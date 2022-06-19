寶寶不抱著睡會沒有安全感？談「抱睡」、「搖睡」的幾個問題以及如何戒除
我們想讓你知道的是
抱搖孩子是很自然且有效的安撫方式，這是模擬寶寶在媽咪子宮內，走路些微晃動的狀態，讓剛來到這世界的寶寶，有重回子宮的感覺，讓寶寶平穩下來。但是抱搖睡的寶寶，隨著月齡長大之後，容易面臨幾個問題。
小宓和先生都處於打拼工作的壯年期，寶寶白天都是由外婆照顧。長輩疼孫，從孩子出生開始，就養成要抱搖睡才安穩的習慣。外婆的抱睡是從頭到尾抱著寶寶睡，完全不放上床。入睡時抱著搖著寶寶，睡著之後也放不下來。而長期抱搖睡孩子，外婆的脊椎問題惡化，得動手術了。小宓決定趁外婆動手術期間，留職停薪找好眠師諮詢，徹底解決抱睡的問題。
抱睡是華人非常普遍的哄睡方式，通常抱睡還會參雜著些許的搖晃。
對於小寶寶來說，有節奏的抱搖，就彷彿回到媽媽肚子裡頭，在羊水包覆下，媽媽走路活動時些微搖晃的感覺。這不只是幫助寶寶容易入睡，也是安撫寶寶的方式。我相信所有的父母都有經驗，當新生兒哭鬧時，我們會下意識地抱搖寶寶，幫助他們恢復平靜。
這種育兒方式，在早期延伸替代爸媽雙手的「搖籃」，所以說入睡前的歌曲叫做「搖籃曲」，不是入眠曲、雙手曲嘛！而現代則有「電動搖床」，電動搖床解放爸媽雙手，但是價值不斐，有品牌的要5、6000塊，卻只能使用幾個月而已（有些寶寶還不買單）。
抱搖孩子是很自然且有效的安撫方式，著名的5S安撫法，還有好眠師的茶包法，都有包含「些許搖晃」。這是模擬寶寶在媽咪子宮內，走路些微晃動的狀態，讓剛來到這世界的寶寶，有重回子宮的感覺，讓寶寶平穩下來。對於小月齡的寶寶來說，抱睡也可以抑制驚嚇反射，寶寶比較不會因為驚嚇反射而醒來，睡得更安穩。
但是，抱搖睡的寶寶，隨著月齡長大之後，容易面臨幾個問題：
1. 在搖晃的環境雖然容易入睡，但如果睡眠中持續搖晃，會很難進入熟睡期
好眠師曾經嘗試挪威的臥舖夜車，一路上搖搖晃晃，結果隔天醒來精神好差，完全沒睡飽。有些爸媽會發現，寶寶容易在汽車座椅、推車上入睡，而且還必須是「行進搖晃中」。但是在移動環境中的睡眠，寶寶卻不容易進入熟睡眠，睡眠品質比較差。就是類似的狀況。
2. 寶寶長大，照顧者抱不動了
這個不多做解釋，孩子越大，照顧者抱搖哄睡會越吃力啊！
3. 抱搖睡的孩子，容易「一放床就醒」
這是小宓寶寶遇到的問題，外婆曾經嘗試過哄睡後放床，但只要一放床，寶寶就會哭鬧醒過來。主要是因為寶寶感受到「環境變化了」，當周遭環境變化時，內心會害怕不安，醒來看看發生什麼事情。
4. 睡眠週期轉換時，寶寶發現自己不在照顧者懷裡，會哭鬧醒來
這個情況跟第三點類似，有些寶寶在熟睡時沒有察覺被放到床上，但是在睡眠週期轉換時，處於淺眠或半夢半醒狀態，發現周遭環境不同了。試想，如果大人在入睡時，躺在自己的臥房床上。但醒來時，卻在客廳。你會不會覺得莫名其妙，想知道發生什麼事情精神都來了。 對寶寶來說，這樣的驚嚇第一反應就是「哭泣」，呼喚爸媽來回到他入睡時的「狀態」，也就是我們的懷裡。
以上的問題，其實會回歸到自行入睡的核心，就是在入睡、接覺狀態都要保持「環境的一致性」。這也是為什麼不建議抱搖哄睡寶寶的原因，即便在小月齡時期難以避免，但也應該要隨著月齡增加，轉換成其他入睡方式。（延伸閱讀：自行入睡的概念及技巧（上篇）、自行入睡的概念及技巧（下篇））
如果不抱著孩子睡，會沒有安全感？
關於抱搖睡有個迷思，是爸媽認為這樣才能帶給孩子長期的安全感。好眠師聽過非常多的爸媽，告訴我自己的孩子是高需求，如果沒抱著睡就會哭鬧，會沒有安全感。
其實從孩子的角度來看，持續的抱搖睡反而不容易建立長期安全感。當孩子有時候醒來是在爸媽懷裡，有時候在床上，沒有統一的作法會讓寶寶混肴。寶寶注重秩序和熟悉感，照顧者要儘可能提供一致性的作法，不要讓孩子摸不著頭緒，不知道你何時會走掉。這種無法預知照顧者會不會在身邊的狀態，有時候會延伸為「頻頻夜醒，確認爸媽在身邊」或是「抗拒入睡，害怕睡著之後照顧者就不在了」
講現實點，我們不是古代貴族，有人專職24小時照顧孩子，很難一直抱著孩子睡覺，不用做其他事情啊～
另一個影響因素是我在學習正念睡眠時，所意識到的。有些寶寶之所以被認為「高需求」，是因為父母的內心有「寶寶要被抱著才能睡」、「如果哭泣就會造成心理傷害」的信念。我在諮詢時發現，某些被認為很難搞很難睡的孩子，並非真的難睡。只要提供適合的環境、作息和入睡方式，當養成習慣之後，他可以睡得比其他孩子還要好，白天更愛笑且有精神。
這類型的案例常常是因為爸媽有「如果沒有我，孩子無法入睡」或者是「哭泣等於被遺棄」的信念，這些信念像是種子一樣長在我們心中，成為育兒的恐懼和阻礙。在我們面對孩子的睡眠問題時，就會直接連結「孩子是因為沒有安全感，才會睡不好」的想法。
看到育兒版上有關於睡眠問題的討論，常常在還不知道文主實際的問題時，都會有人留言「寶寶睡不好，就是因為沒給夠安全感啦」。這樣的觀念像木馬程式一樣藏在很多人心中，也間接造成新手爸媽無形的壓力。彷彿這些爸媽做得還不夠，沒有提供足夠的安全感，才會讓孩子睡不著，真的是沒有必要再苛責已經睡不好的爸媽了呀！
難道父母不能抱搖孩子嗎？
寫到這裡，可能會有另一派的人跳出來說「孩子就是不能抱，不然會養成習慣啊！」
且慢，好眠師並非提倡不要抱小孩，我認為要常常有這樣的肢體接觸，讓孩子感受到我們關愛。我自己就超愛抱寶寶，享受把孩子摟在懷裡的感覺。我的孩子快5歲，至今還是三不五時親密的擁抱，外加「我愛你，啾啾」的肉麻爆表。想想看，能這樣抱著孩子，彼此黏膩的時光又有多久呢？
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。