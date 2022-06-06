《貝多芬傳》：解開貝多芬不朽之謎
我們想讓你知道的是
「療治我青年時世紀病的是貝多芬，扶植我在人生中的戰鬥意志的是貝多芬，在我靈智的成長中給我大影響的是貝多芬」
文：洪思行
古往今來有無數的作曲家名垂千古，他們的名字隨其作品一直流傳至今，然而，在那些作曲家之中，有兩三個名字是異常突出，其中一個就是「樂聖」貝多芬，即使在「作曲家名人堂」中，他的名號顯得特別耀眼，光芒蓋過其他人，舒伯特、舒曼、柴可夫斯基、德伏扎克等在他面前變得黯然失色。為何貝多芬「光芒四射」？為何他能夠被「封聖」？是因為他的音樂特別有名，特別出色？
答案可以在最新出版的《貝多芬傳》中找到。
說是「最新出版」是對也是錯，因為這是重新印製諾貝爾文學獎得主羅曼．羅蘭（Romain Rolland）1903年的著作，更是中國著名鋼琴家傅聰之父、翻譯家傅雷原始全譯本。讀過《傅雷家書》的人都知他對羅曼．羅蘭推崇備至，《貝多芬傳》亦在寫給傅聰的書信中多次提起，筆者早已想拜讀，想不到在逛書局時發現時報出版竟推出全新版本，當然立刻買來閱讀，發現確是一本不可多得的讀物。
雖說是傳記，這本書不像其它傳記般沉甸甸，全書不到二百頁，關於貝多芬生平的更是不到六十頁（如果沒有註解的話會更短）。其它的章節包括「貝多芬遺囑」、「書信集」、「思想錄」、「參考書目」，以及傅雷親撰的「附錄」。明顯地作者並非要鉅細無遺地書寫貝多芬的生平事蹟，而是聚焦多個貝多芬人生中具代表性的艱難故事，例如小時候被父親強迫練習，又因親父不善理財，很早便要「擔起頭家」；拮据的生活和失意的愛情路；爭取侄兒的撫養權，當然還有一身的疾病，特別是困擾其半生的耳疾。
羅曼．羅蘭之所以會這樣選材，正是因為貝多芬痛苦的經歷曾給他莫大的生存勇氣，他在原序中寫道：「那是1902年。我正經歷著一個騷亂不寧的時期……我逃出巴黎，來到我童年的伴侶，曾經在人生的戰場上屢次撐持我的貝多芬那邊……」他不只想記載貝多芬的生平，而是希望透過貝多芬的苦難，成為其它因受苦而奮鬥的人的鼓勵。因此他特別加入「貝多芬遺囑」和「書信集」兩章節，羅曼．羅蘭在後者收錄兩封貝多芬在1801年寫給友人的信，那時候他開始發現耳疾，但不敢公開，希望得到朋友的關懷；在前者，貝多芬毫無保留地用文字表達耳聾帶給他的痛苦和孤獨，字裡行間滲透出絕望：「孤獨，完全的孤獨」。然而，他在遺囑中寫明是藝術給他走下去的勇氣，視創作音樂為自己的天命，同時不忘關心兩位弟兄。
通過貝多芬的文字，完全感受到即使面對身體缺陷所帶來的痛苦，他心中仍保存一份善意，並將那份無可排解的巨大痛苦連同善意化為創作的養分，他的音樂不是娛樂大眾的媚俗作品，而是燃燒生命而提煉出來的偉大藝術，他的作品，不論是平靜如《月光奏鳴曲》第一樂章、還是酒神狂歡般的《第七交響曲》，都有他的痛苦在其中，正是這些隱藏在作品中的痛苦，讓同樣蒙受苦難的人在心靈上引起共鳴，並得到慰藉。
傅雷也在貝多芬身上找到精神慰藉，他在「譯者序」中指出「療治我青年時世紀病的是貝多芬，扶植我在人生中的戰鬥意志的是貝多芬，在我靈智的成長中給我大影響的是貝多芬」，他不但希望通過翻譯這本書「償還」貝多芬和羅曼．羅蘭的恩澤，更希望培養新一代的心靈。他特別寫了兩篇文章〈貝多芬與力〉和〈貝多芬的音樂建樹〉，前者從哲理的角度解釋貝多芬的偉大，就是他所擁有的「力」，既是指肉體上的，更多是在精神上的，那種「力」能夠控制思想，左右精神，賦予貝多芬無比的創造力，而鍛煉貝多芬那股力的洪爐正是「受苦、奮鬥、為善」；至於後者則是從音樂歷史和理論層面解釋貝多芬如何超越時代，以當時最重要的曲式奏鳴曲式為例，詳細分析貝多芬在音樂上的革新，成為布拉姆斯、李斯特、華格納等後來者的引路明燈。兩篇文章以一虛一實的角度，互相補足，不乏精闢獨到的見解，絕對是不可多得。
《貝多芬傳》不是一般的名人傳記，更是一本充滿人文精神的讀物，不但讓人更認識貝多芬，還能夠明白到他的音樂因其苦難和善意而昇華，令他超凡入聖，成為不朽。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：