《頂級食材聖經》：巴薩米克醋——百年等待才有的醇厚風味
我們想讓你知道的是
必須代代相傳才能創造的滋味，起源於住家閣樓，在自然的環境中，慢慢改變、慢慢淬煉，讓年分不只是飲品的專利，讓醋登上頂級食材之列，也只有巴薩米克醋做得到了！
文：陳溫仁（Jimmy）
巴薩米克醋（Balsamic Vinegar）
必須代代相傳才能創造的滋味，起源於住家閣樓，在自然的環境中，慢慢改變、慢慢淬煉，讓年分不只是飲品的專利，讓醋登上頂級食材之列，也只有巴薩米克醋做得到了！
從事義大利料理20餘年，過程中一定會接觸到義大利醋，尤其近10年來，愈來愈多消費者認識並且開始享用，讓義大利醋的知名度大開。
義大利醋和一般的醋有什麼差別？簡單來說，一般的醋比較接近液態、甘甜度比較不好；頂級的義大利醋帶有陳年的葡萄酸，而且因為製作和熟成過程的繁複，頂級的義大利醋非常昂貴，陳年12年、50ML的規格，1瓶大概就要新台幣6000元，早已超過一般人對於醋的價錢認知。
全球最知名的義大利醋法定產區在摩德納省（Modena），必須經過DOP（Protected Designation of Origin），也就是義大利原產地名稱保護制度的認證（原文為Denominazione di Origine Protetta），提交嚴格的生產政策，才可以稱為巴薩米克醋。
巴薩米克醋完全由葡萄汁製成，在橡木桶中陳釀多年，逐年自然變稠和孕育芳香，每年也都會更換至杜松木、桑樹、白蠟木、櫻桃等木桶中，藉以吸收各種木質的香氣。目前摩德納省出產的醋有2種規格，分別為至少陳釀12年的Affinato以及至少陳釀25年的Extravecchio，口感濃厚香甜，也只有這2款被DOP認證。
百年等待才有的風味
陳年醋的起源眾說紛紜，甚至有些已不可考，文獻記載曾被用於贈予貴族、國王和知識份子，以示尊榮，甚至也因其藥用價值和高單價，而被列入嫁妝中。
大約19世紀，巴薩米克醋工藝大廠在摩德納鎮上已建立釀醋農場，通風良好的農舍裡面存放著進行發酵、成熟和陳釀的木桶，並種植最適合此種醋的葡萄品種：典型的白葡萄（Trebbiano）和紅葡萄（Lambrusco）。每年1、2月間進行慢煮、醋化等程序，逐年更換木桶熟成，濃縮出具有天鵝絨般的深棕色，其和諧宜人的酸度、豐富果香、奶油般滑順口感，是其最大特色。
在摩德納，不乏百年以上的釀醋廠，世代傳承下來的祕密和規則都必須被遵守，尤其必須在在通風良好的閣樓。因當地冬冷夏熱，有助葡萄汁自然發酵和濃縮，在不同的優質木桶中熟成，經過長時間後再包裝販售，因為這些醋都是匠心獨具，是這些百年家族文化和情感的產物，加上具有DOP認證，價格自然不便宜，和目前工業化大量生產的醋，不論口感、製程、價位，都有天壤之別。
頂級義大利醋與時尚相遇
我還有一款珍貴的巴薩米克醋，由百分百煮熟的葡萄在不同的木桶中陳釀50年，以獲取木材的特殊風味和味道，柔軟的質地和豐富的味道，使其成為搭配各類菜餚的最佳選擇，甚至可直接倒在湯匙上單獨品嘗，餐前可刺激食欲，餐後可幫助消化。50年陳年醋，還有限量版的立方體盒子，由3840顆圓型的施華洛世奇水晶覆蓋，閃閃迷人，奢華無限，視覺和味覺雙享受，這也是唯一一家與施華洛世奇簽訂合作的食品公司。
主廚私房料理手法
當你擁有1瓶巴薩米克醋，可以單獨品嘗，也可搭配其他食材使用，從開胃菜到冰淇淋、草莓等甜品，從生牛肉到魚子醬，甚至搭配起司，都會有不同口味的驚喜。還有照片中示範的搭配新鮮無花果，甚至搭配本書介紹的起司之王（帕米吉亞諾乾酪），都是絕佳的美食體驗。
食材大小事：連國王也著迷的好味道
曾經有這樣一個關於巴薩米克醋的故事。傳說法國國王有一次拜訪一位公爵。公爵拿出了家裡珍藏的巴薩米克醋招待國王，沒想到國王喜歡到離開時，命令軍隊把公爵家裡的巴薩米克醋都帶走，公爵非常難過。後來國王的釀酒師來信，表明醋都壞掉了，要來請公爵傳授製作程序，公爵依舊不藏私的教導，據說形成了巴薩米克醋製作的重要文獻。連國王都為之傾倒的好滋味，有機會的話，你也嘗嘗吧！
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書籍介紹
本文摘錄自《頂級食材聖經：跟著摘星主廚Jimmy品嘗金字塔頂端的美味》，時報文化出版
作者：陳溫仁（Jimmy）
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
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