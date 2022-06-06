中國史上最嚴限遊令：歷經8個月遊戲版號重啟審批，騰訊、網易遊戲將市場轉向海外

中國政府自2021年起對遊戲業以及未成年玩遊戲時間進行嚴格監管，並暫停發放遊戲版號的審批；導致遊戲相關企業不斷遭受打壓傳出關停噩耗，中國遊戲巨頭騰訊、網易等企業也紛紛開始裁員，並將目光轉移至海外市場。

史上最嚴限遊令：未成年人1週只能玩3小時遊戲

由於中國境內未成年人過度使用、沉迷網絡遊戲的問題日益嚴重，為保護未成年人身心健康，中國國家新聞出版署在去（2021）年8月發布《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲》的通知。

文中明定，所有中國遊戲企業僅可在週五、週六、週日和法定假日的晚上8點至9點，提供未成年人1小時的網路遊戲服務，等於1週只能玩3小時的網路遊戲，同時也嚴格落實網路遊戲用戶帳號要實名註冊登錄；當限遊令一下，不但引發未成年者一片哀嚎，有網友發文表示，這項限遊令更是「史上最嚴」。

對此，中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍給出相關建議，他認為有些家長會主動給孩子買遊戲機，那麼主動管理孩子的遊戲時間和主動監控遊戲內容，就是家庭必須承擔的責任，解決未成年人的網癮，需要各方一起努力，不能單純依靠限制遊戲開發商。

中國遊戲業者歷經8個月冷凍期，今年4月遊戲版號終於重啟審批

從中國國家新聞出版署的官方資料顯示，從去（2021）年下半年開始，中國當局自7月22日後就未批准新的網路遊戲版號，一直到今（2022）年4月11日才再度公布45款新一批通過審查的國產遊戲版號名單。

換言之，2021年8月到2022年3月，中國遊戲相關企業歷經長達8個月的冷凍期，在這期間未有任何一家開發者獲得新的版號。

「遊戲版號」是中國國家新聞出版廣播電影電視總局批准相關遊戲出版運營的批文號的簡稱；當遊戲開發廠商或者個人作者在開發完成獲得版號後受到著作權法的保護，一般審批時間在40至60個工作日。

有一名長期從事遊戲開發工作者向《美國之音》表示，目前蘋果應用商店約有200萬個APP，其中大約40%都是遊戲APP，依據開發週期的長短，通常一般把遊戲分成重度、輕度、中度；重度遊戲用戶需要付費才能玩，在中國市場要付費的遊戲就必須要有政府發放的版號。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 由於中國境內未成年人過度使用、沉迷網絡遊戲的問題日益嚴重，中國國家新聞出版署祭出「限遊令」政策（圖為情境照）

騰訊、網易逐步將市場轉向海外，恐影響中國國內數百萬遊戲從業者

中國國內一些中小規模的遊戲相關企業在將近8個月的冷凍期慘遭到滅頂之災，據《新浪財經》指出，距離上一次中國當局對遊戲版號發放按下暫停鍵是2018年，這曾導致眾多中小遊戲公司在2019年裁員甚至關停，2020年時共有1.8萬家遊戲公司註銷、2021年7月至12月底則有1.4萬家被註銷。

這名遊戲開發工作者分析，原本最早應該是夏天才能恢復重審版號的計畫。至於4月暫時解禁「是因為經濟扛不住了，尤其是面臨的就業風險。騰訊今年第一季開始裁員，這是一個特別壞的徵兆。」

接著他指出，騰訊屬於中國經濟最前沿的公司，當他們開始裁員，將可能會引起很大的輻射擴散效應，「中國遊戲從業人數應該是百萬級的，包括週邊的，可能更多影響到上千萬人。」

近年來，中國一些遊戲頭部企業，面臨各項限制政策之下紛紛把業務轉向海外市場；今（2022）年5月初，騰訊在英國利物浦成立新的工作室，計劃為騰訊合作工作室的遊戲開發提供支持。騰訊遊戲在海外佈局的步驟近年逐步開展，在過去幾年裡已經在波士頓、洛杉磯、西雅圖、蒙特婁、新加坡等世界主要城市建立海外工作室。

另外，據《第一財經》報導指出網易科技相當重視海外遊戲市場開發，網易公司創始人丁磊在5月24日財報電話會議上表示「目前，網易遊戲海外市場營收佔比達10%以上。未來，我們希望海外市場佔比能達到40%-50%。」

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範