雙簧三重奏、蒂摩爾古薪舞集、馬戲大環藝術家楊世豪、扯鈴表演家黃翊與留法擊家、Naughty Swing搖擺舞團，並打露營野餐風格市集，吃喝玩樂一應俱全，讓到訪的民眾遠眺淡水河與觀音山，享受一個親近大自然的藝文周末。
名稱｜2022新點子實驗場：陳履歡《困獸》
時間｜2022/6/17（五）- 2022/6/19（日）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（臺北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動
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每個人都是選手，專項是自己的人生。
《困獸》為導演陳履歡「競技創作系列」Round 3，從自身競技的背景出發，透過競技的這支「放大鏡」，窺探日常人們為生活、為生命，同樣在比拼的枝微末節。
這不是勵志的競技故事，當生命呱呱落地的一剎，代表參賽的開始，每個人化身為不斷被訓練以求打完一隻又一隻數以萬計的獸，這當中可能多數無法擠進那千萬分之一的冠軍路，或者一輩子都在尋找甜蜜點（Sweet Spot）遠離苦難、鑽漏洞逃脫比賽。
無論自限或是受困，如何鬥？如何勝？若全盤崩壞，苟延殘喘拖完時間？選擇投降？等待投降換得輸一半的確幸？怎麼選擇？有選擇嗎！
名稱｜野草製作《她和她的房間》
時間｜2022/6/16（四）- 2022/6/19（日）
地點｜涴莎藝術展演中心-醉美空間（台南市中西區永華一街75號）
備註｜本活動為售票活動
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女人覺得自己從出生就是為了這一刻而等待，來了嗎？她最想看見的那個人。
演員黃同君的唸白很有魅力，沒有誇張的舞台腔，像剝著花瓣一樣一層一層剝下滿場的女人絮語，等待一場女人從不知曉真實面目的愛情。導演林惠兒的小荒謬劇，很清新，在劇場裡大半的時間裡我們都傾心被劇本與演員的荒誕絮語所吸引，而不及驚覺導演要說的是人生與愛情的荒謬本質。－林育世（劇評）
【展覽】
名稱｜2022城市博覽會
時間｜2022/ 6/10（六）- 2022/6/19（日）
- 室內展覽 10：00 - 18：00、戶外展覽 10：00 - 21：30、夜間觀展 19：00 - 21：30
地點｜西岸碼頭二號倉庫（主展館），國門、正濱、海科、沙灣展區（4大展區）
備註｜部分展覽時間有場次時程安排、需預約及收費
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改變城市，起點基隆
本次城市博覽會以「起點城市」為主題，回望基隆歷史脈絡，玉山的高度是從基隆的水準原點開始計算，台灣最北的彭佳嶼、最東的棉花嶼都在基隆，而台灣縱貫鐵路的起點也在基隆。
本次展出與城市博覽會的同名作品《起點城市》，以光為媒介向觀者展示400年不同文化交揉下的基隆，期待以建築和街道轉化為躍動的螢光色彩、線條，為設置港邊半山腰16年的KEELUNG地標換上新風貌，以設計文化城市價值與發展。
名稱｜2022基隆潮藝術：未來島航
時間｜2022/ 6/10（六）- 2022/6/19（日）
地點｜漁會正濱大樓、海上美術館、阿根納造船廠
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作為一場想像基隆海洋文化與港灣未來的藝術行動，而展望基隆海港未來的形貌。
「2022基隆潮藝術」以「未來島航」為命題，從地域跨越時間，串聯漁會正濱大樓、海上美術館及阿根納造船廠，通過在地職人、居民鄰里與藝術團隊彼此動態而有機的交融，共同回溯當地漁港的過往，進而展望基隆海港未來的形貌。
2022年，基隆潮藝術薈萃17位藝術家與17件作品，與居民、職人協力疏理基隆這座城市的點滴、港口集體記憶的脈絡，期待每位觀眾在徐徐海風中，認識基隆最真實的面貌，甚至是臺灣海島文化的現在、過去與未來。
名稱｜安田のCrazy Taiwan in 裏高雄 feat.小高潮色計事務所
- 【既視未視展覽】
時間｜2022/6/18（六）- 2022/7/17（日）每週五、六、日13：00 - 19：00
地點｜銀座聚場House of Takao Ginza（高雄市鹽埕區五福四路260巷8號）
- 【既視未視SP分享會】
時間｜2022/6/18（六）17：30 - 18：30
地點｜銀座聚場House of Takao Ginza（高雄市鹽埕區五福四路260巷8號）
- 【裏高雄夜間導覽】
時間｜2022/6/18（六）19：30 - 22：00
集合地點｜銀座聚場House of Takao Ginza（高雄市鹽埕區五福四路260巷8號）
路線｜銀座商場──七賢路酒吧街──瀨南街櫥窗模特──新樂街銀樓──大勇路百貨風華──榮町遊廓──五福路啤酒屋── 堀江商場舶來品──大溝頂商場──鹽埕第一公有市場
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觀察每座小鎮的「裏」風景是安田夏樹闖蕩台灣各地最愛的事。
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。