【藝遊嚮導】6/14-6/20：雲門草地派對、2022城市博覽會、裏高雄夜間導覽，本週眾多精彩藝文活動等著你！

本週藝遊嚮導聚焦的主題圍繞在「城市」，透過藝術家影像、聲音與符號的隱喻，城市中的所有一切彷彿變得可見，居民的生活態度、大自然文化氣息，皆能從旅程般的走訪觀展中流洩出來。

雲門舞集將在這週末於雲門劇場舉辦《雲門草地派對》，邀請你和劇團金枝演社、偶戲團飛人集社等知名表演者，共同來遠眺淡水河與觀音山，享受一個親近大自然的藝文時光。

另外，《2022城市博覽會》在基隆盛大登場，結合《2022基隆潮藝術：未來島航》作為一場想像基隆海洋文化與港灣未來的藝術行動，薈萃許多藝術家作品，細品海島文化過去、現在至未來的形貌。

新與舊並存且充滿濃厚歷史的高雄鹽埕區，對在台生活8年的日本人「安田夏樹」來說，是非常擁有台灣獨有的「crazy」感的。

週末港都認識王將偕同安田夏樹以及小高潮色計事務所所長進行《裏高雄夜間導覽》，和你一同探索鹽埕的夜生活，將重新感受作品中關注的風景－老舊的櫥窗模特兒，夜生活的霓虹光感，以及隨著美軍而帶來的酒吧街文化。

【表演藝術】

名稱｜雲門草地派對

時間｜2022/6/18（六）- 2022/6/19（日）

地點｜雲門劇場（新北市淡水區中正路一段6巷36號）

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戶外表演 ✕ 市集美食 ✕ 創作體驗

盛夏生活新體驗，週末就在派對中度過！

這是結合雲門劇場演出和戶外演出與市集的活動，本次規劃豐富多元展演，邀集知名劇團金枝演社、偶戲團飛人集社、臺灣管樂團木管五重奏與原。雙簧三重奏、蒂摩爾古薪舞集、馬戲大環藝術家楊世豪、扯鈴表演家黃翊與留法擊家、Naughty Swing搖擺舞團，並打露營野餐風格市集，吃喝玩樂一應俱全，讓到訪的民眾遠眺淡水河與觀音山，享受一個親近大自然的藝文周末。

名稱｜2022新點子實驗場：陳履歡《困獸》

時間｜2022/6/17（五）- 2022/6/19（日）

地點｜國家兩廳院實驗劇場（臺北市中正區中山南路21-1號）

備註｜本活動為售票活動

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每個人都是選手，專項是自己的人生。

《困獸》為導演陳履歡「競技創作系列」Round 3，從自身競技的背景出發，透過競技的這支「放大鏡」，窺探日常人們為生活、為生命，同樣在比拼的枝微末節。

這不是勵志的競技故事，當生命呱呱落地的一剎，代表參賽的開始，每個人化身為不斷被訓練以求打完一隻又一隻數以萬計的獸，這當中可能多數無法擠進那千萬分之一的冠軍路，或者一輩子都在尋找甜蜜點（Sweet Spot）遠離苦難、鑽漏洞逃脫比賽。

無論自限或是受困，如何鬥？如何勝？若全盤崩壞，苟延殘喘拖完時間？選擇投降？等待投降換得輸一半的確幸？怎麼選擇？有選擇嗎！

名稱｜野草製作《她和她的房間》

時間｜2022/6/16（四）- 2022/6/19（日）

地點｜涴莎藝術展演中心-醉美空間（台南市中西區永華一街75號）

備註｜本活動為售票活動

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女人覺得自己從出生就是為了這一刻而等待，來了嗎？她最想看見的那個人。

演員黃同君的唸白很有魅力，沒有誇張的舞台腔，像剝著花瓣一樣一層一層剝下滿場的女人絮語，等待一場女人從不知曉真實面目的愛情。導演林惠兒的小荒謬劇，很清新，在劇場裡大半的時間裡我們都傾心被劇本與演員的荒誕絮語所吸引，而不及驚覺導演要說的是人生與愛情的荒謬本質。－林育世（劇評）

【展覽】

名稱｜2022城市博覽會

時間｜2022/ 6/10（六）- 2022/6/19（日）

室內展覽 10：00 - 18：00、戶外展覽 10：00 - 21：30、夜間觀展 19：00 - 21：30

地點｜西岸碼頭二號倉庫（主展館），國門、正濱、海科、沙灣展區（4大展區）

備註｜部分展覽時間有場次時程安排、需預約及收費

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改變城市，起點基隆

本次城市博覽會以「起點城市」為主題，回望基隆歷史脈絡，玉山的高度是從基隆的水準原點開始計算，台灣最北的彭佳嶼、最東的棉花嶼都在基隆，而台灣縱貫鐵路的起點也在基隆。

本次展出與城市博覽會的同名作品《起點城市》，以光為媒介向觀者展示400年不同文化交揉下的基隆，期待以建築和街道轉化為躍動的螢光色彩、線條，為設置港邊半山腰16年的KEELUNG地標換上新風貌，以設計文化城市價值與發展。

名稱｜2022基隆潮藝術：未來島航

時間｜2022/ 6/10（六）- 2022/6/19（日）

地點｜漁會正濱大樓、海上美術館、阿根納造船廠

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作為一場想像基隆海洋文化與港灣未來的藝術行動，而展望基隆海港未來的形貌。

「2022基隆潮藝術」以「未來島航」為命題，從地域跨越時間，串聯漁會正濱大樓、海上美術館及阿根納造船廠，通過在地職人、居民鄰里與藝術團隊彼此動態而有機的交融，共同回溯當地漁港的過往，進而展望基隆海港未來的形貌。

2022年，基隆潮藝術薈萃17位藝術家與17件作品，與居民、職人協力疏理基隆這座城市的點滴、港口集體記憶的脈絡，期待每位觀眾在徐徐海風中，認識基隆最真實的面貌，甚至是臺灣海島文化的現在、過去與未來。

名稱｜安田のCrazy Taiwan in 裏高雄 feat.小高潮色計事務所

【既視未視展覽】

時間｜2022/6/18（六）- 2022/7/17（日）每週五、六、日13：00 - 19：00

地點｜銀座聚場House of Takao Ginza（高雄市鹽埕區五福四路260巷8號）

【既視未視SP分享會】

時間｜2022/6/18（六）17：30 - 18：30

地點｜銀座聚場House of Takao Ginza（高雄市鹽埕區五福四路260巷8號）

【裏高雄夜間導覽】

時間｜2022/6/18（六）19：30 - 22：00

集合地點｜銀座聚場House of Takao Ginza（高雄市鹽埕區五福四路260巷8號）

路線｜銀座商場──七賢路酒吧街──瀨南街櫥窗模特──新樂街銀樓──大勇路百貨風華──榮町遊廓──五福路啤酒屋── 堀江商場舶來品──大溝頂商場──鹽埕第一公有市場

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