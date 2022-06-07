美國律師談南加州教會槍擊案：仇恨犯罪定義與判決輕重，別聽范琪斐的節目誤導觀眾
我們想讓你知道的是
在范琪斐Podcast的討論中，有「專家」提到「不是hate crime就會加重」，但這其實要細看各州法規，並考慮「跨州」後聯邦法規的介入。為避免誤導大眾，身為美國執業律師的作者，就南加州槍擊案解釋美國司法系統對此刑案的可能處理方式。
文：米國律師廢話多
南加州教會槍擊案究竟歸誰管？
在討論這個問題之前，大家需要先知道美國有四種法律，以優先順序排列如下：
- 憲法（任何法律與憲法牴觸者無效）
- 聯邦法、外國條約（這兩種是對等的，有衝突的話，看訂立的時間先後決定優先順序）
- 州法（各州自己的規定，比如同婚，可能某州合法、另一州不行）
- 地方法（各地自己的規定，例如房子與房子之間要隔多遠之類的）
再來就是美國的法院分成州法院跟聯邦法院，分理不同的案子
從管轄範圍來說，周嫌居住內華達州、但跨區跑到南加州犯案，以他涉及的「謀殺」跟「仇恨犯罪」兩項罪名來說，事發地的州法院比居住地的州法院，會更有管轄權來審理「謀殺」跟「仇恨犯罪」問題。
此外，聯邦法院也可以審理「仇恨犯罪」的部分，所以看是要在州法院來處理或者分一部分給聯邦法院，就要看檢察官與周嫌的律師怎麼處理了。
仇恨犯罪是什麼？在「州」的層級會怎麼判？
加州的仇恨犯罪定義，是加害人針對被害人以下這些狀況而施行的犯罪：
- Disability（殘疾）
- Gender（性別）
- Nationality（國籍）
- Race / Ethnicity（人種／種族）
- Religion（宗教）
- Sexual orientation（性傾向）
- Association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics（跟以上團體有關係的個人或群體）
加州的仇恨犯罪可以是獨立的罪名， 也可以用來加重其他罪。獨立罪名的話， 檢察官可以選擇控告輕罪（misdemeanor）， 或重罪（felony）。 輕罪的話監禁一年， 重罪的話是三年。
至於加重的話，要同時滿足以下兩個條件:
- 被告已被定重罪。
- 重罪被證明也是仇恨性犯罪。
如果以周嫌的情形，謀殺本就是重罪，就等FBI或警方的調查結果出來後，再看檢察官打算如何起訴。
仇恨犯罪在「聯邦法院會」怎麼判？在聯邦與州法有什麼差別？
前面說到，聯邦法對於仇恨犯罪要件，是犯罪人針對被害人的宗教、國籍、性別、性傾向、性別認知、殘疾等，但也有一些需要注意的地方：
- 要成立為仇恨犯罪，加害人為故意用危險的武器、槍枝、爆裂物、燃燒物，導致人身傷害。換言之，如果用言語或者網路言論歧視、辱罵，這些絕對不是仇恨犯罪，而是歧視，請不要混為一談。
- 仇恨犯罪刑期是10年以下徒刑或易科罰金，或者坐牢跟罰錢一起來。
- 但如果仇恨犯罪升級到殺人、企圖綁架、加重性虐（aggravated sexual abuse）、企圖加重性虐、企圖謀殺，那麼事情就更嚴重，從有期徒刑到無期徒刑或易科罰金，或者坐牢跟罰錢一起來。
- 必須是跨越州界或國界的案件。
綜合上一段，可以發現仇恨犯罪在聯邦法與州法的差別有幾個：
- 聯邦法中的仇恨犯罪要件是人身犯罪，但判刑基本上都應該是重罪，而加州州法可判輕罪也可判重罪。
- 聯邦法可以獨立成罪，但加州州法可以獨立成罪，也可以加重起訴。
- 聯邦法有跨州的要求。
以上大概是關於仇恨犯罪的狀況，但以周嫌的情況，當然也有可能討論認罪協商，那可能就不會開庭。也或許FBI調查結果還會挖出更多有利／不利的證據，這些也都有可能影響最後的結果。
在我們替受難者與受難家屬禱告、憤慨的同時，也要理解一點，雖然目前看到的資料都表示周嫌的惡行，但沒有人能保證一定會被判什麼罪、判多重，在美國的法律體系中，有許多眉角攻防，周嫌與他的律師會如何應對也很難說。
范琪斐在Podcast中的「專家」討論，其實不少錯誤
加州槍擊的事件發生後，范琪斐在節目中找了四個感覺很厲害的來賓，但仔細聽後，發現來賓對美國法律的理解其實有誤，加上主持人本身也不懂，所以討論的內容也產生了一些問題。
首先，「仇恨犯罪」跟「歧視言論」完全是不一樣的東西，這兩者不能混為一談，就像「歧視言論」跟「言論自由」也不能畫上等號一樣。
例如節目來賓邱師儀說：「美國很多的州，不是hate crime就會加重， 因為他把加重的標準放得非常嚴格，大部分還是看你行為後果，比如像這次這個槍手，他殺了人這是事實，可是他殺人這個動機會不會導致他判刑判得比較重，那可能就是看整個司法體系的審判然後法官怎麼去判決。」
這段話乍聽好像很合理，但如果你讀了前面的說明就知道，這顯然是不懂美國司法體系狀況的發言。
另外，大部分的刑事案件都會要求證明意圖，而且謀殺案不只需要證明謀殺意圖、還要證明被告按照自己的意願殺人（而非被人指示、教唆、強迫等等），殺人意圖通常需要分析場景、被告行為等等，絕對不是看殺了幾個人這個結果這麼簡單而已。而且這段有點前後矛盾——前面說看行為後果，後面講殺人動機。
媒體人喊要理性要中立可以，但要有知識也要有判斷力，而范琪斐在沒有人懂美國法律的情況下討論美國重大刑案，只表現出她對美國司法系統缺乏知識及判斷力，反而可能造成誤導觀眾的結果。
延伸閱讀
- 【國際大風吹】槍擊案頻傳，美國國會30年遲不見重大修法的真正原因是什麼？
- 校園槍擊案5年增加4倍：6張圖看美國槍枝數據
- 德州小學槍擊案：槍手在教室裡射殺近1小時才被擊斃，家長央求「讓我們進去」
- 南加州教會槍擊案所感：誰才算台灣人？台裔美籍的我是台灣人嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：