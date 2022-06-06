標普發布穩定幣監督報告：未來有望成為「加密貨幣」與「法定貨幣」價值穩定的重要工具

由加密貨幣衍生的「穩定幣」資產規模快速成長，繼惠譽信評（Fitch Ratings）2年前開始發行穩定幣監督報告後，標普全球評級（S&P Global）表示今（2022）年6月起將跟進發布報告，意味著未來穩定幣更可能成為「加密貨幣」與「法定貨幣」間在價值穩定的重要工具。

全球前五大穩定幣洗牌

目前所有經過數位化的貨幣均可稱為數位貨幣（Digital Currency）也稱為數位通貨，可應用於真實商品買賣、服務交易。然而就其是否具備法償性質（法定支付能力）多分為電子貨幣和虛擬貨幣。

然而為了讓克服虛擬貨幣（如比特幣）波動大、不適合當支付工具的缺點，穩定幣應運而生。它是另類虛擬資產，同樣以區塊連為基礎，搭配各種機制企圖控制價格穩定在1美元、1歐元，藉此在虛擬世界和真實世界中維持1：1的穩定關係。

其中虛擬貨幣是由私人開發者發行、控制，且不受金融主管單位監理的貨幣，惟近年來其加密等資產不斷膨脹，各國政府相繼欲著手規範，使得穩定幣的前景備受關注。

根據全球數位資產平台CoinMarketCap統計，截至今年6月5日，穩定幣市場規模達1597億美元（新台幣4.69兆元），目前前5大穩定幣分別為泰達幣為724.8億美元，USDC是540.5億美元，幣安BUSD達180.7億美元，DAI是68.2億美元，還有TrueUSD為12.8億美元。

由於今年年初原本排名第3的Terra USD因5月價崩而被踢出排名，這也意味著穩定幣在實際上並無法確保價格穩定，且具有高風險、投機的特質，亦加快了以美國為首的加密貨幣監管制度之推行。

穩定幣監督，標普本月跟進成為助力

美國為了解決層出不窮的虛擬資產問題，自2021年11月出爐金融工作小組穩定幣報告，同月再宣布短期政策方針；接著隔年2022年1月發表央行數位貨幣報告，然後參議院舉辦穩定幣公證會，最後美國總統拜登（Joe Biden）3月簽署相關行政命令。

值得注意的是，著名的標普研究團隊指出，未來穩定幣市場規模顯著成長，用途也日漸廣泛，包括支付、交易與清算、匯款還有借貸，甚至可在金融秩序不穩定時做為安全資產。報告中強調，這也代表在監管下穩定幣有機會成為聯繫匯率制度系統的一部分。

另外，根據惠譽信評掌握，亞太地區監管機構的最新看法，顯示日本、泰國和新加坡等國官方傾向以穩定幣建立適當的監管框架，美國則是傾向於只由受監管的銀行發行穩定幣；接著香港、澳洲則考慮對穩定幣進行類似的儲值工具，並將在2023年徵求意見。

數位央行貨幣可與穩定幣互補

台灣央行表示，根據歐洲央行報告顯示，各國監管包含穩定幣在內的數位資產勢在必行，因為急速擴張的虛擬資產，將會衝擊各國中央銀行貨幣的發行權，必導致「鑄幣稅」減少。

另外，還可能導致產生替代效果，也就是民眾使用法定貨幣的頻率下降，讓央行無法發揮「調整利率」以及「控制貨幣發行量」之功能。

更重要的是，市場的通貨會變得不穩定，亦即虛擬貨幣變得稀有時，會導致持有者延遲消費，引發貨幣市場蕭條、交易量驟降，對經濟造成打擊；反之，數位貨幣過度發行，將造成通貨膨脹，引起市場動盪。

目前美國已經簽署的加密貨幣行政命令包含6大面向的規範，分別為：消費者和投資者保護；金融穩定；非法融資；美國在全球金融體系和經濟競爭力方面的領導地位；金融包容性；和負責任的創新。

其中文件裡頭特別提及，美國央行將著手研擬美國數位央行貨幣（CBDC）是否符合國家利益，甚至將其放入穩定幣的框架下討論。

5月26日，美國聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）對外表示，儘管聯準會尚未就CBDC做出任何決定。

但是他指出，在未來某些情況下，CBDC可以通過在數位金融生態系統中，提供安全的央行負債，並且與穩定幣和商業銀行代幣共存互補，情況將如同現金目前與商業銀行貨幣共存模式雷同。這樣的思考模式，也為虛擬資產打開更多不同的想像。

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核稿編輯：翁世航