《無限長的旅行》：《教父III》不是黑幫類型電影，是電影史上偉大的希臘悲劇之一

文：林瑞昌

希臘的悲劇縮影

希臘古劇場，舞台背景遠處是西西里島最高峰埃特納活火山。

卡爾維諾收集義大利民間故事時說過：在西西里，說故事的人想刪除時間上的連貫，或指出年月的間隙時，便採用「故事中，時間不花費時間」的公式。民間傳說中的口語敘事，採用的技巧以實用為準則：刪除不必要的細節，但強調重複。

小孩子聽故事的樂趣，部份在於他期待聽到他希望重複的事情，包括情境、用詞、公式。

期待電影續集的觀眾，就像愛聽故事的小孩子，《教父III》或許正是因為如此，才被世界各地失望的影迷孩子們冷落。包括我自己。

導演柯波拉相隔16年後才續拍《教父III》，不走民間故事所遵循的傳統老路，卻新增了細節支線，刻意刪減了續集電影應有的重複。

2000多年前，西西里島是大希臘城邦的領地，如果把《教父III》視為一部完全獨立的電影來看，電影搬演的不正是一齣典型的希臘悲劇？

悲劇的目的，在於引起觀眾心中憐憫和敬畏的情緒，進而達到一種心靈的洗滌和淨化的功能。亞里斯多德如是說。

《教父III》不是黑幫類型電影，是電影史上偉大的希臘悲劇之一。

西西里人嫁女兒時，不能拒絕別人的請求。黑手黨組織裡的軍師，一定要用西西里人。根據西西里的傳統，送條魚到對手陣營裡，意思就是，嘿嘿，你的人永遠在海裡跟魚同眠了。

我一直到去了西西里島，才確定在當地真的有一個地方名叫柯里昂尼（Corleone），距離大城市巴勒摩大概一個半小時左右的車程，而教父柯里昂的姓就是源自於此。當他來到紐約，為了與自己的故鄉保留一點連結，他放棄了原本家族的姓，改用了家族的小鎮來命名。

在《教父》小說中，12歲的小男孩維多孤身一人搭船來到了紐約，電影《教父Ⅱ》關於小男孩維多的這一條故事線，全部來自於《教父》小說的第十四章，電影拍攝地點在西西里島上的福爾扎（Forza），不在柯里昂尼小鎮，導演柯波拉在電影第二集中依然和普佐共同擔任編劇，劇本改動的篇幅並不大，不過在電影中小維多的年齡被降到了九歲，可能是覺得12歲的小男孩在大螢幕上看起來不夠楚楚可憐，年紀應該要再小一點。

小維多的本名叫做維多・安東里尼，父親被家鄉黑手黨殺害了，母親發現保護不了這個小孩，於是將他送到美國讓朋友照顧，從此落地生根，改名維多・柯里昂的他，日後在紐約建立起黑手黨五大家族之一的柯里昂家族。普佐的父母也都是義大利移民，大約在他12歲時，普佐的父親拋家棄子離開了他們，只留下普佐的媽媽跟七個小孩，他似乎把童年的衝擊記憶搬移到了小說裡。

柯里昂尼在西西里島上向來就是一個黑手黨的根據地，為什麼當地會有黑手黨？又為什麼後來演變成幫派組織？其實跟西西里島的歷史及地理位置息息相關。

早在2700多年前希臘人就來到此地，環繞這座島航行時，希臘人紀錄了島嶼的三個端點，取名為特里納克里亞（Trinacria）島，意思是三角形。代表西西里的徽章是一個有著三隻彎曲腳的蛇髮頭像，徽章頭象上還長出了三隻麥穗，象徵著西西里島的富庶，三隻彎曲的腳狀似西西里島的三角島外形，中間是希臘神話的蛇髮女妖梅杜莎，歐洲人相信神話中蛇髮女妖原本的居住地在這座島上。

黑手黨「Mafia」這個字一開始是避難所的意思，Mafia發展成黑社會組織是在19世紀末開始，當整個社會失去了大秩序的穩定，就需要地方團體的小秩序來維持。

西西里島位於地中海的海洋的中心位置上，國家政權更替非常頻繁。古希臘時期，在雅典跟斯巴達兩強相爭的時代，西西里島就屬於廣義的大希臘文明一部份，到了羅馬帝國時期，迦太基與羅馬前後的三次布匿戰爭，西西里島就在紛爭衝突的中間地帶。西西里島上的神殿谷，現存有一座協和神殿比雅典的帕德嫩神殿更完整、更漂亮；島上還有一座橫跨希臘跟羅馬兩個歷史時期的大劇場，就坐落在著名的天空之城——陶米納小鎮。

希臘、羅馬之後有拜占庭、阿拉伯帝國、諾曼王朝、神聖羅馬帝國、西班牙、奧地利……

不同的統治者政權征服此地，來了又走，來了又走，西西里人到底要服從誰呢？要信任誰呢？統治就是征服，征服就是掠奪，能夠保護鄉里、保護家族的勢力，是否才是最能照顧我們的人？在西西里，「泛家族」裡以族長為核心的社會結構就漸漸穩固建立了起來，在地方團體內建立起一個個「小秩序」。

後來，拿破崙崛起席捲歐洲，西西里王國的諾曼王朝衰亡，但一直到1861年義大利王國建立前的這一段空窗期裡，社會上的大秩序沒有了，各家族的族長之間互相不信任、互相攻擊，同時也因為資源越來越少，就開始動用武裝力量搶奪別人的財物，逐漸墮落變成了作奸犯科的黑社會勢力，成了惡名昭彰的黑手黨。

一戰結束後，在墨索里尼執政下開始掃蕩西西里島破壞社會秩序的黑幫組織，社會動盪不安，後續造成大批的西西里人離開故鄉、移民到美國。

今日的西西里島已經恢復為一個平和的社會，走在首府巴勒摩大城市，常常可以看見商店在門口櫥窗上貼上「No Mafia」的標誌，大剌剌地跟所謂的黑社會勢力宣示，要保護費，門都沒有。

西西里島上有個巴勒摩歌劇院，歐洲第三大，排名僅次於巴黎歌劇院與維也納歌劇院。在《教父 III》的結局，老邁的教父麥可抱著被槍殺的女兒漸漸冷卻的身體仰天悲嘯，令所有影迷都為之心碎的著名吶喊場景，就在這座歌劇院的大階梯上。《教父 III》的主要情節都在處理教父麥可的心結，麥克在梵諦岡跟神父懺悔，這個心結就是他的罪，他下令殺了他媽媽的兒子，麥可的二哥弗雷多。