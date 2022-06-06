槍擊案引發校安爭議：全美加派警察進入校園、卻可能讓黑人學生更加不安

德州槍擊案引發全美對校園安全問題的關注，各州紛紛承諾會加派校警或其他武裝、執法人員進入校園。然而，對黑人和其他有色人種學生而言，警察反而令人感到不安，甚至會不平等地對待這些學生。當局在加強保護校園的措施之外，恐怕還有更多必須考慮的因素。

德州羅布小學發生大規模槍擊案後，美國各地的學校都承諾會加強校園安全措施，並增加派駐校園執法人員，讓學生和家長放心。

案發當時，學校並無武裝駐警，德州公共安全部門發言人艾斯卡隆（Victor Escalon）表示，槍手進入校園時沒有受到攔阻，再加上學校裡的建物並沒有上鎖，最終槍手行兇得逞。其中備受爭議的是，警察延遲了大約1小時才擊斃槍手、阻止更多傷亡。

不過，《美聯社》的報導指出，尤其對於黑人或其他有色人種學生而言，基於過去與警察打交道的經驗，學校裡的警察反而會讓他們更加不安。

韋克縣黑人學生聯盟等學生團體，從2020年以來就一直主張讓警察退出校園，並加派更多輔導人員。數十年來，警察通常以校園補充人力的形式出現在學校中，他們的任務是和年輕人建立關係，以促進對執法部門的信任並提供安全保障。

聯盟主席莫布里（Malika Mobley）指出：「我們不認為警察的存在是解決方案的一部分」，批評者認為，校園內的武裝警察經常導致黑人學生被不成比例地逮捕或懲罰。有研究發現，與白人同齡學生相比，黑人在警察周圍更感覺自己是不安全的；在以黑人為主的學區中，警察則更有可能把學生視為威脅。

在佛羅里達州2018年的大規模校園槍擊案發生後，該州立法要求公立學校在校園內配置執法人員或武裝人員。佛羅里達大學教授F. Chris Curran之後對該法進行一項研究，發現隨著警察人數的增加，學校逮捕的人數和抓到的違法行為數量也會增加。

Curran認為，如果加派警察會提高學生被捕的可能性，或者逮捕對象的種族差異，那麼必須對此更加謹慎。

如何促進校園安全、又不要讓學校成為一座要塞，顯然是必須權衡的問題。根據《NPR》的報導，德州一直都有在進行校園安全的審查並修訂措施，像是透過行為評估識別出有暴力傾向的學生，以及每3年一次的緊急行動計畫審核。

案發的烏爾瓦德學校網站上，一共列出了21項校園安全流程，其他措施還包含組成威脅評估小組、社群媒體監控、校園圍欄和教室上鎖，而這些流程顯然全部失敗了。

沒有上鎖的後門、警察拖延攻堅都可能是讓槍擊案發生的原因，但德州校安中心主任Kathy Martinez-Prather坦言：「我們無法100％阻止這些事件發生」，雖然各式各樣的措施能阻止危險事件在大多數情況下發生，但學校依然很難阻止一個意志堅定的槍手。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範