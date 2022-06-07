新加坡展開疫後檢討：「專家還不敢說，我們已打完這場戰役」

文：祥子

編按：本文作者為新加坡人，文中的「我國」意旨「新加坡」，「疫後檢討」是針對新加坡。

新加坡政府已開始就疫情暴發至去年8月的第一階段進行戰情檢討，正式名稱為事後檢討（after-action review，簡稱AAR），從初期的應對措施中找出做對和做錯的地方吸取經驗，以加強我國應對未來疫情危機的韌力。

有「第一階段」的檢討，以後也就有第二階段的檢討。

從去年8月以後，新加坡的抗疫逐步進入「與冠病共存」的新階段，這個階段要持續到什麼時候，現在也許言之過早。

過去半年多來，防疫限制措施不斷放鬆，今日幾乎已經恢復到疫前的常態，這個常態下的抗疫政策對將來也有參考價值。

兩年多的疫情中，以綠、黃、橙、紅四個顏色標識疫情嚴重性的DORSCON警戒級別一直停留在橙色狀態，新加坡人似乎感到麻木，視而不見。

當初疫情從黃變橙時候，給社會人心帶來極大大衝擊力，普遍引起人們的恐慌，搶購物資的情況令人印象猶新。幸好政府不斷安撫人心，保證從廁所用紙到各類食品、蔬菜、水果的供應充足，搶購現像很快平息。

衛生部長王乙康說，「公眾不再那麼關注警戒級別」。這，不是壞事。

取得清零的那幾個月，橙色沒有降級為黃色，不少人還感到失望；後來病例暴增，警戒也沒有升級。

警戒級別不動如山，人們也多少能夠處變不驚，不再去超市搶購物資，這也在很大程度上反映出人們對抗疫大後方的信心。

跨部門抗疫小組諸公頻繁地出現在電視上和網上，政治領導和專家團隊聯手抓疫情，沒有人質疑部長不是醫生或病毒專家，講的話缺乏分量。

部長、專家口徑一致顯示抗疫幕後有密切的溝通，沒有各說各話，這是公共溝通的成功之處，可圈可點。

警戒級別不再受人關注也等於說，這個警戒系統已是聊勝於無。這也應該是政府接下來要檢討的範圍。

在網路資訊時代，危機發生時，如何避免公眾驚慌失措是一大挑戰。

Photo Credit: Reiters/ 達志影像 新加坡民眾疫情下在「駁船碼頭」用餐。照片攝於2021年9月24日。

疫情中，網路上充斥著各路「專家」的高見，多少打擊了不少人對疫苗的信心，坊間人云亦云，在局勢不明朗的情況下，眾說紛紜也是一種常態。

抗疫小組面對種種輿論或批評能夠平靜以對，沒有過激的反應，表現出專業風範，起著安定人心的作用。

直到今天，不少人還對注射疫苗的長期副作用，抱著懷疑態度，這是我國必須繼續關注的課題。

另一方面，通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明透露，從去年1月至今年4月，約有5900名用戶要求退出合力追踪計劃，平均每月約370人。

「兔死狗烹，鳥盡弓藏」，合力追踪的應用已經完成時代使命，可以走入歷史了嗎？便攜器也變成紀念品了嗎？

Photo Credit: Reuters / 達志影像 在COVID-19疫情之下，新加坡民眾在進入小販中心前要登記才能入內用餐。照片攝於2021年11月3日。

急著跟合理追踪系統切斷關係的人，難道就這麼信心滿滿地以為我們已經告別疫情，或以為「與冠病共存」即表示追踪病史的做法已經過時，便攜器也可以隨便亂丟。

自古以來，人類就不斷與病毒共存，因為病毒不停地適應環境，以各種動物和人類為宿主，一旦大傳染病疫情再起，追踪病例的傳染根源和發展就變得很關鍵。

今天，新加坡的抗疫模式在國際上受到關注，我國一開放門戶，就連死守門戶的香港、台灣也開始有反應，說要與病毒共存了。這意味著與病毒共存的世界存在更多的不確定性。

專家還不敢說，我們已經打完這場戰役。

我們還處於備戰狀態，現在就得意忘形，自卸武裝，過去的努力等於白做了。

我們的手機上下載了許多用不著或是很少用到的應用程式，大多數都是擺著的，一個合力追踪應用難道就很礙眼，那些急著退出的人到底是基於什麼心理，令人費解。

（新加坡「合力追踪」便攜器）

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 用來追蹤確診者的「合力追踪」App

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒