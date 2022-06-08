金音獎網站設計亂象：連結幾乎只是裝飾，找報名入口比解赤燭的ARG還難
我們想讓你知道的是
仔細看台灣兩大音樂獎金音獎的官網，你會發現從最上面的功能按鈕，到網站的最底端，都找不到對創作者來說最重要的按鈕：報名入口。好不容易在深埋其中的新聞稿找到報名連結，一點，卻又跳回了網站首頁......
文：林滿貫（海外音樂廠牌A&R）
談到台灣的音樂獎項，許多人可能只聽說過「金曲獎」，但其實2010年起台灣官方就開始舉辦以優秀音樂創作人、多元音樂類型為主軸的「金音創作獎（又稱金音獎）」，雖然至今也非未發生過提名和頒獎典禮的爭議，但確實展現出了一片和比較偏「主流」的金曲獎相比，大大不同的光景。
然而，和很多政府外包架設的網站一樣，金音獎過去各屆網站從UI/UX到文字內容總有不少問題，而今年加入新的報名系統後，更新增了資料系統的混亂。然而這一切，直到幾天前樂團友人跟筆者討論到「找不到金音獎報名入口」時，才發現這個骨肉分離的現象有多嚴重。
找報名連結，比完解謎遊戲還困難
點開本屆金音獎的官方網站，你會看到這樣的畫面：
仔細看，你會發現從最上面的功能按鈕，到網站的最底端，都找不到對創作者來說最重要的按鈕：報名入口。
沒關係，大家也不是沒玩過解謎遊戲。從對政府網站的認知來看，應該要先點最新消息，這時候會發現裡頭有條6月1日所發布的「2022金音創作獎徵件報名！」連結，點開後，會在長長的新聞稿末端，看到：
第13屆金音創作獎報名作業一律採網路報名（網址：www.bamid.gov.tw）
（PS：以上由網頁直接複製貼上，沒有改動超連結內容）
你以為破關了對不對？點下連結，卻又回到了金音獎的首頁。原來那個超連結是在原本的網站網址後面另加上這個連結，電腦根本不知道那是什麼，手動貼上吧，按下Enter，結果原來那個網址就只是文化部影視及流行音樂產業局的首頁。
酷吧，繞了一大圈，樂手還是沒辦法找到報名入口，想要報獎，比解赤燭的ARG還難。
但最有趣的是，如果你點的是網站最下面那排主辦單位協辦單位——像是那個是大小不輸於文化部的承辦單位「必應創造」LOGO，就馬上連到那間公司的網站了呢！
英文報名系統中奇怪的用字，和更奇怪的英文版網站
後來透過多方詢問圈內人，我們好不容易找到真正的報名連結，才發現這片世外桃源裡面的問題，還要更大。
雖然是以台灣創作者為主的音樂獎，但為了服務來自其他亞洲國家的創作者，金音獎也有設計英文的報名系統，然而裡頭除了介面像30年前的html之外，英文用詞也是亂七八糟。
例如在作品介紹裡面，他使用了「work info」，但是我實在沒聽說多少音樂人會用work形容自己的音樂，用「project」或「collection」其實都更好，其他還有包括發行用「publish」而不是「release」、歌曲名用「name」而非「title」等等事例。
跟我一樣無聊的人，歡迎到裡面尋找更多奇妙的錯誤，只要稍微有接觸過英文市場的音樂人都可以看出，這些內容應該最強就是給翻譯社，絕不是業界人士翻譯的。
講直白一點，iTunes英文版都教你怎麼用這些基本單字了，結果卻能翻出這些連台灣人都看得一頭露水的結果，實在令人佩服。
繼續延伸英文版的部分，點擊官網右上角的「ENG」再點「About」，可以進入英文版的介紹，但是裡面內容不僅連前述那個點了哪裡都去不了的報名連結都省下，還只直接放上2020年版的英文新聞稿，再點「ENG」裡的其他按鈕，「nominees list」、「winner list」都是空的。
確實，現在還沒有入圍與得獎名單，但網站設計時難道不能效法其他音樂獎放上過去的入圍得獎名單，或至少放一個「Coming soon」的網頁標示嗎？怎麼會堂堂一個音樂獎，竟搞到整個網站幾乎只有文化部和承辦單位的Logo是活的？
同場加映：YouTube沒有客製連結，社群平台導流錯亂
除了上述網站問題，本屆金音獎在社群平台上也有許多粗糙的操作。
例如身為一個大獎，但官方YouTube頻道卻沒有改客製網址，網址上仍顯示「UCn_aBy0P6o8_spQS7ZjvlSQ」。此外，官方Facebook和Instagram的連結，一個附上的是前面說的奇怪官網，另一個，嘿，竟然就是大家都找不到的報名網址。
身為台灣的兩大音樂獎，在今年6月1日開始報名之後，卻推出這樣的網站設計，實在很難讓國內外創作者信任政府相關單位對音樂創作產業的重視。
有趣的是，筆者在標案系統上，不論搜尋「必應創造」或「金音」都找不到本屆獎項的相關資料，更讓這個謎團添上一層疑雲，期待有更了解這個產業鏈的大神可以幫我和台灣千千萬萬個創作者解答。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
- 收聽管道如下：
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- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep05
（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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