新增5萬2992例本土個案、151人死亡，馬偕黃瑽寧醫師分享如何照顧確診孩子、退燒後1狀況需注意

今（6）日新增5萬2992例本土個案，從7天的移動平均來看，整體全國確診似乎有在往下。不過今日新增1名死亡個案為8個月大女童，本身有先天性泌尿系統疾病，手術加上染疫後診斷有敗血症，急救無效過世。馬偕小兒感染科醫師也在記者會上和家長分享，如何照顧確診的孩子，以及觀察退燒狀況的重要性。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增5萬3023例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5萬2992例本土個案，以及31例境外移入；另確診個案中新增151例死亡。

今日新增之5萬2992例本土病例，分別為2萬4867例男性、2萬8109例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布前5名為新北市7703例、高雄市7506例、台中市7037例、桃園市5162例、台南市4426例。

指揮官陳時中表示，整體來說，今天的病例數比較少一點，雖然這幾天都是假期，不過從7天的移動平均來看，整體全國似乎是有在往下，可能還是要多看個幾天。從全國6區累積感染百分比分析，台北區的涵蓋率到了14％多，北區也在往下降、目前涵蓋率12％多，這兩區下降情況明顯，也因為人口相對較多。

Photo Credit:指揮中心

6月6日很多學校開始復課，台灣5-11歲疫苗施打率非常高，陳時中指出，南部打的相對較好，屏東有91％；北部稍微差一點、大概63.2％，新北68.9％，雲林有高達90％。全國總計5-11歲疫苗施打率是74.2％，在國際間已經是超高比例，以前歐美大概都30％左右。

新增243例中重症個案，8月大女童有先天疾病

醫療應變組副組長羅一鈞表示，本日新增243例中重症個案，輕症、無症狀的比例是99.68％。

在151例的死亡個案中，146位有慢性病史、110位沒有打滿3劑疫苗、64位沒有接種任何1劑的疫苗，年齡以80歲以上長者居多。

羅一鈞說明比較年輕的死亡個案情況，其中有1位是8個月大的女童，本身有先天性泌尿系統疾病，5月31日發燒，另外在手術造口的部分有出現滲漏疑似感染，所以安排入院做進一步的檢查治療、採檢陽性，入住到隔離病室、在負壓手術室進行手術。

手術完成之後，女童在住院期間診斷有敗血症，急救無效不幸過世，病程的診斷是細菌以及新冠病毒2個原因的合併感染併發敗血症。

另外有1名15歲男性，接種過1劑新冠疫苗、沒有慢性病史，5月20日出現發燒症狀，22日就醫採檢確診，22到29日進行居家照護，5月30日回到學校時不幸在班上昏倒昏迷，緊急送醫沒有生命跡象，急救無效不幸過世。後續法醫司法相驗診斷為病毒性的心肌炎，合併急性肺水腫以及心因性休克，也有新冠病服的感染，死因歸類在心肌炎的部分。

羅一鈞指出，青少年在13-18歲的年齡層累積了2例重症，另外1位是4月27號公布的15歲女性，本身有慢性神經系統疾病，染疫後出現肺炎，後續治療後已解隔。

退燒後需觀察孩子精神活動力，不退燒是警訊

馬偕兒童醫院小兒感染科黃瑽寧醫師今日現身記者會，分享父母應如何照顧確診的孩子。他指出，從2月台灣的經驗來看，兒童感染新冠有32％是無症狀，剩下有症狀的68％之中，出現發燒的就佔了一半，第2個是咳嗽，這兩個是兒童感染新冠主要的症狀。

國外針對Omicron的研究發現，國外研究兒童確診新冠平均發燒到39度左右，臨床上家長的經驗大多也是這樣，確診兒童發燒的天數則平均在1.7天上下。除了發燒跟咳嗽以外，會聽到有人談論哮吼的症狀，但黃瑽寧指出，100個確診小孩只有1.5-2％會有哮吼，不能以這個作為感染的唯一依據。

至於家長在家照顧的時候可以做哪些預備？因為最主要的症狀是發燒，所以醫師會給一些退燒藥，退燒的重要目的是觀察精神活動力，孩子的重症症狀包含沒精神、沒力氣、意識不清，這都可以在退燒後做觀察。如果孩子吃了退燒藥精神就回來了，大概就沒太大問題，退燒之後觀察孩子會不會抓人、討東西吃、討拍、討抱，都是好的跡象。

如果用了退燒藥之後還是不退燒，甚至發燒超過41度，就是出了警訊，表示大腦可能體溫調節出問題，開始有腦炎的前症。

最常見的症狀除了發燒就是咳嗽，一般家庭的咳嗽藥水或抗組織胺等鼻涕藥水，醫師可以依照不同症狀給藥。家長可以根據孩子的症狀，跟兒科醫師討論，不要任意服用成藥。現在有很多方式能跟兒科醫師溝通，由醫師幫孩子量身打造需要的藥和劑量。

除了用藥之外，黃瑽寧認為，最重要是預防孩子脫水，他想要喝水就喝、想加蜂蜜就加蜂蜜、想喝奶就喝奶，盡量讓水分能夠補充足夠，就不會有脫水需要住院的狀況。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範