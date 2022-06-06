台大醫院出現首例「兒童多系統發炎症候群」，兒科醫師：確診後6週內持續發燒+6症狀儘速就醫

端午連假過後，有台大醫師昨（5）日在臉書發文指出，連假期間和同事成功搶救該院首例兒童多系統發炎症候群（Multisystem inflamatory syndrome in children, MIS-C）的病童，並表示「是要打仗的時候了！」

馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧在今（6）日下午的疫情記者會說明，目前仍難以知道MIS-C在台灣兒童的確切發生率，粗估最糟的發生率可能是萬分之一。黃瑽寧也表示，從國外的研究發現，孩童只要接種過1劑疫苗，MIS-C的發生率就可以減少97％，呼籲家長毋須過度擔憂。

多名醫師呼籲：接種疫苗有助於降低發生率

台大醫院小兒部暨小兒心臟科主治醫師林銘泰在臉書發文指出，端午連假和該院加護病房及感染科同事，將台大首例兒童多系統發炎症候群（Multisystem inflamatory syndrome in children, MIS-C）的10歲男童救回來，坦言「不希望再出現第二個」。

依據林銘泰貼文的附圖，10歲男童於4月底確診COVID-19，當時為輕症2天痊癒。未料，男童後續在5月28日到31日之間出現腹瀉、淋巴結腫大、紅疹，以及手腳腫等症狀，之後因血壓不穩入住加護病房治療，期間醫師給予免疫球蛋白、類固醇以及強心劑，男童的血壓後續恢復穩定並退燒，病情在6月5日穩定轉出加護病房。

林銘泰在臉書補充說明，他這兩年與他國小兒科醫師開會時都表示台灣這類的病人一個都沒有，「（現在）是要打仗的時候了！」他在臉書也呼籲家長，盡快帶孩子接種COVID-19疫苗，不光是可以預防重症，還能預防不幸染疫1個月後可能合併高燒和休克的MIS-C。

林口長庚醫院兒童一般醫學科暨兒科急診主治醫師吳昌騰也在臉書引用林銘泰的附圖，表示與所有其他呼吸道病毒相比，COVID-19給兒童帶來了不同尋常的負擔。

吳昌騰表示，這類的症候群很罕見，每10萬確診兒童中，MIS-C的發病率在Alpha流行期間為54.5，在 Delta流行期間為49.2，在 Omicron流行期間為3.8。但是由於其併發症高， 冠狀動脈異常的比率可高達10-50％， 死亡率也可到1-2％。

吳昌騰說明，MIS-C兒科病人的臨床表現為發燒（39-39.5 °C）合併有多系統的炎性症狀，症狀發生的時間點為COVID-19感染後的2.6週

臨床症狀則包含了腸胃道症狀（嘔吐、腹痛、腹瀉等） 、皮膚粘膜症狀（皮疹、非化膿性結膜炎、手足肢端腫脹）、 心血管系統（心肌功能異常、冠狀動脈異常） ，另外也可能出現神經學症狀、凝血功能異常、呼吸症狀等。甚至有超過三分之一的病童會併發休克，通常呈現暖性休克，而病人這時都需要在加護病房接受治療。

《Heho健康》報導指出，台大醫院小兒部感染科呂俊毅醫師解釋MIS-C發生與否和輕重症無關，真正的原因目前還不清楚，可能跟某些個人體質因素有關。至於哪些族群該注意MIS-C，呂俊毅指出若確診過後在一個月內「有發燒、皮膚紅疹、眼睛發炎、淋巴腺腫大，以一些奇奇怪怪的症狀表現可能都要考慮」，並補充說明時間範圍在2星期到5星期都有可能，但多數是在一個月內。

馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧在今日下午的疫情記者會說明，目前仍難以知道MIS-C在台灣兒童的確切發生率，原因是亞洲孩童的發生率較非洲或拉丁裔孩子來得低，相較之下至少減少一半，因此無法參考國外數據；其次，Omicron流行期間的發生率，也較Alpha和Delta流行期間來得低。

黃瑽寧表示，若是請他粗估的話，大概在台灣最糟的發生率是萬分之一。但黃瑽寧也表示，從國外的研究發現，孩童只要接種過1劑疫苗，MIS-C的發生率就可以減少97％，接種2劑疫苗的話，在該研究中是沒有受試者出現MIS-C。依台灣目前青少年和孩童的疫苗接種率，黃瑽寧呼籲家長毋須過度擔憂。

黃瑽寧提醒，孩童確診後6週內若是持續發燒，並出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等症狀，請立即就醫評估。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範