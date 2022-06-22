心悸、胸悶、頭暈未必是染疫，過度恐慌疫情恐加重「自律神經失調」

全身疼痛大小症狀找無因？當心是自律神經失調

隨著本土確診人數暴增，突然自覺心悸、頭暈、胸悶，時刻擔心自己也確診？小心是壓力過大引起「自律神經失調」。捷思身心醫學診所身心科李旻珊醫師受訪表示，自律神經失調的症狀相當多樣，並且可能發生在不同部位，患者往往因為這些症而在各科掛號看診，身體檢查卻沒有明顯問題，容易影響日常生活。

Photo Credit: 潮健康

李旻珊醫師指出，自律神經失調在各部位的症狀包括頭部可能出現頭暈、頭重、頭痛；眼睛疲勞、視力模糊；耳鳴、耳塞；肺部會有缺氧感；心臟會有心悸、胸悶；腸胃道症狀可能出現噁心、腹脹、腸躁症，頻繁跑廁所。也有些患者手腳疼痛，且疼痛會轉移位置。

自律神經失調常見於青壯年，找出壓力源培養舒壓管道

壓力是促使自律神經失調症狀發生的主因之一，李旻珊醫師表示，自律神經失調最常發生在20多歲到40多歲之間，與工作、生活各種慢性壓力累積有關。這年齡層往往面臨家庭、職場多重壓力，對自我及未來容易產生憂慮，相關症狀發生時即使就醫檢查，也找不到明顯病因，不舒服的狀況卻無法改善。

Photo Credit: 潮健康

李旻珊醫師建議，如果發生自律神經失調，最好能找出壓力來源。不過，許多患者無法覺察哪些事物是自身壓力源，比如每天回應工作訊息、行程滿檔、沒有獨處休息時間等生活型態，無形中都可能加重壓力，應適當詢求專業協助，釐清自己的壓力源頭。

如果無法遠離壓力源，應找尋適合自己的減壓方式，例如呼吸練習、冥想。李旻珊醫師指出，每個人放鬆方式並不一樣，除了培養適合的舒壓管道，醫師也會協助患者進行認知調整，讓患者正確認知，身體徵兆並非由心臟病或新冠病毒等重大疾病引起，從而給予安心及穩定感，幫助症狀改善。

疫情恐慌加重自律神經失調

疫情期間過度恐慌，恐使自律神經失調症狀加重？李旻珊醫師表示，確實見到有患者因為覺得喘、心悸、胸悶，不斷擔心自己是不是確診，每天都驗快篩陰性，還是認為自己可能有感染，加上新聞媒體的疫情報導，讓他憂慮加遽，甚至為此到醫院檢查。

李旻珊醫師建議，運動是最好緩解自律神經失調的方式之一，尤其是有氧運動更適合。另外，也可嘗試練習瑜珈，或從事音樂、繪畫創作來舒解內心壓力。

疫情期間各種心理壓力皆可能上升，李旻珊醫師提醒，平常可在睡前檢視自我的生活型態，停下腳步審視自己是否有情緒上的困擾，如果已有相關症狀應先練習自我調適，或是及早就醫尋求協助，以免心理壓力引發自律神經失調，影響正常生活。

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航