槍擊案引發校安爭議：全美加派警察進入校園、卻可能讓黑人學生更加不安
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德州羅布小學發生大規模槍擊案後，美國各地的學校都承諾會加強校園安全措施，並增加派駐校園執法人員。但批評者認為，校園內的武裝警察經常導致黑人學生被不成比例地逮捕或懲罰。
德州槍擊案引發全美對校園安全問題的關注，各州紛紛承諾會加派校警或其他武裝、執法人員進入校園。然而，對黑人和其他有色人種學生而言，警察反而令人感到不安，甚至會不平等地對待這些學生。當局在加強保護校園的措施之外，恐怕還有更多必須考慮的因素。
德州羅布小學發生大規模槍擊案後，美國各地的學校都承諾會加強校園安全措施，並增加派駐校園執法人員，讓學生和家長放心。
案發當時，學校並無武裝駐警，德州公共安全部門發言人艾斯卡隆（Victor Escalon）表示，槍手進入校園時沒有受到攔阻，再加上學校裡的建物並沒有上鎖，最終槍手行兇得逞。其中備受爭議的是，警察延遲了大約1小時才擊斃槍手、阻止更多傷亡。
不過，《美聯社》的報導指出，尤其對於黑人或其他有色人種學生而言，基於過去與警察打交道的經驗，學校裡的警察反而會讓他們更加不安。
韋克縣黑人學生聯盟等學生團體，從2020年以來就一直主張讓警察退出校園，並加派更多輔導人員。數十年來，警察通常以校園補充人力的形式出現在學校中，他們的任務是和年輕人建立關係，以促進對執法部門的信任並提供安全保障。
聯盟主席莫布里（Malika Mobley）指出：「我們不認為警察的存在是解決方案的一部分」，批評者認為，校園內的武裝警察經常導致黑人學生被不成比例地逮捕或懲罰。有研究發現，與白人同齡學生相比，黑人在警察周圍更感覺自己是不安全的；在以黑人為主的學區中，警察則更有可能把學生視為威脅。
在佛羅里達州2018年的大規模校園槍擊案發生後，該州立法要求公立學校在校園內配置執法人員或武裝人員。佛羅里達大學教授F. Chris Curran之後對該法進行一項研究，發現隨著警察人數的增加，學校逮捕的人數和抓到的違法行為數量也會增加。
Curran認為，如果加派警察會提高學生被捕的可能性，或者逮捕對象的種族差異，那麼必須對此更加謹慎。
如何促進校園安全、又不要讓學校成為一座要塞，顯然是必須權衡的問題。根據《NPR》的報導，德州一直都有在進行校園安全的審查並修訂措施，像是透過行為評估識別出有暴力傾向的學生，以及每3年一次的緊急行動計畫審核。
案發的烏爾瓦德學校網站上，一共列出了21項校園安全流程，其他措施還包含組成威脅評估小組、社群媒體監控、校園圍欄和教室上鎖，而這些流程顯然全部失敗了。
沒有上鎖的後門、警察拖延攻堅都可能是讓槍擊案發生的原因，但德州校安中心主任Kathy Martinez-Prather坦言：「我們無法100％阻止這些事件發生」，雖然各式各樣的措施能阻止危險事件在大多數情況下發生，但學校依然很難阻止一個意志堅定的槍手。
新聞來源
- 德州小學血案槍手暢行 警方應變及校園安全惹議（中央社）
- The Uvalde shooting renews questions about school security（NPR）
- Students of color push back on calls for police in schools（AP）
延伸閱讀
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
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針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。