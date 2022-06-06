從地方選舉看柬埔寨明年全國大選，反對派燭光黨試圖抗衡洪森領導的人民黨

柬埔寨第五屆地方選舉於6月5日拉開序幕，為1652個地區理事會選出議席。執政黨人民黨（CPP）及反對黨燭光黨（CNRP）為主要競爭者，目前人民黨以高票遙遙領先。

根據全國選舉委員會（NEC），23602個投票站於上午7時開放至下午3時。據統計，本屆有約920萬符合資格的選民，有717萬人民投下手中神聖的一票，投票率為77.91%。

此次參選的有17個政黨，共同爭奪28008個理事會議席，而11622名議員獲得民眾的投票。燭光黨派出2萬4千名候選人，成為人民黨主要對手。全國選舉委員會網站顯示，燭光黨在1652個選區中只有4個地區領先，其餘都由人民黨佔多數。

柬埔寨首相兼人民黨主席洪森（Hun Sen）在首都金邊的達克茂市（Ta Khmau）的投票站投票，他在上週五（3日）對媒體表示，民意調查初步反映了柬埔寨多黨自由民主的成功，並希望所有政黨接受選舉結果。初步結果於今日公告，但正式結果將於26日公布。

選委會公布，人民黨平均得票率介於70%至80%，燭光黨得票率不超過3分之1。在金邊市的105個分區中，人民黨大幅度領先，在其他「關鍵地區」，如磅湛省（Kampong Cham）、暹粒省（Siem Reap）和波蘿勉省（Prey Veng），人民黨也佔優勢。

地方選舉每5年舉行一次，許多人將這次的地方選舉視為明年大選的風向標。根據《路透社》報導，多數選民沒有公開表示他們支持的政黨，一名選民沙文（Long Savun）說明：「我只想要柬埔寨和平，希望社區當局讓我的生活變得輕鬆。」

執政多年的人民黨

2017年6月的地方選舉，當時執政黨人民黨在1646地區中贏得1156個議席。然而近年來，人民黨鎮壓異議份子，將100多名反對黨成員以叛國罪等罪名判入獄。一名專家表示，票數領先的人民黨對政治格局抱持著一種邪惡的控制。

聯合國人權代表指責執政黨在選舉中鎮壓反對派，發言人莉茲·斯羅塞爾（Liz Throssell）在投票前的一份聲明中表示，「我們對反對派候選人受到的威脅、恐嚇及阻擾感到不安。」他也說明，這些限制讓反對黨成員無法順利展開競選活動。

人民黨發言人蘇艾山（Sok Eysan）否認一切指控，駁斥反對黨的控訴沒有實質意義，更說道：「一大塊玻璃（反政府運動）都已經碎了，剩下的這些小塊玻璃碎片更不足為奇。」

東山再起的燭光黨

燭光黨的前身是救國黨（CNRP），是柬埔寨新成立黨派。救國黨在上一屆全國大選贏得40%票選後就被法院解散，該黨奪下的選區執政權都歸給人民黨。救國黨創始人山姆·蘭西（Sam Rainsy）協助成立燭光黨，委任孫蔡（Son Chhay）為副主席。燭光黨承諾給予全民醫療保健、平等教育及打擊毒品犯罪，吸引年輕族群及低收入的支持者。

柬埔寨內政部表示，孫蔡非法委任為黨副主席，並指出他們接獲至少24起指控該黨偽造候選人文件的投訴。孫蔡解釋，這些指控都有政治在背後操弄，燭光黨候選人甚至在註冊選舉時也受到針對。他說：「我們認為這是恐嚇，他們喜歡利用法庭來恐嚇我們。」

燭光黨也面臨著內部分歧，前救國黨主席根索卡（Kem Sokha）表示選舉不公正，燭光黨應該抵制而不是參選。根索卡女兒莫諾維絲亞（Monovithya Kem）也說，燭光黨參選正符合洪森的心意。政治分析者認為，執政黨利用各種手段刁難，燭光黨在這次地方選舉中難有作為。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒