《無限長的旅行》：《教父III》不是黑幫類型電影，是電影史上偉大的希臘悲劇之一
我們想讓你知道的是
我一直到去了西西里島，才確定在當地真的有一個地方名叫柯里昂尼（Corleone），距離大城市巴勒摩大概一個半小時左右的車程，而教父柯里昂的姓就是源自於此。
文：林瑞昌
希臘的悲劇縮影
希臘古劇場，舞台背景遠處是西西里島最高峰埃特納活火山。
卡爾維諾收集義大利民間故事時說過：在西西里，說故事的人想刪除時間上的連貫，或指出年月的間隙時，便採用「故事中，時間不花費時間」的公式。民間傳說中的口語敘事，採用的技巧以實用為準則：刪除不必要的細節，但強調重複。
小孩子聽故事的樂趣，部份在於他期待聽到他希望重複的事情，包括情境、用詞、公式。
期待電影續集的觀眾，就像愛聽故事的小孩子，《教父III》或許正是因為如此，才被世界各地失望的影迷孩子們冷落。包括我自己。
導演柯波拉相隔16年後才續拍《教父III》，不走民間故事所遵循的傳統老路，卻新增了細節支線，刻意刪減了續集電影應有的重複。
2000多年前，西西里島是大希臘城邦的領地，如果把《教父III》視為一部完全獨立的電影來看，電影搬演的不正是一齣典型的希臘悲劇？
悲劇的目的，在於引起觀眾心中憐憫和敬畏的情緒，進而達到一種心靈的洗滌和淨化的功能。亞里斯多德如是說。
《教父III》不是黑幫類型電影，是電影史上偉大的希臘悲劇之一。
西西里人嫁女兒時，不能拒絕別人的請求。黑手黨組織裡的軍師，一定要用西西里人。根據西西里的傳統，送條魚到對手陣營裡，意思就是，嘿嘿，你的人永遠在海裡跟魚同眠了。
我一直到去了西西里島，才確定在當地真的有一個地方名叫柯里昂尼（Corleone），距離大城市巴勒摩大概一個半小時左右的車程，而教父柯里昂的姓就是源自於此。當他來到紐約，為了與自己的故鄉保留一點連結，他放棄了原本家族的姓，改用了家族的小鎮來命名。
在《教父》小說中，12歲的小男孩維多孤身一人搭船來到了紐約，電影《教父Ⅱ》關於小男孩維多的這一條故事線，全部來自於《教父》小說的第十四章，電影拍攝地點在西西里島上的福爾扎（Forza），不在柯里昂尼小鎮，導演柯波拉在電影第二集中依然和普佐共同擔任編劇，劇本改動的篇幅並不大，不過在電影中小維多的年齡被降到了九歲，可能是覺得12歲的小男孩在大螢幕上看起來不夠楚楚可憐，年紀應該要再小一點。
小維多的本名叫做維多・安東里尼，父親被家鄉黑手黨殺害了，母親發現保護不了這個小孩，於是將他送到美國讓朋友照顧，從此落地生根，改名維多・柯里昂的他，日後在紐約建立起黑手黨五大家族之一的柯里昂家族。普佐的父母也都是義大利移民，大約在他12歲時，普佐的父親拋家棄子離開了他們，只留下普佐的媽媽跟七個小孩，他似乎把童年的衝擊記憶搬移到了小說裡。
柯里昂尼在西西里島上向來就是一個黑手黨的根據地，為什麼當地會有黑手黨？又為什麼後來演變成幫派組織？其實跟西西里島的歷史及地理位置息息相關。
早在2700多年前希臘人就來到此地，環繞這座島航行時，希臘人紀錄了島嶼的三個端點，取名為特里納克里亞（Trinacria）島，意思是三角形。代表西西里的徽章是一個有著三隻彎曲腳的蛇髮頭像，徽章頭象上還長出了三隻麥穗，象徵著西西里島的富庶，三隻彎曲的腳狀似西西里島的三角島外形，中間是希臘神話的蛇髮女妖梅杜莎，歐洲人相信神話中蛇髮女妖原本的居住地在這座島上。
黑手黨「Mafia」這個字一開始是避難所的意思，Mafia發展成黑社會組織是在19世紀末開始，當整個社會失去了大秩序的穩定，就需要地方團體的小秩序來維持。
西西里島位於地中海的海洋的中心位置上，國家政權更替非常頻繁。古希臘時期，在雅典跟斯巴達兩強相爭的時代，西西里島就屬於廣義的大希臘文明一部份，到了羅馬帝國時期，迦太基與羅馬前後的三次布匿戰爭，西西里島就在紛爭衝突的中間地帶。西西里島上的神殿谷，現存有一座協和神殿比雅典的帕德嫩神殿更完整、更漂亮；島上還有一座橫跨希臘跟羅馬兩個歷史時期的大劇場，就坐落在著名的天空之城——陶米納小鎮。
希臘、羅馬之後有拜占庭、阿拉伯帝國、諾曼王朝、神聖羅馬帝國、西班牙、奧地利……
不同的統治者政權征服此地，來了又走，來了又走，西西里人到底要服從誰呢？要信任誰呢？統治就是征服，征服就是掠奪，能夠保護鄉里、保護家族的勢力，是否才是最能照顧我們的人？在西西里，「泛家族」裡以族長為核心的社會結構就漸漸穩固建立了起來，在地方團體內建立起一個個「小秩序」。
後來，拿破崙崛起席捲歐洲，西西里王國的諾曼王朝衰亡，但一直到1861年義大利王國建立前的這一段空窗期裡，社會上的大秩序沒有了，各家族的族長之間互相不信任、互相攻擊，同時也因為資源越來越少，就開始動用武裝力量搶奪別人的財物，逐漸墮落變成了作奸犯科的黑社會勢力，成了惡名昭彰的黑手黨。
一戰結束後，在墨索里尼執政下開始掃蕩西西里島破壞社會秩序的黑幫組織，社會動盪不安，後續造成大批的西西里人離開故鄉、移民到美國。
今日的西西里島已經恢復為一個平和的社會，走在首府巴勒摩大城市，常常可以看見商店在門口櫥窗上貼上「No Mafia」的標誌，大剌剌地跟所謂的黑社會勢力宣示，要保護費，門都沒有。
西西里島上有個巴勒摩歌劇院，歐洲第三大，排名僅次於巴黎歌劇院與維也納歌劇院。在《教父 III》的結局，老邁的教父麥可抱著被槍殺的女兒漸漸冷卻的身體仰天悲嘯，令所有影迷都為之心碎的著名吶喊場景，就在這座歌劇院的大階梯上。《教父 III》的主要情節都在處理教父麥可的心結，麥克在梵諦岡跟神父懺悔，這個心結就是他的罪，他下令殺了他媽媽的兒子，麥可的二哥弗雷多。
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。