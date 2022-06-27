聯合國永續發展目標（SDGs）如何融入課程？怎樣的教學設計才能讓學生真正有感？

很多教改團體、憂心教育的家長和老師的長期呼籲：

「我們的孩子接受太多填鴨式教學了！」

「不能只是學習學科，要讓孩子更有國際視野！」

從小學到高中，孩子被安排著上學科，卻很少被問到「為何要學習？」「學習與社會和世界有何關係？」上大學後，在各科系的必修和選修課程的安排下，學生依舊不知道為何要學習，因此就有聲浪疾呼，將聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）融入課程的聲音。

到底什麼是SDGs？如圖一，這是聯合國在2015年宣布了17項核心目標，包含氣候變遷、經濟成長、社會平權、貧富差距、和平正義等議題，指引全球共同努力。這17項永續目標幾乎包含人類生活在地球所有面向，有專家學者提出，若能讓學生的學習目的是為了改變上述的問題，與學生面臨的環境和社會結合，學生就更能找到學習的目的了。

Photo Credit: UNDP @Wikimedia Commons Public Domain 圖一：聯合國永續發展目標

也因此教育部推出一些計畫，希望將SDGs融入強調生活應用的108課綱，近期的教育似乎也看到學校積極地將這些議題融入課程教學當中，但事實真的是如此嗎？

SDGs、USR、服務學習很類似？

究竟SDGs如何做？專家學者提出「從生活周遭開始做起」，觀察生活周遭有哪些相關議題，探究分析後、進行問題解決，但也有人質疑：「這樣SDGs不就跟服務學習以及大學社會責任很像嗎？」

服務學習起源於美國早期社區服務，之後將學校學習以及社區服務結合在一起；而「大學社會責任」（University Social Responsibility, USR）起源於「企業社會責任」，指大學不該只著重在學術，應該帶領學生留意環境及生態，鼓勵學生從事公共服務，以善盡社會責任。

乍聽之下，SDGs、USR、及服務學習的確有些類似。若要說這幾項目標最大的差異，應該是格局的不同吧！服務學習是讓學生透過服務來進行反思，從而得到自己對於身為學生或大人的學習，而USR鎖定大學所在城市，讓學生的學習擴展到城鄉，解決社會問題，以盡到一所大學該對社會負起的責任。而SDGs的層面是推廣到探索世界問題，並試圖解決這些迫在眉梢的問題，訂出2030年全球共同努力的方向，共同打造更美好的世界永續。

SDGs融入課程的問題

聯合國在2015年的70年成立大會上發表了17項永續發展目標，包括169項具體項目，這是根據196個國家代表及200個公民社會團體共同制定出來的，而台灣也在2018年，匯集兩年的專家學者及公民團體討論，制定了接地氣的18項台灣永續發展目標及143項具體目標，每年也會根據社會上的施行匯整出檢討報告。感覺台灣很能夠接軌國際。

我在大學教書，授課科目是教育領域相關的，舉凡統計課、論文課、通識課、科技課等。學期中的某一天，我收到學校行政單位要求我將自己的課程歸類到SDGs的目標，然而課程綱要在上學期就已經排定，要在執行課程的當下改變課綱又得上報教務處，當下我只好勾選一兩個看起來似乎比較符合的SDG4（良質教育）及SDG8（體面工作和經濟成長）。

不過，在填完這些目標後，我感到越來越心虛，因為我不知道訂好的課程內容該如何加入SDGs的內容。仔細研究之後漸漸察覺出台灣的教育問題，也了解到為何從教育著手讓孩子從小養成觀念，為何推動上總是困難重重。

SDGs在教育上推動有什麼困難？

我發現很多老師在討論社會企業、教育創新、地方創生的時候常舉劉安婷創立的「為台灣而教」當例子（Teaching for Taiwan，TFT），安婷在普林斯頓大學就讀時，她花很多時間到柬埔寨、海地、非洲迦納這些發展中國家當志工，也曾在到巴黎和日內瓦這些發達城市實習，促使她最後想回台灣創立TFT。

美國的大學在推動服務學習或大學社會責任，會讓學生藉由體驗的過程讓學生去反思，聆聽場域裡人們的聲音，能有更接地氣的觀點，例如要了解貧窮國家的生活，不是讓學生看影片、閱讀、或上課，而是讓學生親自到落後國家去服務，體驗當地的生活，看到當地的問題，這些學習會讓學生反思：「我可以做些什麼來幫忙？」

這種聆聽不同族群的聲音和接觸不同文化的生活及觀點，是美國非裔教育學家班克斯（J. A. Banks）所提出的課程改革模式中的第三階段（轉化模式），就是透過親自接觸不同族群來了解文化的差異。這與參加少數民族的慶典的第一階段（貢獻模式），或在既定課程結構中增添單一特定族群文化的第二階段（添加模式）是不一樣的（如下圖二）。

圖二：班克斯提出多元文化課程改革四階段｜Photo Creidt: 本文作者提供

因為真正接觸特定族群，過著他們的生活、聆聽他們的聲音，才能觸發想要做出幫助或解決問題的社會行動，如同劉安婷採取行動，創立TFT以改變台灣偏鄉教育的問題，這也是班克斯強調重視批判能力的第四階段（社會行動模式）。

然而，現階段台灣教育還無法跳脫考試及升學導向的國高中教育、還有無法跳脫功利導向的大學教育，因為課程架構無法進入轉型模式及社會行動模式，致使教育推動上發生困難。

SDGs強調的是解決社會和世界問題的永續願景，通常與利益導向和功利主張有某種程度的違背，所以就發生了如同我遇到的，將課程歸類到SDGs項目裡的績效導向的問題了。

如何破除教育功利化？

美國耶魯大學教授安東尼・克龍曼（Anthony. Kronman）在他的《教育的終結》書中從美國大學的歷史開始描述，美國的大學是在17世紀清教徒根據牛津和劍橋大學建立的，以哈佛大學為代表，最開始是研讀品格道德和古典文學的聖堂；然而歷經19世紀工業革命的影響，人才培養漸漸以技術為主；直到20世紀中，受到政治不正確的影響，大學放棄對人生意義的探討，科學取得巨大的威望和成就，以為功利導向就可以解決人生所有的問題。