美國律師談南加州教會槍擊案：仇恨犯罪定義與判決輕重，別聽范琪斐的節目誤導觀眾

文：米國律師廢話多

南加州教會槍擊案究竟歸誰管？

在討論這個問題之前，大家需要先知道美國有四種法律，以優先順序排列如下：

憲法（任何法律與憲法牴觸者無效） 聯邦法、外國條約（這兩種是對等的，有衝突的話，看訂立的時間先後決定優先順序） 州法（各州自己的規定，比如同婚，可能某州合法、另一州不行） 地方法（各地自己的規定，例如房子與房子之間要隔多遠之類的）

再來就是美國的法院分成州法院跟聯邦法院，分理不同的案子

從管轄範圍來說 ， 周嫌居住內華達州、但跨區跑到南加州犯案，以他涉及的「謀殺」跟「仇恨犯罪」兩項罪名來說，事發地的州法院比居住地的州法院，會更有管轄權來審理「謀殺」跟「仇恨犯罪」問題。

此外，聯邦法院也可以審理「仇恨犯罪」的部分，所以看是要在州法院來處理或者分一部分給聯邦法院，就要看檢察官與周嫌的律師怎麼處理了。

仇恨犯罪是什麼？在「州」的層級會怎麼判？

加州的仇恨犯罪定義，是加害人針對被害人以下這些狀況而施行的犯罪：

Disability（殘疾）

Gender（性別）

Nationality（國籍）

Race / Ethnicity（人種／種族）

Religion（宗教）

Sexual orientation（性傾向）

Association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics（跟以上團體有關係的個人或群體）

加州的仇恨犯罪可以是獨立的罪名， 也可以用來加重其他罪。獨立罪名的話， 檢察官可以選擇控告輕罪（misdemeanor）， 或重罪（felony）。 輕罪的話監禁一年， 重罪的話是三年。

至於加重的話，要同時滿足以下兩個條件:

被告已被定重罪。 重罪被證明也是仇恨性犯罪。

如果以周嫌的情形，謀殺本就是重罪，就等FBI或警方的調查結果出來後，再看檢察官打算如何起訴。

仇恨犯罪在「聯邦法院會」怎麼判？在聯邦與州法有什麼差別？

前面說到，聯邦法對於仇恨犯罪要件，是犯罪人針對被害人的宗教、國籍、性別、性傾向、性別認知、殘疾等，但也有一些需要注意的地方：

要成立為仇恨犯罪，加害人為故意用危險的武器、槍枝、爆裂物、燃燒物，導致人身傷害。換言之，如果用言語或者網路言論歧視、辱罵，這些絕對不是仇恨犯罪，而是歧視，請不要混為一談。 仇恨犯罪刑期是10年以下徒刑或易科罰金，或者坐牢跟罰錢一起來。 但如果仇恨犯罪升級到殺人、企圖綁架、加重性虐（aggravated sexual abuse）、企圖加重性虐、企圖謀殺，那麼事情就更嚴重，從有期徒刑到無期徒刑或易科罰金，或者坐牢跟罰錢一起來。 必須是跨越州界或國界的案件。

綜合上一段，可以發現仇恨犯罪在聯邦法與州法的差別有幾個：

聯邦法中的仇恨犯罪要件是人身犯罪，但判刑基本上都應該是重罪，而加州州法可判輕罪也可判重罪。 聯邦法可以獨立成罪，但加州州法可以獨立成罪，也可以加重起訴。 聯邦法有跨州的要求。

以上大概是關於仇恨犯罪的狀況，但以周嫌的情況，當然也有可能討論認罪協商，那可能就不會開庭。也或許FBI調查結果還會挖出更多有利／不利的證據，這些也都有可能影響最後的結果。

在我們替受難者與受難家屬禱告、憤慨的同時，也要理解一點，雖然目前看到的資料都表示周嫌的惡行，但沒有人能保證一定會被判什麼罪、判多重，在美國的法律體系中，有許多眉角攻防，周嫌與他的律師會如何應對也很難說。

Photo Credit: AP / 達志影像 發生槍擊事件的橘郡長老會教堂

范琪斐在Podcast中的「專家」討論，其實不少錯誤

加州槍擊的事件發生後，范琪斐在節目中找了四個感覺很厲害的來賓，但仔細聽後，發現來賓對美國法律的理解其實有誤，加上主持人本身也不懂，所以討論的內容也產生了一些問題。

首先，「仇恨犯罪」跟「歧視言論」完全是不一樣的東西，這兩者不能混為一談，就像「歧視言論」跟「言論自由」也不能畫上等號一樣。

例如節目來賓邱師儀說：「美國很多的州，不是hate crime就會加重， 因為他把加重的標準放得非常嚴格，大部分還是看你行為後果，比如像這次這個槍手，他殺了人這是事實，可是他殺人這個動機會不會導致他判刑判得比較重，那可能就是看整個司法體系的審判然後法官怎麼去判決。」

這段話乍聽好像很合理，但如果你讀了前面的說明就知道，這顯然是不懂美國司法體系狀況的發言。

另外，大部分的刑事案件都會要求證明意圖，而且謀殺案不只需要證明謀殺意圖、還要證明被告按照自己的意願殺人（而非被人指示、教唆、強迫等等），殺人意圖通常需要分析場景、被告行為等等，絕對不是看殺了幾個人這個結果這麼簡單而已。而且這段有點前後矛盾——前面說看行為後果，後面講殺人動機。

媒體人喊要理性要中立可以，但要有知識也要有判斷力，而范琪斐在沒有人懂美國法律的情況下討論美國重大刑案，只表現出她對美國司法系統缺乏知識及判斷力，反而可能造成誤導觀眾的結果。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航