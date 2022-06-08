鄭朝方宣布參選竹北市長，強調「世代比政黨更重要」，有望與國民黨林為洲對決

繼國民黨提名立委林為洲角逐竹北市長，上周剛接任民進黨新竹縣黨部主委的鄭朝方，今天（7日）宣布已完成竹北市長初選登記，將投入黨內初選；兩人有望在大選中對決。鄭朝方表示，竹北不能再停留舊在世代的做法，他將注入新思維，「新竹縣要改變，就先從竹北開始。」

主打「世代牌」要竹北注入新能量

鄭朝方表示，對於他的家鄉新竹縣，自己已深蹲超過5年，縱使在沒有選舉期間，也仍然穿梭在13鄉鎮之中，沒有一刻停留，盡全力傾聽民瘼從不間斷。

鄭朝方表示，竹北是文化、經濟、人才匯聚的城市，最為特色的就是因為高鐵、縣治特區、生醫園區、鄰近新竹科學園區等重大經濟、建設的磁吸，讓許多新興住民移入，因而讓這座城市更具活力與蓬勃發展。

鄭朝方表示，竹北年輕有活力，擁有完美的條件及背景，但是卻無法承先啟後持續進步，生硬的建設只是冰冷的水泥產物，沒有文化、教育、藝術、親子交流該有的溫度，讓市民有更多陶冶身心的機會。

他認為，一座偉大的都市，有形建設與無形文化需互相交織融合，公共建設的政策方向不能再停留舊世代的想法及做法了，且這個改變一刻都不能等，要打破沉痾，注入新思維，改變竹北市，就從新方向的政治改革開始。

鄭朝方說，當選竹北市長，將跨越政黨派系的隔閡，以市民朋友的聲音、需求為使命，不只和縣政府合作，還要發揮過去所累積的經驗及能量，積極爭取中央的計劃預算﹐務實迅速的建設竹北，讓孩子能夠享受青春盡情學習及快樂成長、青壯年能揮灑熱情實踐理想、長輩能夠寫意自在享受退休生活。

鄭朝方是新竹縣竹東鎮客家人，現任中華民國總統府總統辦公室參議，曾任民主進步黨發言人、民主進步黨客家事務部主任、電視及廣播節目主持人、新聞主播和創作歌手，曾獲金鐘廣播主持人獎。

2018年38歲的鄭朝方獲得徵召成為新竹縣長候選人，也是該屆全台灣最年輕的縣市長候選人，雖以「新世代政治美學」的創新選舉模式，贏得年輕人的支持與媒體的關注，但因竹縣選民結構長期藍大於綠，難以攻破，依然敗給了國民黨提名的楊文科。

2020年，鄭朝方再次獲民進黨徵召參選新竹縣第二選舉區，以1%、2500票的些微差距敗給了國民黨候選人，時任新竹縣議員的林思銘，是2020年大選民進黨距離當選門檻差距最近的立委候選人。兩次落選後鄭朝方持續在新竹活動，上個月並拿下新竹縣黨部主委的位子；如今也再次投入今年底的竹北市長選戰。

竹北選戰將由林為洲對鄭朝方

國民黨在竹北則拍板立委林為洲出線。林為洲很早就表態要選竹北市長，國民黨上個月委託聯合報和世新大學進行黨內初選電話民調，竹北市民代表會主席林啟賢平均支持率48.240%，林為洲平均支持率51.998%，由林為洲出線。

林為洲生於新竹縣竹北市，2018年本來有意參選新竹縣長，因不滿國民黨當年臨時將新竹縣縣長初選制度從全民調改為徵召，甚至表示不惜脫黨參選縣長，後來為求團結宣布退出選舉；2020年在新竹縣第一選舉區順利連任立委，今年林為洲4月就表態參選，年屆60歲的他並稱「政治生涯結束在自己的故鄉也很不錯」。

竹北市是新竹縣內最大城市、人口去年底正式超過20萬人，人口密度為新竹縣13鄉鎮市中最高，也是新竹縣政府所在地，而竹北市受新竹科學園區、新竹工業區及台元科技園區就業影響，近幾年發展迅速，大量遷入外來人口，並以35歲~49歲之青壯年族群居多，其次為 0-14歲兒童；根據2021年的統計，竹北更是全台平均年收入最高的鄉鎮。



而在政治上，雖然新竹縣原本的結構為藍大於綠，但是竹北的快速發展也衝擊了原先選民結構，竹北的目前竹北市長是無黨籍的何淦銘，而20席市民代表，無黨籍占了9席、將近過半。不少政治人物都企圖在竹北搶攻插旗。

林為洲曾在2016年贏過鄭朝方的父親鄭永金，今年底可能有機會再和鄭朝方打對台，也讓過去兩任都是無黨籍的市長選舉，回到藍綠對決；林為洲和鄭朝方都屬縣長級的藍綠優秀政治人物，兩人選擇參選竹北市長，也讓竹北市長選舉比縣長選舉更有看頭，林為洲和鄭朝方實力相當，年底之戰也倍受各界矚目。

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核稿編輯：翁世航