台大醫院出現首例「兒童多系統發炎症候群」，兒科醫師：確診後6週內持續發燒+6症狀儘速就醫
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吳昌騰說明，MIS-C兒科病人的臨床表現為發燒（39-39.5 °C）合併有多系統的炎性症狀，症狀發生的時間點為COVID-19感染後的2.6週。臨床症狀則包含了腸胃道症狀 、皮膚粘膜症狀、 心血管系統 ，另外也可能出現神經學症狀、凝血功能異常、呼吸症狀等。
端午連假過後，有台大醫師昨（5）日在臉書發文指出，連假期間和同事成功搶救該院首例兒童多系統發炎症候群（Multisystem inflamatory syndrome in children, MIS-C）的病童，並表示「是要打仗的時候了！」
馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧在今（6）日下午的疫情記者會說明，目前仍難以知道MIS-C在台灣兒童的確切發生率，粗估最糟的發生率可能是萬分之一。黃瑽寧也表示，從國外的研究發現，孩童只要接種過1劑疫苗，MIS-C的發生率就可以減少97％，呼籲家長毋須過度擔憂。
多名醫師呼籲：接種疫苗有助於降低發生率
台大醫院小兒部暨小兒心臟科主治醫師林銘泰在臉書發文指出，端午連假和該院加護病房及感染科同事，將台大首例兒童多系統發炎症候群（Multisystem inflamatory syndrome in children, MIS-C）的10歲男童救回來，坦言「不希望再出現第二個」。
依據林銘泰貼文的附圖，10歲男童於4月底確診COVID-19，當時為輕症2天痊癒。未料，男童後續在5月28日到31日之間出現腹瀉、淋巴結腫大、紅疹，以及手腳腫等症狀，之後因血壓不穩入住加護病房治療，期間醫師給予免疫球蛋白、類固醇以及強心劑，男童的血壓後續恢復穩定並退燒，病情在6月5日穩定轉出加護病房。
林銘泰在臉書補充說明，他這兩年與他國小兒科醫師開會時都表示台灣這類的病人一個都沒有，「（現在）是要打仗的時候了！」他在臉書也呼籲家長，盡快帶孩子接種COVID-19疫苗，不光是可以預防重症，還能預防不幸染疫1個月後可能合併高燒和休克的MIS-C。
林口長庚醫院兒童一般醫學科暨兒科急診主治醫師吳昌騰也在臉書引用林銘泰的附圖，表示與所有其他呼吸道病毒相比，COVID-19給兒童帶來了不同尋常的負擔。
吳昌騰表示，這類的症候群很罕見，每10萬確診兒童中，MIS-C的發病率在Alpha流行期間為54.5，在 Delta流行期間為49.2，在 Omicron流行期間為3.8。但是由於其併發症高， 冠狀動脈異常的比率可高達10-50％， 死亡率也可到1-2％。
吳昌騰說明，MIS-C兒科病人的臨床表現為發燒（39-39.5 °C）合併有多系統的炎性症狀，症狀發生的時間點為COVID-19感染後的2.6週
臨床症狀則包含了腸胃道症狀（嘔吐、腹痛、腹瀉等） 、皮膚粘膜症狀（皮疹、非化膿性結膜炎、手足肢端腫脹）、 心血管系統（心肌功能異常、冠狀動脈異常） ，另外也可能出現神經學症狀、凝血功能異常、呼吸症狀等。甚至有超過三分之一的病童會併發休克，通常呈現暖性休克，而病人這時都需要在加護病房接受治療。
《Heho健康》報導指出，台大醫院小兒部感染科呂俊毅醫師解釋MIS-C發生與否和輕重症無關，真正的原因目前還不清楚，可能跟某些個人體質因素有關。至於哪些族群該注意MIS-C，呂俊毅指出若確診過後在一個月內「有發燒、皮膚紅疹、眼睛發炎、淋巴腺腫大，以一些奇奇怪怪的症狀表現可能都要考慮」，並補充說明時間範圍在2星期到5星期都有可能，但多數是在一個月內。
馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧在今日下午的疫情記者會說明，目前仍難以知道MIS-C在台灣兒童的確切發生率，原因是亞洲孩童的發生率較非洲或拉丁裔孩子來得低，相較之下至少減少一半，因此無法參考國外數據；其次，Omicron流行期間的發生率，也較Alpha和Delta流行期間來得低。
黃瑽寧表示，若是請他粗估的話，大概在台灣最糟的發生率是萬分之一。但黃瑽寧也表示，從國外的研究發現，孩童只要接種過1劑疫苗，MIS-C的發生率就可以減少97％，接種2劑疫苗的話，在該研究中是沒有受試者出現MIS-C。依台灣目前青少年和孩童的疫苗接種率，黃瑽寧呼籲家長毋須過度擔憂。
黃瑽寧提醒，孩童確診後6週內若是持續發燒，並出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等症狀，請立即就醫評估。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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