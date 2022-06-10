在大時代唱廣東歌：《給下一輪廣東歌盛世備忘錄》序
我們想讓你知道的是
在「香港樂壇已死」的論述之下，很多人、很多作品都被低估了、遺忘了。這本書，就為這些廣東歌拾遺。
文：李展鵬
八十年代中期，譚詠麟張國榮並立，兩派歌迷水火不容。我當年不過是小學生，但在同學中也有兩派之爭。平心而論，我當時也買譚詠麟的卡帶，也覺得他的某些歌很好聽，但我是百分百的張派，從不畏懼跟譚派同學罵戰。當時形勢是譚派佔優，原因很簡單：譚很大路，形象人畜無害，至於張國榮則又陰柔又叛逆，他雖紅，但也是某種另類——在他之前，香港以至華人社會，是沒有這種男星的。
很多年後，偶然跟同是死忠張派的同齡朋友談起當年往事，我突然有感而發說：「我們當時才十歲左右，但要我們三十歲、四十歲、六十歲、八十歲再選，我們仍會選張國榮。」雖然只是小屁孩，但我們不只看到一個帥哥、聽到一些好歌，更是在他身上找到一份認同——某種當時我說不清的對他的叛逆、不從眾、孤高氣質的認同。對於我曾幼稚地為他跟人吵鬧，我只覺驕傲，那感覺是：還好我小時候做了這件事呀。
迷明星背後，有一個小孩懵懂地尋找自我認同的心理學因素；明星身上折射的，則是社會的微妙文化轉變。我的成長過程，原來也可以作為案例，說明流行文化的微言大義。
不過，要承認的是，過去十多年我追廣東歌的熱度大大減退，這其中涉及兩個標誌性人物：容祖兒大紅令我感覺跟廣東歌漸行漸遠，林峯大受歡迎更令我對香港樂壇失望透頂。猶記得初到台灣讀書時，有台灣同學談起《胭脂扣》，他大力讚嘆：「香港歌星好厲害呀！又會唱歌又會演戲！」多年後，台灣朋友卻是問：「這容祖兒為什麼在香港這麼紅呢？」曾經，人家羨慕香港有個梅艷芳；後來，人家不解容祖兒何以成為香港歌壇一姐。
所以，雖然這十多年來我很喜歡RubberBand、My Little Airport、何韻詩、梁詠琪及吳浩康等人的歌，也買過張敬軒、薛凱琪及許廷鏗等人的CD，但毫無疑問，我對廣東歌不再熱熾。甚至，我有日發現，我聽的舊歌已比新歌要多。這種由濃轉淡的感情，大概也是很多香港人所共有的。
於是，看到《給下一輪廣東歌盛世的備忘錄》的書稿，的確是難掩興奮。這本書要填補的，正是我所錯過的，也就是2010年之後廣東歌的風景，而書中不少內容更追溯至2000年前後的階段。嘉銘、子瑜及海邊欄幾位作者提醒我們：過去十多年廣東歌有許多趣味，只是往往備受忽視。
在「香港樂壇已死」的論述之下，很多人、很多作品都被低估了、遺忘了。這本書，就為這些廣東歌拾遺，並為我帶來新知：原來，鄧麗欣寫下不少題材獨特的歌詞；原來，欣宜在她的演唱會中曾作出在性別意識上非常破格的演出。整本書討論過的作品，可以看作一張長長的歌單；想重新認識過去十年多的廣東歌，翻一翻書即可。
更重要的是，這本書分析流行曲的同時，很強調這些作品背後的文化、社會、政治脈絡。流行文化既是時代的產物，也是創造時代的文本；英國評論人Raymond Durgnat早在1960年代就指出：一個地方的社會史可以由明星來書寫。過去十多年，香港發生太多大事，香港人也似乎無暇多討論廣東歌；這本書正正提供一個視野——從廣東歌看香港變化，一如我們曾用《半斤八兩》的草根心聲及《壞女孩》的情慾題材去看當年香港社情。
一直以來，香港流行音樂研究遠比香港電影研究少得多。原因包括香港電影的確比廣東歌更受國際矚目，而外國人研究廣東歌亦有難以跨越的語言隔閡。關於香港流行音樂的專著或論文，無論是中文或英文都不豐富。這本書的幾位作者在前人的研究基礎上，以不同的取徑延續對廣東歌的探究：例如嘉銘借鏡Marshall McLuhan與Manuel Castells的傳播學理論，子瑜引用Richard Dyer的明星研究，海邊欄則試用精神分析，都有拋磚引玉的意義。而事實上，面對新一波的廣東歌風潮，我們的確需要更多的理論視野。
從工業到情感，從個人記憶到文化政治，《給下一輪廣東歌盛世的備忘錄》梳理過去十多年的廣東歌發展，寫的是香港流行文化的現在進行式。過去幾年，香港經歷大變局，疫情肆虐，移民潮再現；放眼世界，從緬甸、阿富汗到烏克蘭，更是亂象處處。此刻大談流行曲，似乎是風花雪月，不知人間疾苦，至於追星，亦從來被視為是無聊事。
但我從來相信「文化無小事」：身處大時代，人們還是要聽歌；在紛亂時局，人們還是會迷明星。周璇的歌，就在抗戰時的上海大行其道；美國經濟大蕭條期間，湧進戲院看電影的人不降反增，更造就了荷里活的黃金時代。一方面，是流行文化慰藉了活在艱困中的人；這是傳統的「逃避主義」論調，也是很多人看待九七前香港主流電影的方式——既然前景不明，不如逃到嘻嘻哈哈或打打殺殺的電影中。但另一方面，流行文化也暗暗捕捉了時代的集體情緒與情感結構，例如《黃飛鴻》系列的清末亂世與周星馳的無厘頭，都微妙連繫九七前香港人的複雜心情，愛看黃飛鴻與周星星，是逃避，又不是逃避。
從這角度，可以理解《梅艷芳》引起的巨大社會效應：在今天的社會氣氛中，看著梅姐的故事，回望香港的起落，聽著《心債》、《壞女孩》、《烈焰紅唇》及《笑看風雲變》，並流下幾滴眼淚，那情感經驗既是逃避又不是逃避——而流行文化就往往遊走在這種曖昧中，成為時代印記。法國導演杜魯福曾說：「一部極度成功的電影已是社會學事件，而未必是藝術成就。」《梅艷芳》正正是這樣的社會學事件，當中主角就是廣東歌。至於MIRROR引起的追星狂潮，又何嘗不可視為困局中的香港的另一社會學事件？
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長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。