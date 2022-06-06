從地方選舉看柬埔寨明年全國大選，反對派燭光黨試圖抗衡洪森領導的人民黨
我們想讓你知道的是
柬埔寨舉行五年一度地方選舉，主要競爭對手是執政黨人民黨（Cambodian People's Party）及前身是救國黨的燭光黨。目前數據顯示人民黨票數領先，人們認為這次地方選舉是明年柬埔寨大選的風向指標。
柬埔寨第五屆地方選舉於6月5日拉開序幕，為1652個地區理事會選出議席。執政黨人民黨（CPP）及反對黨燭光黨（CNRP）為主要競爭者，目前人民黨以高票遙遙領先。
根據全國選舉委員會（NEC），23602個投票站於上午7時開放至下午3時。據統計，本屆有約920萬符合資格的選民，有717萬人民投下手中神聖的一票，投票率為77.91%。
此次參選的有17個政黨，共同爭奪28008個理事會議席，而11622名議員獲得民眾的投票。燭光黨派出2萬4千名候選人，成為人民黨主要對手。全國選舉委員會網站顯示，燭光黨在1652個選區中只有4個地區領先，其餘都由人民黨佔多數。
柬埔寨首相兼人民黨主席洪森（Hun Sen）在首都金邊的達克茂市（Ta Khmau）的投票站投票，他在上週五（3日）對媒體表示，民意調查初步反映了柬埔寨多黨自由民主的成功，並希望所有政黨接受選舉結果。初步結果於今日公告，但正式結果將於26日公布。
選委會公布，人民黨平均得票率介於70%至80%，燭光黨得票率不超過3分之1。在金邊市的105個分區中，人民黨大幅度領先，在其他「關鍵地區」，如磅湛省（Kampong Cham）、暹粒省（Siem Reap）和波蘿勉省（Prey Veng），人民黨也佔優勢。
地方選舉每5年舉行一次，許多人將這次的地方選舉視為明年大選的風向標。根據《路透社》報導，多數選民沒有公開表示他們支持的政黨，一名選民沙文（Long Savun）說明：「我只想要柬埔寨和平，希望社區當局讓我的生活變得輕鬆。」
執政多年的人民黨
2017年6月的地方選舉，當時執政黨人民黨在1646地區中贏得1156個議席。然而近年來，人民黨鎮壓異議份子，將100多名反對黨成員以叛國罪等罪名判入獄。一名專家表示，票數領先的人民黨對政治格局抱持著一種邪惡的控制。
聯合國人權代表指責執政黨在選舉中鎮壓反對派，發言人莉茲·斯羅塞爾（Liz Throssell）在投票前的一份聲明中表示，「我們對反對派候選人受到的威脅、恐嚇及阻擾感到不安。」他也說明，這些限制讓反對黨成員無法順利展開競選活動。
人民黨發言人蘇艾山（Sok Eysan）否認一切指控，駁斥反對黨的控訴沒有實質意義，更說道：「一大塊玻璃（反政府運動）都已經碎了，剩下的這些小塊玻璃碎片更不足為奇。」
東山再起的燭光黨
燭光黨的前身是救國黨（CNRP），是柬埔寨新成立黨派。救國黨在上一屆全國大選贏得40%票選後就被法院解散，該黨奪下的選區執政權都歸給人民黨。救國黨創始人山姆·蘭西（Sam Rainsy）協助成立燭光黨，委任孫蔡（Son Chhay）為副主席。燭光黨承諾給予全民醫療保健、平等教育及打擊毒品犯罪，吸引年輕族群及低收入的支持者。
柬埔寨內政部表示，孫蔡非法委任為黨副主席，並指出他們接獲至少24起指控該黨偽造候選人文件的投訴。孫蔡解釋，這些指控都有政治在背後操弄，燭光黨候選人甚至在註冊選舉時也受到針對。他說：「我們認為這是恐嚇，他們喜歡利用法庭來恐嚇我們。」
燭光黨也面臨著內部分歧，前救國黨主席根索卡（Kem Sokha）表示選舉不公正，燭光黨應該抵制而不是參選。根索卡女兒莫諾維絲亞（Monovithya Kem）也說，燭光黨參選正符合洪森的心意。政治分析者認為，執政黨利用各種手段刁難，燭光黨在這次地方選舉中難有作為。
新聞來源：
- Polls close in Cambodia's commune elections（新華社）
- Commune elections kick off in Cambodia（新華社）
- 柬反對黨盼贏得地方選舉 為明年大選鋪路（聯合早報）
- 柬埔寨鄉選開始計票人民黨取得壓倒性勝利（柬中時報）
- Ruling party seems set to win Cambodian local elections（美聯社）
- Cambodian opposition rises from the ashes ahead of local election（路透社）
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。