標普發布穩定幣監督報告：未來有望成為「加密貨幣」與「法定貨幣」價值穩定的重要工具
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5月26日美國聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）對外表示，CBDC可以通過在數位金融生態系統中提供安全的央行負債，與穩定幣和商業銀行代幣共存並互補，也可能如同現金目前與商業銀行貨幣共存一樣。
由加密貨幣衍生的「穩定幣」資產規模快速成長，繼惠譽信評（Fitch Ratings）2年前開始發行穩定幣監督報告後，標普全球評級（S&P Global）表示今（2022）年6月起將跟進發布報告，意味著未來穩定幣更可能成為「加密貨幣」與「法定貨幣」間在價值穩定的重要工具。
全球前五大穩定幣洗牌
目前所有經過數位化的貨幣均可稱為數位貨幣（Digital Currency）也稱為數位通貨，可應用於真實商品買賣、服務交易。然而就其是否具備法償性質（法定支付能力）多分為電子貨幣和虛擬貨幣。
然而為了讓克服虛擬貨幣（如比特幣）波動大、不適合當支付工具的缺點，穩定幣應運而生。它是另類虛擬資產，同樣以區塊連為基礎，搭配各種機制企圖控制價格穩定在1美元、1歐元，藉此在虛擬世界和真實世界中維持1：1的穩定關係。
其中虛擬貨幣是由私人開發者發行、控制，且不受金融主管單位監理的貨幣，惟近年來其加密等資產不斷膨脹，各國政府相繼欲著手規範，使得穩定幣的前景備受關注。
根據全球數位資產平台CoinMarketCap統計，截至今年6月5日，穩定幣市場規模達1597億美元（新台幣4.69兆元），目前前5大穩定幣分別為泰達幣為724.8億美元，USDC是540.5億美元，幣安BUSD達180.7億美元，DAI是68.2億美元，還有TrueUSD為12.8億美元。
由於今年年初原本排名第3的Terra USD因5月價崩而被踢出排名，這也意味著穩定幣在實際上並無法確保價格穩定，且具有高風險、投機的特質，亦加快了以美國為首的加密貨幣監管制度之推行。
穩定幣監督，標普本月跟進成為助力
美國為了解決層出不窮的虛擬資產問題，自2021年11月出爐金融工作小組穩定幣報告，同月再宣布短期政策方針；接著隔年2022年1月發表央行數位貨幣報告，然後參議院舉辦穩定幣公證會，最後美國總統拜登（Joe Biden）3月簽署相關行政命令。
值得注意的是，著名的標普研究團隊指出，未來穩定幣市場規模顯著成長，用途也日漸廣泛，包括支付、交易與清算、匯款還有借貸，甚至可在金融秩序不穩定時做為安全資產。報告中強調，這也代表在監管下穩定幣有機會成為聯繫匯率制度系統的一部分。
另外，根據惠譽信評掌握，亞太地區監管機構的最新看法，顯示日本、泰國和新加坡等國官方傾向以穩定幣建立適當的監管框架，美國則是傾向於只由受監管的銀行發行穩定幣；接著香港、澳洲則考慮對穩定幣進行類似的儲值工具，並將在2023年徵求意見。
數位央行貨幣可與穩定幣互補
台灣央行表示，根據歐洲央行報告顯示，各國監管包含穩定幣在內的數位資產勢在必行，因為急速擴張的虛擬資產，將會衝擊各國中央銀行貨幣的發行權，必導致「鑄幣稅」減少。
另外，還可能導致產生替代效果，也就是民眾使用法定貨幣的頻率下降，讓央行無法發揮「調整利率」以及「控制貨幣發行量」之功能。
更重要的是，市場的通貨會變得不穩定，亦即虛擬貨幣變得稀有時，會導致持有者延遲消費，引發貨幣市場蕭條、交易量驟降，對經濟造成打擊；反之，數位貨幣過度發行，將造成通貨膨脹，引起市場動盪。
目前美國已經簽署的加密貨幣行政命令包含6大面向的規範，分別為：消費者和投資者保護；金融穩定；非法融資；美國在全球金融體系和經濟競爭力方面的領導地位；金融包容性；和負責任的創新。
其中文件裡頭特別提及，美國央行將著手研擬美國數位央行貨幣（CBDC）是否符合國家利益，甚至將其放入穩定幣的框架下討論。
5月26日，美國聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）對外表示，儘管聯準會尚未就CBDC做出任何決定。
但是他指出，在未來某些情況下，CBDC可以通過在數位金融生態系統中，提供安全的央行負債，並且與穩定幣和商業銀行代幣共存互補，情況將如同現金目前與商業銀行貨幣共存模式雷同。這樣的思考模式，也為虛擬資產打開更多不同的想像。
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核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。