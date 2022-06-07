俄烏戰爭讓德國決定修憲大幅增加國防預算，民調：過半民眾支持美國在境內部署核武
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自烏俄戰爭爆發以來，德國民眾對是否持有核武器的態度發生顯著轉變。尤其在過去數年，相似的民調皆顯示，多數德國人其實希望美國能從德國撤出核武。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
俄羅斯入侵烏克蘭後所帶來的地緣政治衝擊，使歐洲各國深感威脅，歐盟核心成員國德國也不例外。根據《德國第一電視台》（ARD）政治新聞節目「全景」（Panorama）委託柏林民調機構「Infratest dimap」所做的民意調查顯示，當前有超過半數的德國人支持美國持續於德國境內部署核子武器。
該民調於2022年6月2日公布，主要於2022年5月30日至6月1日期間，針對德國1337名年滿18歲的公民進行隨機抽樣調查。
其中，共有高達52％的受訪者支持美國繼續於德國境內放置核武，該數據包含40％的德國受訪者支持此項決定，以及12％參與民調的公民甚至認為，柏林當局應升級更先進的核子武器，以及擴增核武數量。調查中只有39％的民眾持反對意見。
《德國第一電視台》對此強調，自俄烏戰爭爆發以來，德國民眾對是否持有核武器的態度發生顯著轉變。尤其在過去數年，相似的民調皆顯示，多數德國人其實希望美國能從德國撤出核武。
根據每年舉辦國際安全政策研討會的「慕尼黑安全會議」（MSC）於2021年所做的調查表明，該年僅有14％的受訪者支持德國擁有核武器，而超過57％的民眾希冀核武器撤出德國本土。
美國存放於德國的核武現位於何處？
德國當前並沒有自行研發、儲備核武，但由於該國屬於北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱北約）「共有核武器」（Nuclear sharing）政策下的成員國之一，為增強北約的核武防禦能力，美國在德國西南方的萊茵蘭－普法爾茨州（Rheinland-Pfalz）比歇爾（Büchel）空軍基地，存放了20枚B-61戰術核子彈（B61 nuclear bomb）。若發生緊急事件需動用核武，德國空軍將從該空軍基地運送核子彈至目標地進行反擊。
而俄烏戰爭所帶來的軍事衝擊，也讓柏林當局重新思考以核武威嚇侵略者的重要性，據德國第一電視台報導，德國政府近期表示，將向華府採購數架F-35「閃電II」戰鬥機（Lockheed Martin F-35 Lightning II），以此取代舊式的龍捲風戰鬥機（Panavia Tornado），讓F-35戰鬥機有能力在危急關頭時裝載核彈頭，就算不會實際對敵方進行攻擊，也能有效以核武進行嚇阻。
各界對「德領土內部署核武」看法為何？
雖然德國過往已承諾不會自行擁有、研發核武器，且在此次民調中，亦有高達71％受訪者表示，德國不應該在歐盟的規範框架下擁有自身的核武器。
歐洲新聞網站《政治報》（Politico）亦曾轉述德國聯合政府內部的中間偏左翼政黨「社會民主黨」（SPD），其議會黨團主席明策尼西（Rolf Mützenich）於2021年的說法強調：「『共有核武器』是一個過時的概念，美國須撤出在德國領土上所有的核彈。」彰顯其反核態度。
然而，本次民調卻發現，與社會民主黨同屬德國中間偏左翼的「聯盟90／綠黨」（GRÜNE），該黨有高達64％的支持者樂見德國繼續持有、甚至增加美國所部署的核彈。中間偏右派的保守主義政黨「德國基督教民主聯盟」（CDU）以及社會民主黨，亦分別有61％的支持者贊成德方繼續維持擁有美國核彈的態勢。
調查中僅有德國右翼民粹主義政黨、非屬執政聯盟、反歐盟及歐洲一體化的政黨「德國另類選擇」（AfD），其超過半數支持者反對持有核武，並支持美國從德國境內撤出核彈。
此外，《德國第一電視台》表示，當前不僅德國政界出現「歐盟需擁有自身核武器」聲浪，歐盟內部其他成員國亦因為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）及莫斯科當局試射可攜核武的洲際彈道飛彈，而考慮發展核武器。
不過，《德國第一電視台》也認為，欲發展核武的主因其實是包含德國在內的歐盟成員國擔心，美國未來所選出的國家領袖，恐會如同美國前總統川普（Donald Trump）一樣，不願保障北約會員國的安全。因此，惟有自身發展核武器，才能對歐盟的整體安全更具保障。
德國政治家、歐洲議會最大黨團歐洲人民黨（EPP）新任主席韋柏（Manfred Weber），在接受「全景」專訪時也指出，歐盟現今需要就「是否持有、研發核武器」等議題做更進一步的討論。
「今日的歐盟面臨相當嚴苛的處境，彷彿赤裸裸的站立在風雨飄搖的國際舞台上。身為歐洲人，若當前沒有外部夥伴的協助，我們無法靠常設武力或核武保護自身安全。因此，是時候在核發展的議題上做出討論了。」韋柏如此說道。
前德國總理梅克爾（Angela Merkel）外交顧問、慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）也呼籲歐盟應進一步加強歐洲安全。
「法國是目前歐盟成員國中唯一擁有核武器的國家，因此有關發展歐盟自身的核武保護傘，我們必須與法國進行更深層的討論，並設法擴大法國當前的核武發展計劃。」霍伊斯根如此告訴「全景」採訪團隊。
德國重新評估其部隊狀況
除針對核武議題進行討論外，俄羅斯入侵烏克蘭亦導致德國政府重新檢視其武裝部隊的現況。據《德國之聲》（DW）描述，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）缺乏新式軍用裝備，當前並沒有適當的旅級戰鬥部隊來保衛德國領土。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
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針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。