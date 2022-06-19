寶寶不抱著睡會沒有安全感？談「抱睡」、「搖睡」的幾個問題以及如何戒除

小宓和先生都處於打拼工作的壯年期，寶寶白天都是由外婆照顧。長輩疼孫，從孩子出生開始，就養成要抱搖睡才安穩的習慣。外婆的抱睡是從頭到尾抱著寶寶睡，完全不放上床。入睡時抱著搖著寶寶，睡著之後也放不下來。而長期抱搖睡孩子，外婆的脊椎問題惡化，得動手術了。小宓決定趁外婆動手術期間，留職停薪找好眠師諮詢，徹底解決抱睡的問題。

抱睡是華人非常普遍的哄睡方式，通常抱睡還會參雜著些許的搖晃。

對於小寶寶來說，有節奏的抱搖，就彷彿回到媽媽肚子裡頭，在羊水包覆下，媽媽走路活動時些微搖晃的感覺。這不只是幫助寶寶容易入睡，也是安撫寶寶的方式。我相信所有的父母都有經驗，當新生兒哭鬧時，我們會下意識地抱搖寶寶，幫助他們恢復平靜。

這種育兒方式，在早期延伸替代爸媽雙手的「搖籃」，所以說入睡前的歌曲叫做「搖籃曲」，不是入眠曲、雙手曲嘛！而現代則有「電動搖床」，電動搖床解放爸媽雙手，但是價值不斐，有品牌的要5、6000塊，卻只能使用幾個月而已（有些寶寶還不買單）。

抱搖孩子是很自然且有效的安撫方式，著名的5S安撫法，還有好眠師的茶包法，都有包含「些許搖晃」。這是模擬寶寶在媽咪子宮內，走路些微晃動的狀態，讓剛來到這世界的寶寶，有重回子宮的感覺，讓寶寶平穩下來。對於小月齡的寶寶來說，抱睡也可以抑制驚嚇反射，寶寶比較不會因為驚嚇反射而醒來，睡得更安穩。

但是，抱搖睡的寶寶，隨著月齡長大之後，容易面臨幾個問題：

1. 在搖晃的環境雖然容易入睡，但如果睡眠中持續搖晃，會很難進入熟睡期

好眠師曾經嘗試挪威的臥舖夜車，一路上搖搖晃晃，結果隔天醒來精神好差，完全沒睡飽。有些爸媽會發現，寶寶容易在汽車座椅、推車上入睡，而且還必須是「行進搖晃中」。但是在移動環境中的睡眠，寶寶卻不容易進入熟睡眠，睡眠品質比較差。就是類似的狀況。

2. 寶寶長大，照顧者抱不動了

這個不多做解釋，孩子越大，照顧者抱搖哄睡會越吃力啊！

3. 抱搖睡的孩子，容易「一放床就醒」

這是小宓寶寶遇到的問題，外婆曾經嘗試過哄睡後放床，但只要一放床，寶寶就會哭鬧醒過來。主要是因為寶寶感受到「環境變化了」，當周遭環境變化時，內心會害怕不安，醒來看看發生什麼事情。

4. 睡眠週期轉換時，寶寶發現自己不在照顧者懷裡，會哭鬧醒來

這個情況跟第三點類似，有些寶寶在熟睡時沒有察覺被放到床上，但是在睡眠週期轉換時，處於淺眠或半夢半醒狀態，發現周遭環境不同了。試想，如果大人在入睡時，躺在自己的臥房床上。但醒來時，卻在客廳。你會不會覺得莫名其妙，想知道發生什麼事情精神都來了。 對寶寶來說，這樣的驚嚇第一反應就是「哭泣」，呼喚爸媽來回到他入睡時的「狀態」，也就是我們的懷裡。

以上的問題，其實會回歸到自行入睡的核心，就是在入睡、接覺狀態都要保持「環境的一致性」。這也是為什麼不建議抱搖哄睡寶寶的原因，即便在小月齡時期難以避免，但也應該要隨著月齡增加，轉換成其他入睡方式。（延伸閱讀：自行入睡的概念及技巧（上篇）、自行入睡的概念及技巧（下篇））

如果不抱著孩子睡，會沒有安全感？

關於抱搖睡有個迷思，是爸媽認為這樣才能帶給孩子長期的安全感。好眠師聽過非常多的爸媽，告訴我自己的孩子是高需求，如果沒抱著睡就會哭鬧，會沒有安全感。

其實從孩子的角度來看，持續的抱搖睡反而不容易建立長期安全感。當孩子有時候醒來是在爸媽懷裡，有時候在床上，沒有統一的作法會讓寶寶混肴。寶寶注重秩序和熟悉感，照顧者要儘可能提供一致性的作法，不要讓孩子摸不著頭緒，不知道你何時會走掉。這種無法預知照顧者會不會在身邊的狀態，有時候會延伸為「頻頻夜醒，確認爸媽在身邊」或是「抗拒入睡，害怕睡著之後照顧者就不在了」

講現實點，我們不是古代貴族，有人專職24小時照顧孩子，很難一直抱著孩子睡覺，不用做其他事情啊～

另一個影響因素是我在學習正念睡眠時，所意識到的。有些寶寶之所以被認為「高需求」，是因為父母的內心有「寶寶要被抱著才能睡」、「如果哭泣就會造成心理傷害」的信念。我在諮詢時發現，某些被認為很難搞很難睡的孩子，並非真的難睡。只要提供適合的環境、作息和入睡方式，當養成習慣之後，他可以睡得比其他孩子還要好，白天更愛笑且有精神。

這類型的案例常常是因為爸媽有「如果沒有我，孩子無法入睡」或者是「哭泣等於被遺棄」的信念，這些信念像是種子一樣長在我們心中，成為育兒的恐懼和阻礙。在我們面對孩子的睡眠問題時，就會直接連結「孩子是因為沒有安全感，才會睡不好」的想法。

看到育兒版上有關於睡眠問題的討論，常常在還不知道文主實際的問題時，都會有人留言「寶寶睡不好，就是因為沒給夠安全感啦」。這樣的觀念像木馬程式一樣藏在很多人心中，也間接造成新手爸媽無形的壓力。彷彿這些爸媽做得還不夠，沒有提供足夠的安全感，才會讓孩子睡不著，真的是沒有必要再苛責已經睡不好的爸媽了呀！

難道父母不能抱搖孩子嗎？

寫到這裡，可能會有另一派的人跳出來說「孩子就是不能抱，不然會養成習慣啊！」

且慢，好眠師並非提倡不要抱小孩，我認為要常常有這樣的肢體接觸，讓孩子感受到我們關愛。我自己就超愛抱寶寶，享受把孩子摟在懷裡的感覺。我的孩子快5歲，至今還是三不五時親密的擁抱，外加「我愛你，啾啾」的肉麻爆表。想想看，能這樣抱著孩子，彼此黏膩的時光又有多久呢？