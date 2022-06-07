回顧科技業的動盪五月：Google、Meta、Twitter、Netflix與Disney+各有什麼動作？

Google I/O開發者大會釋出搜尋、翻譯、地圖等多項更新，AR應用增加、虛實整合未來將至？

Google於今年恢復舉辦實體的「I/O開發者大會」，並開放全球用戶線上參與；旨在幫助開發者迅速掌握Google工具與平台，並且向大眾展示最新技術與產品。

軟體面，Google不僅在核心產品中融入更多的擴增實境技術、提升訊息傳遞效率，也強化了Android 13的隱私政策與資安保護；硬體面，Google釋出搭載即時翻譯的AR眼鏡，更公開使用無碳能源的機器學習中樞，軟硬體雙雙繳出漂亮成績單。

Google旗下三大核心產品：搜尋、翻譯、地圖，分別在I/O開發者大會中喜迎不同更新。搜尋部分，延伸2021年底發布的「Multisearch」圖文併用搜尋功能，官方更進一步釋出「Multisearch near Me」，追加並整合Google Maps地理資訊，將「Multisearch」搜尋結果，結合附近的餐廳、便利商店等實體地標加以呈現。

例如，當用戶拍下手邊一顆螺絲釘零件，透過Google「Multisearch near Me」進行搜尋，即可能幫使用者找出擁有相同材料，且離用戶最近的一家五金行。

翻譯部分，官方則一舉更新24種新語言，造福三億特殊語系使用者。地圖部分，Google更新建築物識別技術，增加開發中國家地圖上的建築物與精準度，幫助NGO組織更加掌握人口密度，並提供支持和緊急援助；另導入3D製圖技術，融合空拍畫面和街道圖像，建立高保真度的地圖；因應永續發展目標，更推出「環保路線」，為用戶提供最省油、減碳的路徑選項。

同日，Android 13 Beta版開放下載，強化資安保障。除了設立新的安全和隱私設定頁面，供使用者檢視個資授權狀況，在檔案授權上，更是細分影像與音訊的同意使用權，且APP可只讀取單一圖片而非整台手機相簿。

令人驚喜的是，Google於大會發表了一款可「即時同步翻譯口語，並將內容文字化」的AR翻譯眼鏡原型機；使用者戴上後，眼鏡可讀取他人所說的內容，並經過翻譯，以AR呈現字幕。

此一穿戴裝置，無疑成為輔助真實生活的有用工具，精巧地接軌虛擬技術與現實需求；雖然技術規格未知、也尚未公開銷售資訊，卻已有效展示Google投入VR/AR領域的野心與能力。隨著大量的機器學習、語意辨識、視覺偵測等技術革新，科技生活大躍進，虛實界線更模糊的未來就在不遠處。Google作為科技巨頭，驅動數位大未來，相關消息令人引頸期待！

Meta動態：Meta Pay打造元宇宙金融、Instagram化身NFT交易平台？

元宇宙進行式持續中！Meta將觸角延伸至數位金融、虛擬貨幣等領域，為元宇宙內的貨幣與交易系統奠定根基；另一方面，CEO祖克伯於近期公開展示自家新一代頭戴裝置「Cambria」，展示旗下混合實境平台「Presence Platform」所開發的最新體驗。

然而，Meta航向元宇宙願景之路，也並非一帆風順，官方近期正因預算控管等因素，而計畫縮減部分的硬體部門。元宇宙的未來，是觸手可及抑或長路漫漫，尚須時間證明。

Meta新上任的FinTech業務負責人Stephane Kasriel，五月初於個人Medium發布一篇文章，標題為《元宇宙可以將金融帶往何方？》；文章中提及，Facebook於2019年所推出的電子錢包服務「Facebook Pay」將更名為「Meta Pay」，並已正式提交商標申請。

申請文件載明，Meta Pay將允許用戶使用虛擬貨幣、區塊鏈資產等進行交易，並結合電子商務與錢包功能。上述種種，顯示Meta Pay將致力於扮演元宇宙生態中，簡化交易的重要角色。Kasriel也在文章中提及，Meta Pay的首要任務，是在元宇宙生態健全且普及前，奠定支持且擴大Web3兼容性的金融服務系統，以協助用戶輕鬆地參與其中。

Photo Credit: Facebook Pay Facebook於2019年所推出的電子錢包服務「Facebook Pay」將更名為「Meta Pay」

另一方面，5月初，Instagram推出一項基於NFT而生的測試功能，方便用戶展示NFT創作與藏品，並將進一步往平台內交易發展。Instagram的初始測試與Polygon、Ethereum等NFT交易平台合作，並串接Rainbow、Trust Wallet等錢包帳戶，以驗證NFT的真實擁有權。

此項功能開放用戶上傳NFT創作，並可標示作者與擁有者；上傳的NFT將統一出現在個人主頁的「NFT」頁籤以及動態時報中。這項功能首先於Instagram進行測試，並將推行至Facebook，並朝向平台內銷售與購買的目標前進。

Photo Credit: Instagram Instagram正在測試NFT相關功能

除了更新FinTech與Web3金融服務，Meta也正積極發展旗下的虛擬體驗技術和穿戴裝置，繼前陣子宣布元宇宙實體店「Meta Store」，CEO祖克伯在5月12日於個人臉書帳號上傳一段使用「Cambria」的畫面。

Cambria是Meta最新一代的頭戴裝置，預計將於2022下半年公開發售；祖克伯在影片中，頭戴Cambria，進入Meta的Presence Platform，與虛擬世界的生物進行互動。類似Pokemon Go，虛擬生物將出現在實境中，玩家可與其互動、激發不同的效果。

Meta的元宇宙事業看似頗有進展，專責部門「Reality Labs」上季營收也較去年同期成長超過30%，然而虧損也持續擴大。Meta內部正規劃縮減硬體部門，並延後部分項目的開發進度。可見Meta野心勃勃的同時，也不得不受限於營利疲軟而需放慢步伐。

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