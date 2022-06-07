支持率比梅伊還低！強森躲過不信任投票續任首相，但分析指他「政治生涯已經滅亡」
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強森在這次投票結果，僅獲得了保守黨58.8%的支持，這樣的支持率低於英國前首相梅伊當時面臨不信任投票時的63%的支持率。而當年梅伊雖然挺過不信任投票，她仍在6個月後辭去首相一職，這也讓強森未來的領導能力備受質疑。
在「派對門」醜聞風波的發酵下，英國國會於當地時間週一（6日）晚間開始不信任投票，英國首相強森（Boris Johnson）最終以211-148的票數驚險獲勝，確保了他在唐寧街的位置不受動搖，但並不會結束他的政府陷入的政治危險。
在2021年11月的報導踢爆強森在全國因COVID-19實施封鎖時，仍舉行派對、應酬等酒會和活動；強森最初否認有任何聚會，堅持他有遵守規則，但幾個月後，當警方開始調查這起事件後，強森被拍到在生日派對上與工作人員群聚喝啤酒，警方一共對保守黨開出了126份罰單。延燒六個月的「派對門」醜聞，也讓強森面對政治生涯的最大危機。
在至少54名保守黨議員提交不信任書後，對強森的不信任案在今晚進行投票，結果於當地時間6日晚間9點出爐，保守黨359名議員每一個人都有投票，強森最終以211票對148票贏得保守黨議員的不信任投票，他將繼續擔任首相一職，且未來的12個月內，保守黨議員都不能再對強森提出不信任案。
強森稍晚表示，「投票的結果非常好」，並且結果已定，「這意味著作為一個政府，我們可以繼續前進，專注於我認為對人們真正重要的事情上」。強森也說，「我感謝同事他們給我的支持，我們現在需要做的，是團結起來，作為一個政府，一個政黨。」
當被問及是否會提前選舉，強森則強調他對提前選舉「完全不感興趣」，他說，「我感興趣的是為這個國家提供服務。」
投票結束後，分析人士開始預測強森的政治滅亡
強森在這次投票結果，僅獲得了保守黨58.8%的支持，這樣的支持率低於英國前首相梅伊（Theresa May）當時面臨不信任投票時的63%的支持率。而當年梅伊雖然挺過不信任投票，她仍在6個月後辭去首相一職，這也讓強森未來的領導能力備受質疑，因為他陣營中有接近150名議員對他的執政「沒有信心」。對強森投下不信任票的保守黨議員蓋爾（Roger James Gale）表示，此次的投票結果對強森來說確實非常糟糕。他說，強森沒有預料到，有超過三分之一的議員對他表示不信任。
強森在2019年12月的選舉中擊敗工黨，成為接替梅伊的英國首相，他在2021年5月帶領保守黨在在英格蘭東北部的哈特浦（Hartlepool）選區擊敗了工黨，這是該選區自1974年成立以來，保守黨第一次勝出。據報導強森計劃掌權十年，但他的政治生涯很快就發生了轉變。
上任僅2年又317天，強森接下來將帶領保守黨進入另一場艱困的選戰。英國6月23日將舉行下議院的2席補選，其中一席是因保守黨議員派瑞許（Neil Parish），他因為在國會下議院議場用手機瀏覽色情影片，在輿論下宣布辭職；另一席的空缺則是一名未透露姓名的保守黨議員因涉嫌性侵一名男童罪成被捕，其議席懸空。如果保守黨在選舉中失利，強森將面臨更大的挑戰。
工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）對今晚的投票結果做出回應，稱「選擇比以往任何時候都更加明確：分裂的保守黨支持鮑里斯．強森，並沒有計劃解決你所面臨的問題；團結的工黨有能力解決你生活成本的危機，並恢復你對政治的信任。工黨將使英國重回正軌。」
自由民主黨領袖戴維（Ed Davey）表示，「保守黨議員現在對首相的行為負有全部責任——他們決定將違法者和騙子留在唐寧街第10號。」他也說，雖然強森僥倖勝出，但他的名譽已經毀滅，他的權威也完全被擊垮。
蘇格蘭民族黨則表示，「英國現在陷入了一個跛腳首相的困境，他失去了公眾的信任——以及他所屬陣營40%以上國會議員的信任。」
新聞來源
- Boris Johnson wins vote but suffers large Tory rebellion（BBC）
- Boris Johnson survives after winning by 63 votes but is left seriously weakened（Metro）
延伸閱讀
- 英國首相強森的「審判日」到來，不信任投票即將展開、需拿下一半選票才能續任
- 強森政治生涯中最大的危機：去年聖誕節英國人被要求足不出戶，但卻傳出政府官員帶頭開趴
- 【圖表】「不信任投票」有2種：過了黨內挑戰的梅伊，接下來的難關是什麼？
- 「再次」挺過不信任案的梅伊：英國不排除「無協議脫歐」
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：