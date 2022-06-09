在海拔2000公尺高、離最近城鎮要兩小時車程的山裡，我也「兩條線中了」
我們想讓你知道的是
近乎下意識地送出一連串訊息：「不會吧」、「再等五分鐘」、「我看到淡淡顏色」......自己都沒發覺，原來自言自語的習性也能轉移到通訊軟體上。時間到，「兩條線清楚到不行，中了」。
文：黃易凡（現為解說員，心裡懷著一座山、一片森林和裡頭的野生動物）
還有12小時12分鐘……盯著黑色門檻盤算著，等午夜一到，一定要踏出那道門，去哪裡都好。
七天隔離一眨眼就過了。
2020年初超前部署、新冠或武漢肺炎名詞之爭、鑽石公主號和敦睦艦隊、口罩國家隊、讓人幾乎忘了疫情存在的零確診時期、病毒一代換過一代Alpha、Beta、Delta新聞裡數不清的希臘字母⋯⋯突然Omicron出現，台灣每天幾萬人確診。
從深怕染疫到自己也成為其中一份子，都只是一眨眼的事。
而故事，就從這裡開始。海拔2000公尺高、離最近城鎮要兩小時車程、包裹收不到、在遠得要命的國度，確診隔離的故事。
自主應變想方設法，一張圖卡細胞廣播
「喂～你有沒有怎麼樣？某人兩條線你知道嗎？」一早被電話叫醒，匆匆出門走進首波梅雨鋒面的懷抱裡，走著，原本晨間就經常乾癢的喉嚨竟變得有些刺痛。收起傘，抬頭看見夥伴三兩倚在樓梯扶手（肯定在討論疫情），我只敢遠遠問候，拐進休息室，鎖好玻璃門。
淨空桌面、消毒雙手、攤開說明書，開始一場嚴謹的實驗。將棉棒朝鼻腔推進，隨即引來一股像嗆到又如憋著噴嚏般的異物感，還要再推進、轉圈、數15秒、攪拌緩衝液、放入試紙，紅著眼拭淚，盯看液體沿著纖維毛細往上爬⋯⋯答案呼之欲出。
碼表上毫秒數字飛奔閃爍，如果時間有聲音，它是濕冷的滴答，是隔層玻璃的笑聲呵呵。
「叮咚！」熟悉的訊息聲，是同樣擔憂自己染疫的朋友，也在找資源自救，反成了我傾倒等待焦慮的對象。
近乎下意識地送出一連串訊息：「不會吧」、「再等五分鐘」、「我看到淡淡顏色」......自己都沒發覺，原來自言自語的習性也能轉移到通訊軟體上。
時間到，
「兩條線清楚到不行，中了」
馬上將陽性結果拍照，寫上姓名和時間（特別用紫紅大字），製成一張毫無美感可言的圖片，在各軟體裡搜尋，回想同辦公室的、這幾天接觸過的、可能關心我的聯絡人，一個個打勾，只給自己一秒鐘猶豫，就按下綠色按鈕發送，好像投下隱形炸彈，觸地前飛得格外寧靜，連空氣都反射著日光燈的冷白，做了自己能做應做的，總算擺脫盤據心頭的不確定感，剩一片空白。
接著，聽到外頭一陣兵荒馬亂。
「易凡確診囉！」「真的嗎？」，他們彼此通知，消毒的消毒、聯繫的聯繫。這時圖卡細胞廣播也發威了，手機震個不停，電話、Messenger、Line輪番鈴響，還來不及回電，一通還沒講完另一通又進，手機能同時開百個頻道分頁，人卻沒有章魚的八隻手，只能一一回應每個關懷和擔憂。
醫療系統展現彈性，遠端醫療關懷
特別是母親，聽到隻身在外工作的女兒快篩陽性，恐怕馬上聯想到新聞裡20多歲打三劑疫苗卻死亡的個案，「你要是半夜有什麼狀況怎麼辦？」急著要把我帶回身邊照顧。我則是耳聞照顧者反被確診者感染的案例，想到父母親年紀，多少有些風險因子，堅持留在宿舍獨立隔離。
其實，疫情之所以令人害怕，正因為我們都不是孤身一人。
回到房間收拾，飯也沒吃，不停查詢快篩陽性該怎麼辦？要去哪裡PCR（5月26日起快篩陽性經醫師確認即為確診）？下山路途曲折，馬路邊綠色標牌數字遞減，溫度漸漸回升，驅車50幾公里到醫院，細雨中撐著傘排隊，累了就蹲坐在矮牆上，前前後後都是相同遭遇的人們，人龍越接越長，卻依然井然有序。
領到試管拭子後往前到下一站，穿著隔離衣的醫護人員熟練地喊：「快篩陽性陰性？」舉起手像交警示意我後退「靠牆壁站好不要動喔！來，深呼吸。」過程意外迅速，「好了，還好嗎？可以回家了。」她隔著雙層手套處理檢體的同時仍不忘關心。
但我沒有要回家。
走進藥局，收銀台旁架上感冒藥、維他命一字排開，店員拿起藥盒說明差異，我不敢走得太近，對方大概也感到異樣，又或者早已司空見慣，兩人有默契地維持著距離結帳，完成轉移金錢與貨品的流程。
坐在雨天的夜車裡原路往山上爬，不禁納悶，一天之內生活怎麼完全變了調？獨居在遊客往來的山中「7+7」正式開始了。
接下來幾天，不同單位陸續來電，疫調、採檢醫院、所屬鄉鎮衛生所、村里幹事，又因為地處偏遠位於行政區邊界，地址上的「村」實際上要橫跨縣市開車三、四小時才會到達，村幹事一聽到有些躊躇：「原本是要送防疫包的啦，但是⋯⋯」我替他解圍接了下去：「沒關係，再麻煩給村裡有需要的人就好。」這波疫情九成以上是輕症，雖制度難免瑕疵，我只不過有點流鼻水，也不想佔用醫療或人力資源。
差點忘了還有診所醫師。
「居家照護就是說，政府不是都不管你，他會指派一個醫師，一個診所的醫師追蹤你的情況。」電話那一端的中年男醫師，劈頭就這樣說，不曉得是受不了漫天謠言和口水抱怨，又或是擔負著澄清疫情消息的工作，不得不。
政府規定要視訊問診，除了講電話省錢用、公司群組發公告，沒想到這年頭連看醫生都可以在LINE裡頭搞定。「我的圖片是一隻狗，加了以後我們會傳一些資料給你，順便跟你問一些問題。」醫師幾無停頓地講完。
不只頭貼是狗，點開來封面還有另一隻憨厚的土狗，看來這位偏鄉醫師也是愛狗人士。讓醫師簡單視訊問診之後，才想到忘了問他一天要遠端關懷多少病患？不過，看通話結束都已過了晚餐時間，於是我拿起手機設置每日提醒，提醒自己主動回報體溫和症狀。曾有報導提到護理師一天需打2000通電話，也有南部報導是四小時80通，確切數字難以得知，雖不知道自己能減輕多少行政負擔，但舉手之勞何樂不為？
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。