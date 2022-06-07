支持率比梅伊還低！強森躲過不信任投票續任首相，但分析指他「政治生涯已經滅亡」

在「派對門」醜聞風波的發酵下，英國國會於當地時間週一（6日）晚間開始不信任投票，英國首相強森（Boris Johnson）最終以211-148的票數驚險獲勝，確保了他在唐寧街的位置不受動搖，但並不會結束他的政府陷入的政治危險。

在2021年11月的報導踢爆強森在全國因COVID-19實施封鎖時，仍舉行派對、應酬等酒會和活動；強森最初否認有任何聚會，堅持他有遵守規則，但幾個月後，當警方開始調查這起事件後，強森被拍到在生日派對上與工作人員群聚喝啤酒，警方一共對保守黨開出了126份罰單。延燒六個月的「派對門」醜聞，也讓強森面對政治生涯的最大危機。

在至少54名保守黨議員 提交不信任書後，對強森的不信任案在今晚進行投票， 結果於當地時間6日晚間9點出爐， 保守黨359 名議員每一個人都有投票， 強森最終以211票對148票 贏得保守黨議員的不信任投票，他將繼續擔任首相一職，且 未來的12個月內，保守黨議員都不能再對強森提出不信任案。

強森稍晚表示，「投票的結果非常好」，並且 結果已定，「這意味著作為一個政府，我們可以繼續前進，專注於我認為對人們真正重要的事情上」。強森也說， 「我感謝同事他們給我的支持，我們現在需要做的，是團結起來，作為一個政府，一個政黨。」

當被問及是否 會提前選舉，強森則強調他 對提前選舉「完全不感興趣」，他說，「我 感興趣的是為這個國家提供服務。」

Prime Minister Boris Johnson says the outcome of the no confidence vote is "very good" and a "convincing and decisive result".



He adds it's time to "move on", whilst thanking his colleagues for their support.https://t.co/Kvb5zaTnC5



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/hlbwISxXKU — Sky News (@SkyNews) June 6, 2022

投票結束後，分析人士開始預測強森的政治滅亡

強森在這次投票結果，僅獲得了保守黨58.8%的支持，這樣的支持率低於 英國前首相梅伊（Theresa May）當時面臨不信任投票時的63%的支持率。 而當年 梅伊雖然挺過不信任投票，她仍在6個月後辭去首相一職，這也讓強森未來的領導能力備受質疑，因為他陣營中有接近150名議員對他的執政「沒有信心」。對強森投下不信任票的保守黨議員蓋爾（Roger James Gale）表示，此次的投票結果對強森來說確實非常糟糕。 他說，強森沒有預料到，有超過三分之一的議員對他表示不信任。

And… Theresa May won support of 63 percent of MPs (against 59 per cent for Johnson) https://t.co/RqsS6WK2V7 — Beth Rigby (@BethRigby) June 6, 2022

強森在2019年12月的選舉中擊敗工黨，成為接替梅伊的英國首相，他在2021年5月帶領保守黨在在英格蘭東北部的哈特浦（Hartlepool）選區擊敗了工黨，這是該選區自1974年成立以來，保守黨第一次勝出。據報導強森計劃掌權十年，但他的政治生涯很快就發生了轉變。

上任僅2年又317天，強森接下來將帶領保守黨進入另一場艱困的選戰。英國6月23日將舉行下議院的2席補選，其中一席是因保守黨議員派瑞許（Neil Parish），他因為在國會下議院議場用手機瀏覽色情影片，在輿論下宣布辭職；另一席的空缺則是一名未透露姓名的保守黨議員因涉嫌性侵一名男童罪成被捕，其議席懸空。如果保守黨在選舉中失利，強森將面臨更大的挑戰。

工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）對今晚的投票結果做出回應，稱「 選擇比以往任何時候都更加明確：分裂的保守黨支持鮑里斯．強森，並沒有計劃解決你所面臨的問題；團結的工黨有能力解決你生活成本的危機，並 恢復你對政治的信任。 工黨將使英國重回正軌。」

自由民主黨領袖戴維（ Ed Davey） 表示，「保守黨議員現在對首相的行為負有全部責任——他們決定將違法者和騙子留在唐寧街第10號。」他也說，雖然強森僥倖勝出，但他的名譽已經毀滅，他的權威也完全被擊垮。

蘇格蘭民族黨則表示，「 英國現在陷入了一個跛腳首相的困境，他失去了公眾的信任——以及他所屬陣營40%以上國會議員的信任。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元