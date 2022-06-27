聯合國永續發展目標（SDGs）如何融入課程？怎樣的教學設計才能讓學生真正有感？
我們想讓你知道的是
聯合國永續發展目標（SDGs）融入課程不該只是口號，更不是業績和數字，而是從教育功利化的根本思維開始改變，翻轉課程架構，讓學生體驗到議題的嚴重性，並了解自己也能有一番貢獻，喚起學生想要改變的行動。
很多教改團體、憂心教育的家長和老師的長期呼籲：
「我們的孩子接受太多填鴨式教學了！」
「不能只是學習學科，要讓孩子更有國際視野！」
從小學到高中，孩子被安排著上學科，卻很少被問到「為何要學習？」「學習與社會和世界有何關係？」上大學後，在各科系的必修和選修課程的安排下，學生依舊不知道為何要學習，因此就有聲浪疾呼，將聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）融入課程的聲音。
到底什麼是SDGs？如圖一，這是聯合國在2015年宣布了17項核心目標，包含氣候變遷、經濟成長、社會平權、貧富差距、和平正義等議題，指引全球共同努力。這17項永續目標幾乎包含人類生活在地球所有面向，有專家學者提出，若能讓學生的學習目的是為了改變上述的問題，與學生面臨的環境和社會結合，學生就更能找到學習的目的了。
也因此教育部推出一些計畫，希望將SDGs融入強調生活應用的108課綱，近期的教育似乎也看到學校積極地將這些議題融入課程教學當中，但事實真的是如此嗎？
SDGs、USR、服務學習很類似？
究竟SDGs如何做？專家學者提出「從生活周遭開始做起」，觀察生活周遭有哪些相關議題，探究分析後、進行問題解決，但也有人質疑：「這樣SDGs不就跟服務學習以及大學社會責任很像嗎？」
服務學習起源於美國早期社區服務，之後將學校學習以及社區服務結合在一起；而「大學社會責任」（University Social Responsibility, USR）起源於「企業社會責任」，指大學不該只著重在學術，應該帶領學生留意環境及生態，鼓勵學生從事公共服務，以善盡社會責任。
乍聽之下，SDGs、USR、及服務學習的確有些類似。若要說這幾項目標最大的差異，應該是格局的不同吧！服務學習是讓學生透過服務來進行反思，從而得到自己對於身為學生或大人的學習，而USR鎖定大學所在城市，讓學生的學習擴展到城鄉，解決社會問題，以盡到一所大學該對社會負起的責任。而SDGs的層面是推廣到探索世界問題，並試圖解決這些迫在眉梢的問題，訂出2030年全球共同努力的方向，共同打造更美好的世界永續。
SDGs融入課程的問題
聯合國在2015年的70年成立大會上發表了17項永續發展目標，包括169項具體項目，這是根據196個國家代表及200個公民社會團體共同制定出來的，而台灣也在2018年，匯集兩年的專家學者及公民團體討論，制定了接地氣的18項台灣永續發展目標及143項具體目標，每年也會根據社會上的施行匯整出檢討報告。感覺台灣很能夠接軌國際。
我在大學教書，授課科目是教育領域相關的，舉凡統計課、論文課、通識課、科技課等。學期中的某一天，我收到學校行政單位要求我將自己的課程歸類到SDGs的目標，然而課程綱要在上學期就已經排定，要在執行課程的當下改變課綱又得上報教務處，當下我只好勾選一兩個看起來似乎比較符合的SDG4（良質教育）及SDG8（體面工作和經濟成長）。
不過，在填完這些目標後，我感到越來越心虛，因為我不知道訂好的課程內容該如何加入SDGs的內容。仔細研究之後漸漸察覺出台灣的教育問題，也了解到為何從教育著手讓孩子從小養成觀念，為何推動上總是困難重重。
SDGs在教育上推動有什麼困難？
我發現很多老師在討論社會企業、教育創新、地方創生的時候常舉劉安婷創立的「為台灣而教」當例子（Teaching for Taiwan，TFT），安婷在普林斯頓大學就讀時，她花很多時間到柬埔寨、海地、非洲迦納這些發展中國家當志工，也曾在到巴黎和日內瓦這些發達城市實習，促使她最後想回台灣創立TFT。
美國的大學在推動服務學習或大學社會責任，會讓學生藉由體驗的過程讓學生去反思，聆聽場域裡人們的聲音，能有更接地氣的觀點，例如要了解貧窮國家的生活，不是讓學生看影片、閱讀、或上課，而是讓學生親自到落後國家去服務，體驗當地的生活，看到當地的問題，這些學習會讓學生反思：「我可以做些什麼來幫忙？」
這種聆聽不同族群的聲音和接觸不同文化的生活及觀點，是美國非裔教育學家班克斯（J. A. Banks）所提出的課程改革模式中的第三階段（轉化模式），就是透過親自接觸不同族群來了解文化的差異。這與參加少數民族的慶典的第一階段（貢獻模式），或在既定課程結構中增添單一特定族群文化的第二階段（添加模式）是不一樣的（如下圖二）。
因為真正接觸特定族群，過著他們的生活、聆聽他們的聲音，才能觸發想要做出幫助或解決問題的社會行動，如同劉安婷採取行動，創立TFT以改變台灣偏鄉教育的問題，這也是班克斯強調重視批判能力的第四階段（社會行動模式）。
然而，現階段台灣教育還無法跳脫考試及升學導向的國高中教育、還有無法跳脫功利導向的大學教育，因為課程架構無法進入轉型模式及社會行動模式，致使教育推動上發生困難。
SDGs強調的是解決社會和世界問題的永續願景，通常與利益導向和功利主張有某種程度的違背，所以就發生了如同我遇到的，將課程歸類到SDGs項目裡的績效導向的問題了。
如何破除教育功利化？
美國耶魯大學教授安東尼・克龍曼（Anthony. Kronman）在他的《教育的終結》書中從美國大學的歷史開始描述，美國的大學是在17世紀清教徒根據牛津和劍橋大學建立的，以哈佛大學為代表，最開始是研讀品格道德和古典文學的聖堂；然而歷經19世紀工業革命的影響，人才培養漸漸以技術為主；直到20世紀中，受到政治不正確的影響，大學放棄對人生意義的探討，科學取得巨大的威望和成就，以為功利導向就可以解決人生所有的問題。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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