【影評】阿巴斯「伊朗三部曲」的後設關係：「框」的建構與瓦解，門扉敞開看見生命自由
我們想讓你知道的是
正如阿巴斯自己所說，我們需要「框」（frame）帶我們看見世界，那既是電影的景框，也是其劇情長片中的敘事框架，更是小鎮的門框、車子的窗框，也是其電影中導演角色的攝影機觀景窗。
文：Catherine
前陣子的「阿巴斯。伊朗。三部曲」以及「阿巴斯。風的滋味」兩檔修復影展應是生活一切動亂之時，影迷們最大的幸福。再次於大銀幕看完其伊朗三部曲，不禁嘆而更加明白高達（Godard）為何云「電影止於阿巴斯」。
阿巴斯的電影在寫實與虛構的故事框架（frame）下，不斷地探問電影、人以及生命的本質，三部曲透過一次又一次的後設，建構又瓦解框架，剝離了阻擋於觀眾和片中人物的其他「身體」，同時也打開了數道物質與虛擬的「門」，於是我們幾乎能在其電影的某些片刻感覺邊界被打破，感覺接近自由，那大概就是電影帶給我最大的幸福。
《何處是我朋友的家》中的權力身體與門
《何處是我朋友的家》奠基於一個簡單不過的敘事，阿巴斯卻在其上建構了一個廣闊的寫實自然的時空，觀眾便能輕易進入其敘事世界，並與角色共情。所謂「寫實而自然的時空」除賴他為人討論的拍攝手法，以及對非職業演員的循循善誘外，更體現於他不著痕跡卻又精細的場面調度。
電影開首，阿巴斯便給我們一顆長達八十秒的長時鏡頭，將攝影機放在偏低的位置，並以平角拍攝一扇吱吱作響沒關緊的門，一動不動的鏡頭使我們更加注意環境的聲音，除了被風吹而拍打的門扉聲響，我們也能聽見門後傳來孩子嬉笑打鬧、奔跑的腳步以及桌椅碰撞之聲。
阿巴斯還不需移動鏡頭，也用不到兩分鐘，就已將本片中重要的母題呈現在觀眾眼前、耳裡——一是觀眾視覺看見的那扇門，它既作為一種阻隔，也象徵著一種進入，那正是《何》敘事中小男孩Ahmad嘗試敲而叩入的每一扇門，亦是阿巴斯透過電影欲打破藩籬之阻絕，帶領觀眾進入的世界；二是聲音帶出的母題——孩童世界，阿巴斯巧妙地以未打上字幕翻譯的混雜孩童言語聲，表達了一種未經挑揀、翻譯、篩選的「接收」，而聽覺比起視覺，正是一種我們難以關閉的受體。
由此開場鏡頭，我們看見阿巴斯以一扇未完全緊閉，但也未被打開的門作為入口，「如何開啟敘事」、「如何打開另一個世界的門」、「如何接收襲來的人事物」、「如何消除可能的阻隔」已成為走入其電影世界時，觀眾所必須思考的問題。
接著我們看見第一個「身體」，那是推開門的老師，阿巴斯巧妙地安排這個代表權力、成人世界的身體，作為我們進入門後世界的依憑，於是我們亦先透過他的立場與角度，看見教室裡的混亂，而權力的介入，使得我們起先無所揀選的駁雜「接收」（聲音）安靜下來了，接著便順勢被帶入老師的話語／敘事中。
他斥罵Nematzadeh沒有將作業寫於規定的作業本上，孩子於是低下頭哭了起來，而此時阿巴斯以再自然不過的安排，改變了此權力關係，我們看見門口站著一個因家住遠方而遲到的孩子，他再次打開了被老師關上的門，以己身體，打破「現狀」——亦即，他使得其他學生必須起身調整坐位，也給了阿巴斯重新調度場面的機會。
在此之後，老師俯身坐在桌上，以更低的視角面對Nematzadeh，態度亦柔和許多。此一場景可視作本片的敘事遠因，也就是老師對Nematzadeh下達的「最後通牒」，而阿巴斯藉此發揮其純熟的場面調度功夫和攝影機機位轉換，讓我們看見不同的「身體」如何進出、移動、改變位置，而達成權力與孩童界的第一層互動辯證。
於《何》中充滿許多權力的身體，也就是那些阻絕Ahmad歸還作業簿的成人，包括Ahmad的母親、爺爺，以及路途中的鄰里，而在這之中我們看見阿巴斯以深景鏡頭，拍出權力體與孩童在不同平面的互動，如Ahmad要求母親讓他出門歸還作業一段，母親和Ahmad處在不同的平面上，而兩人中間則隔著好幾條掛著衣物、被單的曬衣繩，它們不只發揮寫實的功能，也成為Ahmad和母親間的阻隔。
起初母親根本聽不清他的聲音，也不明白他究竟想做什麼，兩人分別穿梭在深景空間中的不同平面，許多鏡頭將攝影機置於母親身後，使得兩人的身體大小在視覺上形成更強烈的對比，權力身體成為一面無法跨越的高牆。
直至Ahmad穿過相隔兩人之間的層層晾曬衣物，拿著「證據」的作業簿給母親看，此時Ahmad靠近了所謂「權力體」，也使得兩人原來大小／高低明顯對立的權力關係被動搖，站著的Ahmad在鏡頭的視覺效果比蹲著的母親來得高大，而後Ahmad便藉著買麵包的機會，悄悄跑出家門，展開他的旅程。
Ahmad穿梭在鎮裡的一戶戶人家間，尋覓「朋友的家」，而此時「門」的母題再次出現，我們看見路上關著的門，以及拒絕和Ahmad溝通、拒絕蹲下身了解他的問題的大人們，那些緊閉的門於是成為阻絕，成為孩童身體無法突破或進入的隔閡。
在阿巴斯的深景空間中，我們看見一層層相依而堆疊的房屋，行走而過的人們，與Ahmad的單薄形成強烈對比，一如在那Z型山路上狂奔的Ahmad，如此渺小，卻仍然是我們的目光焦點，仍然是唯一的「動」物，而那樣的孩童之「動」，即是引導整個電影敘事、攝影機運動的根源。
從起初我們被權力體的老師帶入教室空間與敘事，至今，我們則是被Ahmad的執著與堅持帶往更廣闊的空間。
《生生長流》的後設：導演的車窗與被破壞的門
來到《生生長流》，我們看見阿巴斯對《何》的一層後設，它同樣是一種尋覓，同樣在問「何處」，但車子駛往的是重災區Koker，它所要帶我們進入的空間，是充滿創傷與死亡的。
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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