回顧科技業的動盪五月：Google、Meta、Twitter、Netflix與Disney+各有什麼動作？
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今年5月，各家科技龍頭不論是產品發布、經營方針甚至是收購進度都有意料外的發展，從Google I/O年度大會、Meta的元宇宙金融與部門裁減，到幾經波折的Twitter收購和走向「廣告」的串流平台，還有什麼你可能錯過的資訊？
Google I/O開發者大會釋出搜尋、翻譯、地圖等多項更新，AR應用增加、虛實整合未來將至？
Google於今年恢復舉辦實體的「I/O開發者大會」，並開放全球用戶線上參與；旨在幫助開發者迅速掌握Google工具與平台，並且向大眾展示最新技術與產品。
軟體面，Google不僅在核心產品中融入更多的擴增實境技術、提升訊息傳遞效率，也強化了Android 13的隱私政策與資安保護；硬體面，Google釋出搭載即時翻譯的AR眼鏡，更公開使用無碳能源的機器學習中樞，軟硬體雙雙繳出漂亮成績單。
Google旗下三大核心產品：搜尋、翻譯、地圖，分別在I/O開發者大會中喜迎不同更新。搜尋部分，延伸2021年底發布的「Multisearch」圖文併用搜尋功能，官方更進一步釋出「Multisearch near Me」，追加並整合Google Maps地理資訊，將「Multisearch」搜尋結果，結合附近的餐廳、便利商店等實體地標加以呈現。
例如，當用戶拍下手邊一顆螺絲釘零件，透過Google「Multisearch near Me」進行搜尋，即可能幫使用者找出擁有相同材料，且離用戶最近的一家五金行。
翻譯部分，官方則一舉更新24種新語言，造福三億特殊語系使用者。地圖部分，Google更新建築物識別技術，增加開發中國家地圖上的建築物與精準度，幫助NGO組織更加掌握人口密度，並提供支持和緊急援助；另導入3D製圖技術，融合空拍畫面和街道圖像，建立高保真度的地圖；因應永續發展目標，更推出「環保路線」，為用戶提供最省油、減碳的路徑選項。
同日，Android 13 Beta版開放下載，強化資安保障。除了設立新的安全和隱私設定頁面，供使用者檢視個資授權狀況，在檔案授權上，更是細分影像與音訊的同意使用權，且APP可只讀取單一圖片而非整台手機相簿。
令人驚喜的是，Google於大會發表了一款可「即時同步翻譯口語，並將內容文字化」的AR翻譯眼鏡原型機；使用者戴上後，眼鏡可讀取他人所說的內容，並經過翻譯，以AR呈現字幕。
此一穿戴裝置，無疑成為輔助真實生活的有用工具，精巧地接軌虛擬技術與現實需求；雖然技術規格未知、也尚未公開銷售資訊，卻已有效展示Google投入VR/AR領域的野心與能力。隨著大量的機器學習、語意辨識、視覺偵測等技術革新，科技生活大躍進，虛實界線更模糊的未來就在不遠處。Google作為科技巨頭，驅動數位大未來，相關消息令人引頸期待！
Meta動態：Meta Pay打造元宇宙金融、Instagram化身NFT交易平台？
元宇宙進行式持續中！Meta將觸角延伸至數位金融、虛擬貨幣等領域，為元宇宙內的貨幣與交易系統奠定根基；另一方面，CEO祖克伯於近期公開展示自家新一代頭戴裝置「Cambria」，展示旗下混合實境平台「Presence Platform」所開發的最新體驗。
然而，Meta航向元宇宙願景之路，也並非一帆風順，官方近期正因預算控管等因素，而計畫縮減部分的硬體部門。元宇宙的未來，是觸手可及抑或長路漫漫，尚須時間證明。
Meta新上任的FinTech業務負責人Stephane Kasriel，五月初於個人Medium發布一篇文章，標題為《元宇宙可以將金融帶往何方？》；文章中提及，Facebook於2019年所推出的電子錢包服務「Facebook Pay」將更名為「Meta Pay」，並已正式提交商標申請。
申請文件載明，Meta Pay將允許用戶使用虛擬貨幣、區塊鏈資產等進行交易，並結合電子商務與錢包功能。上述種種，顯示Meta Pay將致力於扮演元宇宙生態中，簡化交易的重要角色。Kasriel也在文章中提及，Meta Pay的首要任務，是在元宇宙生態健全且普及前，奠定支持且擴大Web3兼容性的金融服務系統，以協助用戶輕鬆地參與其中。
另一方面，5月初，Instagram推出一項基於NFT而生的測試功能，方便用戶展示NFT創作與藏品，並將進一步往平台內交易發展。Instagram的初始測試與Polygon、Ethereum等NFT交易平台合作，並串接Rainbow、Trust Wallet等錢包帳戶，以驗證NFT的真實擁有權。
此項功能開放用戶上傳NFT創作，並可標示作者與擁有者；上傳的NFT將統一出現在個人主頁的「NFT」頁籤以及動態時報中。這項功能首先於Instagram進行測試，並將推行至Facebook，並朝向平台內銷售與購買的目標前進。
除了更新FinTech與Web3金融服務，Meta也正積極發展旗下的虛擬體驗技術和穿戴裝置，繼前陣子宣布元宇宙實體店「Meta Store」，CEO祖克伯在5月12日於個人臉書帳號上傳一段使用「Cambria」的畫面。
Cambria是Meta最新一代的頭戴裝置，預計將於2022下半年公開發售；祖克伯在影片中，頭戴Cambria，進入Meta的Presence Platform，與虛擬世界的生物進行互動。類似Pokemon Go，虛擬生物將出現在實境中，玩家可與其互動、激發不同的效果。
Meta的元宇宙事業看似頗有進展，專責部門「Reality Labs」上季營收也較去年同期成長超過30%，然而虧損也持續擴大。Meta內部正規劃縮減硬體部門，並延後部分項目的開發進度。可見Meta野心勃勃的同時，也不得不受限於營利疲軟而需放慢步伐。
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
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高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，不能只是仰賴資訊團隊，醫生必須要自行了解哪些關鍵數據是必要的。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓影像直接上傳到所謂的中心電腦，應該就會大當機。
高速運算（HPC）要執行的重點是協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣的運用是多個中型運算的核心，再彼此協作運用，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。