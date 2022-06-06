中國史上最嚴限遊令：歷經8個月遊戲版號重啟審批，騰訊、網易遊戲將市場轉向海外
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面對中國「限遊令」，有專家指出，家長主動給孩子買遊戲機，那麼主動管理孩子的遊戲時間和主動監控遊戲內容，就是家庭必須承擔的責任，解決未成年人的網癮，需要各方一起努力，不能單純依靠限制遊戲開發商。
中國政府自2021年起對遊戲業以及未成年玩遊戲時間進行嚴格監管，並暫停發放遊戲版號的審批；導致遊戲相關企業不斷遭受打壓傳出關停噩耗，中國遊戲巨頭騰訊、網易等企業也紛紛開始裁員，並將目光轉移至海外市場。
史上最嚴限遊令：未成年人1週只能玩3小時遊戲
由於中國境內未成年人過度使用、沉迷網絡遊戲的問題日益嚴重，為保護未成年人身心健康，中國國家新聞出版署在去（2021）年8月發布《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲》的通知。
文中明定，所有中國遊戲企業僅可在週五、週六、週日和法定假日的晚上8點至9點，提供未成年人1小時的網路遊戲服務，等於1週只能玩3小時的網路遊戲，同時也嚴格落實網路遊戲用戶帳號要實名註冊登錄；當限遊令一下，不但引發未成年者一片哀嚎，有網友發文表示，這項限遊令更是「史上最嚴」。
對此，中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍給出相關建議，他認為有些家長會主動給孩子買遊戲機，那麼主動管理孩子的遊戲時間和主動監控遊戲內容，就是家庭必須承擔的責任，解決未成年人的網癮，需要各方一起努力，不能單純依靠限制遊戲開發商。
中國遊戲業者歷經8個月冷凍期，今年4月遊戲版號終於重啟審批
從中國國家新聞出版署的官方資料顯示，從去（2021）年下半年開始，中國當局自7月22日後就未批准新的網路遊戲版號，一直到今（2022）年4月11日才再度公布45款新一批通過審查的國產遊戲版號名單。
換言之，2021年8月到2022年3月，中國遊戲相關企業歷經長達8個月的冷凍期，在這期間未有任何一家開發者獲得新的版號。
「遊戲版號」是中國國家新聞出版廣播電影電視總局批准相關遊戲出版運營的批文號的簡稱；當遊戲開發廠商或者個人作者在開發完成獲得版號後受到著作權法的保護，一般審批時間在40至60個工作日。
有一名長期從事遊戲開發工作者向《美國之音》表示，目前蘋果應用商店約有200萬個APP，其中大約40%都是遊戲APP，依據開發週期的長短，通常一般把遊戲分成重度、輕度、中度；重度遊戲用戶需要付費才能玩，在中國市場要付費的遊戲就必須要有政府發放的版號。
騰訊、網易逐步將市場轉向海外，恐影響中國國內數百萬遊戲從業者
中國國內一些中小規模的遊戲相關企業在將近8個月的冷凍期慘遭到滅頂之災，據《新浪財經》指出，距離上一次中國當局對遊戲版號發放按下暫停鍵是2018年，這曾導致眾多中小遊戲公司在2019年裁員甚至關停，2020年時共有1.8萬家遊戲公司註銷、2021年7月至12月底則有1.4萬家被註銷。
這名遊戲開發工作者分析，原本最早應該是夏天才能恢復重審版號的計畫。至於4月暫時解禁「是因為經濟扛不住了，尤其是面臨的就業風險。騰訊今年第一季開始裁員，這是一個特別壞的徵兆。」
接著他指出，騰訊屬於中國經濟最前沿的公司，當他們開始裁員，將可能會引起很大的輻射擴散效應，「中國遊戲從業人數應該是百萬級的，包括週邊的，可能更多影響到上千萬人。」
近年來，中國一些遊戲頭部企業，面臨各項限制政策之下紛紛把業務轉向海外市場；今（2022）年5月初，騰訊在英國利物浦成立新的工作室，計劃為騰訊合作工作室的遊戲開發提供支持。騰訊遊戲在海外佈局的步驟近年逐步開展，在過去幾年裡已經在波士頓、洛杉磯、西雅圖、蒙特婁、新加坡等世界主要城市建立海外工作室。
另外，據《第一財經》報導指出網易科技相當重視海外遊戲市場開發，網易公司創始人丁磊在5月24日財報電話會議上表示「目前，網易遊戲海外市場營收佔比達10%以上。未來，我們希望海外市場佔比能達到40%-50%。」
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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