諮商心理師：疫情下在家工作浪潮，使得男性罹患「產後憂鬱」的案例激增

文：葉立斌（NOW健康）

看過電影《82年生的金智英》後，應該對於女性在家庭內的角色與痛苦徹底了解，並且熟悉「產後憂鬱症」。許多人以為產後憂鬱症僅會在婦女身上出現，實際上，男性也可能罹患產後憂鬱，且諮商心理師觀察到，疫情下的在家工作浪潮，使得男性罹患產後憂鬱的案例激增。

家庭關係改變，男人也會得產後憂鬱

松德精神科診所諮商心理師林萃芬觀察到，近年來家庭關係改變，男性為了不被貼上「豬隊友」標籤，想扮演「神隊友」，在家事與照顧嬰幼兒上全力以赴，這類的「討好型男人」卻使自己被憂鬱危機淹沒。這類男性通常急著想討好妻子，也使自己成為罹患產後憂鬱的高危險群。

林萃芬表示，近半年有不少男性因家庭育兒問題尋求協助，且呈現產後憂鬱症狀。而男性與女性的產後憂鬱症之成因與呈現的狀態略有不同。她遇到幾位男性個案，向她訴說自己經常感到沮喪，以及幾乎沒有睡好過，感到相當疲憊。

林萃芬表示，另一方面，假設母親有產後憂鬱症，或是完美主義者任何細節都會要求，並且要求丈夫也要配合自己的嚴格規範；或是母親經常選擇獨自背負照顧孩子的壓力，轉而嘮叨或大發脾氣，使得爸爸除了忙工作以外，還需要承受伴侶的情緒，將使丈夫身陷罹患憂鬱症的風險，更使夫妻關係緊張。

在家上班後，爸爸無處喘息

「所有人都在婚姻中過勞了！」林萃芬表示，過去家長還可以在公司喘息一下，暫時遠離家庭的壓力；然在家上班後少了喘息的空間，造成這些爸爸的壓力無處釋放。

林萃芬建議，新手爸爸們如察覺到自己生活或情緒上的異樣，應及早進行諮商，更重要的是夫妻都要進行諮商。同時也需要有支持系統，例如請保母或信任的人幫忙顧小孩等等。最後，雖家有幼兒的家庭要好好睡覺很困難，但夫妻都需要良好的睡眠。

本文經NOW健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航