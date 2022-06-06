新增5萬2992例本土個案、151人死亡，馬偕黃瑽寧醫師分享如何照顧確診孩子、退燒後1狀況需注意
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指揮官陳時中表示，整體來說，今天的病例數比較少一點，雖然這幾天都是假期，不過從7天的移動平均來看，整體全國似乎是有在往下，尤其台北區、北區下降情況明顯。
今（6）日新增5萬2992例本土個案，從7天的移動平均來看，整體全國確診似乎有在往下。不過今日新增1名死亡個案為8個月大女童，本身有先天性泌尿系統疾病，手術加上染疫後診斷有敗血症，急救無效過世。馬偕小兒感染科醫師也在記者會上和家長分享，如何照顧確診的孩子，以及觀察退燒狀況的重要性。
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增5萬3023例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5萬2992例本土個案，以及31例境外移入；另確診個案中新增151例死亡。
今日新增之5萬2992例本土病例，分別為2萬4867例男性、2萬8109例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布前5名為新北市7703例、高雄市7506例、台中市7037例、桃園市5162例、台南市4426例。
指揮官陳時中表示，整體來說，今天的病例數比較少一點，雖然這幾天都是假期，不過從7天的移動平均來看，整體全國似乎是有在往下，可能還是要多看個幾天。從全國6區累積感染百分比分析，台北區的涵蓋率到了14％多，北區也在往下降、目前涵蓋率12％多，這兩區下降情況明顯，也因為人口相對較多。
6月6日很多學校開始復課，台灣5-11歲疫苗施打率非常高，陳時中指出，南部打的相對較好，屏東有91％；北部稍微差一點、大概63.2％，新北68.9％，雲林有高達90％。全國總計5-11歲疫苗施打率是74.2％，在國際間已經是超高比例，以前歐美大概都30％左右。
新增243例中重症個案，8月大女童有先天疾病
醫療應變組副組長羅一鈞表示，本日新增243例中重症個案，輕症、無症狀的比例是99.68％。
在151例的死亡個案中，146位有慢性病史、110位沒有打滿3劑疫苗、64位沒有接種任何1劑的疫苗，年齡以80歲以上長者居多。
羅一鈞說明比較年輕的死亡個案情況，其中有1位是8個月大的女童，本身有先天性泌尿系統疾病，5月31日發燒，另外在手術造口的部分有出現滲漏疑似感染，所以安排入院做進一步的檢查治療、採檢陽性，入住到隔離病室、在負壓手術室進行手術。
手術完成之後，女童在住院期間診斷有敗血症，急救無效不幸過世，病程的診斷是細菌以及新冠病毒2個原因的合併感染併發敗血症。
另外有1名15歲男性，接種過1劑新冠疫苗、沒有慢性病史，5月20日出現發燒症狀，22日就醫採檢確診，22到29日進行居家照護，5月30日回到學校時不幸在班上昏倒昏迷，緊急送醫沒有生命跡象，急救無效不幸過世。後續法醫司法相驗診斷為病毒性的心肌炎，合併急性肺水腫以及心因性休克，也有新冠病服的感染，死因歸類在心肌炎的部分。
羅一鈞指出，青少年在13-18歲的年齡層累積了2例重症，另外1位是4月27號公布的15歲女性，本身有慢性神經系統疾病，染疫後出現肺炎，後續治療後已解隔。
退燒後需觀察孩子精神活動力，不退燒是警訊
馬偕兒童醫院小兒感染科黃瑽寧醫師今日現身記者會，分享父母應如何照顧確診的孩子。他指出，從2月台灣的經驗來看，兒童感染新冠有32％是無症狀，剩下有症狀的68％之中，出現發燒的就佔了一半，第2個是咳嗽，這兩個是兒童感染新冠主要的症狀。
國外針對Omicron的研究發現，國外研究兒童確診新冠平均發燒到39度左右，臨床上家長的經驗大多也是這樣，確診兒童發燒的天數則平均在1.7天上下。除了發燒跟咳嗽以外，會聽到有人談論哮吼的症狀，但黃瑽寧指出，100個確診小孩只有1.5-2％會有哮吼，不能以這個作為感染的唯一依據。
至於家長在家照顧的時候可以做哪些預備？因為最主要的症狀是發燒，所以醫師會給一些退燒藥，退燒的重要目的是觀察精神活動力，孩子的重症症狀包含沒精神、沒力氣、意識不清，這都可以在退燒後做觀察。如果孩子吃了退燒藥精神就回來了，大概就沒太大問題，退燒之後觀察孩子會不會抓人、討東西吃、討拍、討抱，都是好的跡象。
如果用了退燒藥之後還是不退燒，甚至發燒超過41度，就是出了警訊，表示大腦可能體溫調節出問題，開始有腦炎的前症。
最常見的症狀除了發燒就是咳嗽，一般家庭的咳嗽藥水或抗組織胺等鼻涕藥水，醫師可以依照不同症狀給藥。家長可以根據孩子的症狀，跟兒科醫師討論，不要任意服用成藥。現在有很多方式能跟兒科醫師溝通，由醫師幫孩子量身打造需要的藥和劑量。
除了用藥之外，黃瑽寧認為，最重要是預防孩子脫水，他想要喝水就喝、想加蜂蜜就加蜂蜜、想喝奶就喝奶，盡量讓水分能夠補充足夠，就不會有脫水需要住院的狀況。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。