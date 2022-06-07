北市府員工被爆上班時於PTT發文造謠，柯文哲：指北市府養網軍是「認知作戰」
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台北市議員王閔生昨（6）日針對此事質詢相關單位，北市府回應，該員工確實是在上班時間使用PTT，也確實一家5口都確診，但有關支薪部分後來林姓員工有坦承自己說謊；即確診期間林姓員工是有拿到薪水的。
不滿遭抨擊，四叉貓搜出留言帳號「真身」為公務員上班時間玩PTT
《蘋果新聞網》報導，在批踢踢實業坊（PTT）帳號「kuloda」的網友，因為在回覆中批評「四叉貓」劉宇席，被發現真實身分是台北市政府的公務員。四叉貓不滿kuloda在回覆「[問掛]所以4X貓是專門帶風向的？」一文時，抨擊他「沒人信很久了吧」等語，於是肉搜找出了kuloda的身分，發現原來是林育生，「上班摸魚玩PTT還罵別人是網軍的公務員」。
《三立新聞網》報導，四叉貓追查到包含柯文哲隨行攝影陳柏瑞（PTT的ID：a45806722）、北市府觀傳局「宋承恩」（PTT的ID：SagaCandida、Adlib）、北市府運輸資訊科的科長林育生（PTT的ID：kuloda）等帳號，都曾在上班時間透過公用IP或個人IP位址發文、留言帶風向抨擊執政黨。
被揪科長「自覺沒有集團式帶風向」，遭提送考績會
《聯合新聞網》報導，林育生隨後在PTT發文表示，他從公元1997年就開始使用PTT，的確會在上班時上PTT，違反相關規定，這點他認錯，也會自請處分，但他自覺沒有集團式帶風向行為，且沒有接受到任何人的指令，至於算不算網軍就交給大家公評。
林育生隨後再度發文補充，他對於曾罵「四叉貓」、社民黨籍台北市議員苗博雅等行為致上歉意，希望他們大人有大量，不要跟他一般計較。對此，「四叉貓」在臉書發文表示，接受林育生的道歉，所以「挖北市府公務員摸魚系列文」先到此為止。
《聯合新聞網》報導，林育生任職的台北市政府交通局回應，已得知林育生於上班期間從事非公務行為，將提送考績會議處，至該林育生發言是否等同於外界所說的網軍，目前由資訊局進行調查中，若結果認為確有從事網軍行為，再進行檢討議處。
另名北市府員工也用上班時間發文，造謠確診後無人關心、沒有支薪
《ETtoday新聞雲》報導，另有一名PTT網友「LovError」於日前發文痛批「超前部署，結果什麼都沒有」，指出全家5個人都確診了，他和小孩都燒到40度左右，但台大醫師卻都認為是輕症，痛批打遍了所有專線，包括1999、1922、關懷專線、119、衛生所、區公所，但不是要自行就醫就是等救護車，「全家從隔離到解隔14天，根本就沒接到什麼幫助」，不僅領不到薪水，還要請假在家顧小孩，「小孩都是案例數字」。
《鏡週刊》報導，然而經PTT創設人杜奕瑾、網友們陸續查出，LovError的發文IP還有別的貼文曾替北市府徵才，質疑他是北市府員工；對此，財團法人台北市會展產業發展基金會事後則承認LovError就是林姓員工。
柯文哲：回去查查看，指稱北市府養網軍是認知作戰
《鏡週刊》報導，台北市議員王閔生昨（6）日針對此事質詢相關單位，北市府回應，該員工確實是在上班時間使用PTT，也確實一家5口都確診，但有關支薪部分後來林姓員工有坦承自己說謊；即確診期間林姓員工是有拿到薪水的。
《自由時報》報導，對此王閔生怒批「不就是造謠嗎？」並表示假訊息常常就是利用「部分的事實」編出一個不是真實的故事，用這個故事的面貌，散播一些讓人恐懼、誤會的訊息，市府的新聞稿卻稱「只是抒發個人情緒」，好像在撇清什麼一樣。
《中央社》報導，王閔生進一步表示，還有Paterloo、Tapqou、kuloda等帳號，在上班時間發文幫民眾黨、柯文哲講好話，這5個帳號共同使用1個很特殊的IP「117.56.71.56」，其中一個就是交通局運輸資訊科長林育生。這些帳號都是在上班時間用北市府的IP發政治文，雖然沒有造謠，罵政黨的言語也屬於言論自由，但公務員在上班時間應該行政中立，不應該在網路上帶風向。
對此柯文哲答應回去查查看，他表示，指稱北市府養網軍，這就是認知作戰了，根本不該質疑。
新聞來源
- 北市府網軍連環爆 四叉貓揭PTT八卦板大型雙標現場（三立新聞網）
- 別惹四叉貓！北市府網軍之亂又有人中招 科長認上班掛PTT「到處嘴人」（蘋果新聞網）
- 柯市府網軍之亂延燒！四叉貓再揪出1人 科長林育生認「上班玩PTT」自請處分（聯合新聞網）
- 身分曝光！北市府3員工爆上班滑PTT 違失提報考績會（聯合新聞網）
- 他全家5確診「妻中重症住院」轟台大醫！PTT創世神抓疑點出手制裁（ETtoday新聞雲）
- 北市府認了員工PTT造謠！ 「確診沒薪水是在說謊」議員氣炸（鏡週刊）
- 沒造謠？柯市府稱員工上PTT「親身遭遇」 如今證實說謊（自由時報）
- 議員指PTT有北市府IP發文造謠 會展會：員工說謊（中央社）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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