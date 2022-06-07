【國際大風吹】美國槍擊案頻傳，為何國會激辯30年仍無法強化管制槍枝？
我們想讓你知道的是
過去30年來，大規模槍擊案在美國反覆發生，但國會上一次通過重大槍枝管制法案，已經是1994年的事。其背後的原因，其實也不是美國人不願管制槍枝，而是槍枝議題的政治分歧太大。
最近美國德州發生小學槍擊案，兇手先是開槍射擊自己的奶奶，接著前往小學校園，隨機掃射手無寸鐵的無辜學童和老師，造成21人死亡、17人受傷的慘劇。
很多人的反應是，怎麼又來了！
其實，四年前、2018年國際大風吹的第一集，就是在探討為什麼美國總是管不了槍。當時佛羅里達州才剛發生一起慘痛的高中槍擊案。再往前，整整10年前，還有2012年的康乃狄克州小學槍擊案，同樣是震驚全美。這還只是校園槍擊案，如果把所有大規模槍擊案列入，更是不勝枚舉。
如果想大致了解為什麼美國槍枝管制這麼困難，我建議大家可以「溫習」國際大風吹第一集，因為裡面談到的所有原因依然成立。不過今天這一集，我們要比較簡短地探討，為什麼槍擊案反覆發生，民眾也很憤怒，但美國政府，尤其是代表民意的國會，卻始終無法做出任何改變？
面對槍案，總統能改變的其實有限
每當大規模槍擊案發生，不論支持槍枝管制與否，總統一定會站出來承接全國上下的情緒，譴責兇手、哀悼死者、要求改變。例如，2012年桑迪胡克小學槍擊案後，歐巴馬在白宮記者會上多次哽咽。
他也站在領導人的高度，呼籲大家不分黨派做出改變。
他們本來還有大好人生，生日、畢業、結婚、生子，美國已經面對太多次這樣的悲劇了......我們必須團結起來，展開行動，避免悲劇重演，這與政治立場無關。
前美國總統 歐巴馬（Barack Obama）
但在敏感的槍枝議題上，除了呼籲大家動起來之外，總統能直接做的很有限。例如，從拜登2021年初上任，到德州小學槍擊案發生的這1年多以來，跟槍管最相關的菸酒槍砲與爆裂物管理局，局長始終懸缺，原因是由總統提名的人選，一直被在野黨在國會卡住。
同時，雖然總統可以透過行政部門去強化槍枝管制的一些環節，但很容易遭遇阻礙。例如，川普政府曾經下令禁止銷售一種可以提高半自動步槍發射速度和火力的槍托零件。但這個禁令很快被擁槍團體告上法院之後暫停執行，目前還在等候最高法院的裁定。
兩大黨槍管立場相左，國會30年無重大立法
如果行政部門相對無力，代表民意的國會，是不是能透過立法來改變現況呢？答案是，非常困難。因為從歷史來看，兩大黨雖同聲譴責槍枝暴力，但對於該怎麼解決有根本性的分歧。
對華府民主黨人來說，解答是所謂全面背景審查，還有所謂禁賣攻擊步槍......問題來了，他們所謂的解決方案，其實解決不了這些大規模兇案，他們自己也知道。
德州參議員 克魯茲（Ted Cruz）
美國廣播公司ABC報導，過去30年來，民主黨議員的提案，多半是為了限制攻擊性或軍規級武器與彈藥的銷售，或是強化槍枝購買人的背景調查。而共和黨的提案，則多半是提升公共場所保安措施，以及加強社會弱勢和精神健康的防護。因此，從1994年的攻擊性武器禁令以來，過去30年來，美國國會幾乎沒有通過任何重大槍管法案。
即使在這次的小學槍擊案過後，參議院的相關議案表決，也是兩黨壁壘分明，毫無妥協空間。
按照美國國會的議事規則，任何法案都需要通過參眾兩院表決，其中參院表決的難度又更高，因為如果贊成方沒有60票的絕對多數優勢，有可能遭到反對方以「拖延議事」的方式杯葛。而過去30年來，雖然民主共和兩黨輪流執政，卻從來沒有一黨在參院取得60席。在槍枝管制議題上，也幾乎沒有哪一個提案能贏得跨黨派支持，導致聯邦層級的槍管修法完全卡關。
那在地方層級呢？各州能不能修法來強化州層級的槍管措施？基本上，也是看執政黨而定。美聯社報導，近幾年來，除了少數民主黨主政的州有收緊槍管措施，剩下的如果是共和黨主政，多半是放鬆槍枝管制。在兩黨勢力不相上下的州，則是陷入僵局，所以沒有通過新措施。
這次發生小學槍案的德州，持槍人口比率在全美名列前茅，近幾年也持續放鬆槍枝管制。當地記者認為，就算近年來大規模槍擊案接連發生，也不會逆轉這樣的趨勢。
我可以很肯定，德州這裡已經是最近3年內，一連串大規模槍案的其中之一，顯然這些案件並沒有導致持槍資格規定變嚴，反而我想整體趨勢是變得更寬鬆。
美聯社德州記者 布萊柏（Jake Bleiberg）
不敢激怒支持者，議員難以達成跨黨派改革
如果國會議員的立場反應真實民意，難道，美國人都不覺得應該要加強槍枝管制嗎？其實也不盡然。根據蓋洛普民調的長期追蹤，過去30年來，除了2011年前後，贊成加強管制的民意，一直在50%以上。
如果針對具體措施，民調更發現，強化所有槍枝交易的購買人背景調查，以及在執法單位認定槍枝持有者精神不穩，或有可能危害公共安全的情況下，合法沒收槍枝，這兩項措施都有八成以上的高支持率。
那為什麼國會沒辦法行動？福坦莫大學政治學教授麥德莫特指出兩個可能原因。一是槍擊案雖然震撼人心，但往往不是最緊急、最優先的公共議題。例如，經濟民生、預算赤字、醫療體系，往往在選民心中比槍管更重要，而民意代表也很清楚。二，對國會議員來說，連任是最重要的決策考量，而議員必然最先考慮所屬選區的民意。
例如最近一次、2020年的眾議院選舉中，只有24%的共和黨選民贊成加強槍管。相較於全國民意，議員肯定會更重視這群支持者的意見，以免短短兩年任期結束後，就遭到選票淘汰。
前面提到上一次聯邦層級的重大槍管改革，是1994年的攻擊性武器禁令。紐約市立大學政治學教授瓊斯就表示，那次法案通過後，不少共和黨議員就在同一年的選舉中慘遭淘汰，甚至有人說因為投下贊成票而受到人身安全的威脅。所以即使有共和黨議員私下認同應該強化槍管，「跑票」的代價也可能讓他們裹足不前。
就在今年2月，德州小學槍擊案發生的3個月前，9名2012年桑迪胡克小學槍擊案的受害者家屬，才剛剛獲得一筆史無前例的和解賠償金。這些受害者家屬控告，製造作案槍枝的全美最大槍廠雷明頓，透過不恰當行銷方式，向大眾推廣這種軍規級武器。最終，雷明頓同意支付7300萬美元、超過台幣20億的賠償金。這也是美國史上第一次，有槍枝製造商為槍擊案負起責任。
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，不能只是仰賴資訊團隊，醫生必須要自行了解哪些關鍵數據是必要的。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓影像直接上傳到所謂的中心電腦，應該就會大當機。
高速運算（HPC）要執行的重點是協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣的運用是多個中型運算的核心，再彼此協作運用，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
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