鄭朝方宣布參選竹北市長，強調「世代比政黨更重要」，有望與國民黨林為洲對決
我們想讓你知道的是
竹北市近幾年發展迅速，大量遷入外來人口，並以35歲~49歲之青壯年族群居多，其次為 0-14歲兒童；衝擊原本藍大於綠的選民結構。
繼國民黨提名立委林為洲角逐竹北市長，上周剛接任民進黨新竹縣黨部主委的鄭朝方，今天（7日）宣布已完成竹北市長初選登記，將投入黨內初選；兩人有望在大選中對決。鄭朝方表示，竹北不能再停留舊在世代的做法，他將注入新思維，「新竹縣要改變，就先從竹北開始。」
主打「世代牌」要竹北注入新能量
鄭朝方表示，對於他的家鄉新竹縣，自己已深蹲超過5年，縱使在沒有選舉期間，也仍然穿梭在13鄉鎮之中，沒有一刻停留，盡全力傾聽民瘼從不間斷。
鄭朝方表示，竹北是文化、經濟、人才匯聚的城市，最為特色的就是因為高鐵、縣治特區、生醫園區、鄰近新竹科學園區等重大經濟、建設的磁吸，讓許多新興住民移入，因而讓這座城市更具活力與蓬勃發展。
鄭朝方表示，竹北年輕有活力，擁有完美的條件及背景，但是卻無法承先啟後持續進步，生硬的建設只是冰冷的水泥產物，沒有文化、教育、藝術、親子交流該有的溫度，讓市民有更多陶冶身心的機會。
他認為，一座偉大的都市，有形建設與無形文化需互相交織融合，公共建設的政策方向不能再停留舊世代的想法及做法了，且這個改變一刻都不能等，要打破沉痾，注入新思維，改變竹北市，就從新方向的政治改革開始。
鄭朝方說，當選竹北市長，將跨越政黨派系的隔閡，以市民朋友的聲音、需求為使命，不只和縣政府合作，還要發揮過去所累積的經驗及能量，積極爭取中央的計劃預算﹐務實迅速的建設竹北，讓孩子能夠享受青春盡情學習及快樂成長、青壯年能揮灑熱情實踐理想、長輩能夠寫意自在享受退休生活。
鄭朝方是新竹縣竹東鎮客家人，現任中華民國總統府總統辦公室參議，曾任民主進步黨發言人、民主進步黨客家事務部主任、電視及廣播節目主持人、新聞主播和創作歌手，曾獲金鐘廣播主持人獎。
2018年38歲的鄭朝方獲得徵召成為新竹縣長候選人，也是該屆全台灣最年輕的縣市長候選人，雖以「新世代政治美學」的創新選舉模式，贏得年輕人的支持與媒體的關注，但因竹縣選民結構長期藍大於綠，難以攻破，依然敗給了國民黨提名的楊文科。
2020年，鄭朝方再次獲民進黨徵召參選新竹縣第二選舉區，以1%、2500票的些微差距敗給了國民黨候選人，時任新竹縣議員的林思銘，是2020年大選民進黨距離當選門檻差距最近的立委候選人。兩次落選後鄭朝方持續在新竹活動，上個月並拿下新竹縣黨部主委的位子；如今也再次投入今年底的竹北市長選戰。
竹北選戰將由林為洲對鄭朝方
國民黨在竹北則拍板立委林為洲出線。林為洲很早就表態要選竹北市長，國民黨上個月委託聯合報和世新大學進行黨內初選電話民調，竹北市民代表會主席林啟賢平均支持率48.240%，林為洲平均支持率51.998%，由林為洲出線。
林為洲生於新竹縣竹北市，2018年本來有意參選新竹縣長，因不滿國民黨當年臨時將新竹縣縣長初選制度從全民調改為徵召，甚至表示不惜脫黨參選縣長，後來為求團結宣布退出選舉；2020年在新竹縣第一選舉區順利連任立委，今年林為洲4月就表態參選，年屆60歲的他並稱「政治生涯結束在自己的故鄉也很不錯」。
竹北市是新竹縣內最大城市、人口去年底正式超過20萬人，人口密度為新竹縣13鄉鎮市中最高，也是新竹縣政府所在地，而竹北市受新竹科學園區、新竹工業區及台元科技園區就業影響，近幾年發展迅速，大量遷入外來人口，並以35歲~49歲之青壯年族群居多，其次為 0-14歲兒童；根據2021年的統計，竹北更是全台平均年收入最高的鄉鎮。
而在政治上，雖然新竹縣原本的結構為藍大於綠，但是竹北的快速發展也衝擊了原先選民結構，竹北的目前竹北市長是無黨籍的何淦銘，而20席市民代表，無黨籍占了9席、將近過半。不少政治人物都企圖在竹北搶攻插旗。
林為洲曾在2016年贏過鄭朝方的父親鄭永金，今年底可能有機會再和鄭朝方打對台，也讓過去兩任都是無黨籍的市長選舉，回到藍綠對決；林為洲和鄭朝方都屬縣長級的藍綠優秀政治人物，兩人選擇參選竹北市長，也讓竹北市長選舉比縣長選舉更有看頭，林為洲和鄭朝方實力相當，年底之戰也倍受各界矚目。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
- 收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep05
（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
本集節目為《馬力歐陪你喝一杯之工商星期二》系列，這是不定期在週二上架，由《馬力歐陪你喝一杯》與喜歡我們的贊助廠商共同推出的番外系列。不變的是，我們仍會以輕鬆有趣的方式，提供聽眾朋友有價值的精彩內容。而您的聆聽，能大大幫助《馬力歐陪你喝一杯》更長遠的走下去！