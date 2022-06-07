俄烏戰爭讓德國決定修憲大幅增加國防預算，民調：過半民眾支持美國在境內部署核武

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯入侵烏克蘭後所帶來的地緣政治衝擊，使歐洲各國深感威脅，歐盟核心成員國德國也不例外。根據《德國第一電視台》（ARD）政治新聞節目「全景」（Panorama）委託柏林民調機構「Infratest dimap」所做的民意調查顯示，當前有超過半數的德國人支持美國持續於德國境內部署核子武器。

該民調於2022年6月2日公布，主要於2022年5月30日至6月1日期間，針對德國1337名年滿18歲的公民進行隨機抽樣調查。

其中，共有高達52％的受訪者支持美國繼續於德國境內放置核武，該數據包含40％的德國受訪者支持此項決定，以及12％參與民調的公民甚至認為，柏林當局應升級更先進的核子武器，以及擴增核武數量。調查中只有39％的民眾持反對意見。

《德國第一電視台》對此強調，自俄烏戰爭爆發以來，德國民眾對是否持有核武器的態度發生顯著轉變。尤其在過去數年，相似的民調皆顯示，多數德國人其實希望美國能從德國撤出核武。

根據每年舉辦國際安全政策研討會的「慕尼黑安全會議」（MSC）於2021年所做的調查表明，該年僅有14％的受訪者支持德國擁有核武器，而超過57％的民眾希冀核武器撤出德國本土。

美國存放於德國的核武現位於何處？

德國當前並沒有自行研發、儲備核武，但由於該國屬於北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱北約）「共有核武器」（Nuclear sharing）政策下的成員國之一，為增強北約的核武防禦能力，美國在德國西南方的萊茵蘭－普法爾茨州（Rheinland-Pfalz）比歇爾（Büchel）空軍基地，存放了20枚B-61戰術核子彈（B61 nuclear bomb）。若發生緊急事件需動用核武，德國空軍將從該空軍基地運送核子彈至目標地進行反擊。

而俄烏戰爭所帶來的軍事衝擊，也讓柏林當局重新思考以核武威嚇侵略者的重要性，據德國第一電視台報導，德國政府近期表示，將向華府採購數架F-35「閃電II」戰鬥機（Lockheed Martin F-35 Lightning II），以此取代舊式的龍捲風戰鬥機（Panavia Tornado），讓F-35戰鬥機有能力在危急關頭時裝載核彈頭，就算不會實際對敵方進行攻擊，也能有效以核武進行嚇阻。

各界對「德領土內部署核武」看法為何？

雖然德國過往已承諾不會自行擁有、研發核武器，且在此次民調中，亦有高達71％受訪者表示，德國不應該在歐盟的規範框架下擁有自身的核武器。

歐洲新聞網站《政治報》（Politico）亦曾轉述德國聯合政府內部的中間偏左翼政黨「社會民主黨」（SPD），其議會黨團主席明策尼西（Rolf Mützenich）於2021年的說法強調：「『共有核武器』是一個過時的概念，美國須撤出在德國領土上所有的核彈。」彰顯其反核態度。

然而，本次民調卻發現，與社會民主黨同屬德國中間偏左翼的「聯盟90／綠黨」（GRÜNE），該黨有高達64％的支持者樂見德國繼續持有、甚至增加美國所部署的核彈。中間偏右派的保守主義政黨「德國基督教民主聯盟」（CDU）以及社會民主黨，亦分別有61％的支持者贊成德方繼續維持擁有美國核彈的態勢。

調查中僅有德國右翼民粹主義政黨、非屬執政聯盟、反歐盟及歐洲一體化的政黨「德國另類選擇」（AfD），其超過半數支持者反對持有核武，並支持美國從德國境內撤出核彈。

此外，《德國第一電視台》表示，當前不僅德國政界出現「歐盟需擁有自身核武器」聲浪，歐盟內部其他成員國亦因為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）及莫斯科當局試射可攜核武的洲際彈道飛彈，而考慮發展核武器。

不過，《德國第一電視台》也認為，欲發展核武的主因其實是包含德國在內的歐盟成員國擔心，美國未來所選出的國家領袖，恐會如同美國前總統川普（Donald Trump）一樣，不願保障北約會員國的安全。因此，惟有自身發展核武器，才能對歐盟的整體安全更具保障。

德國政治家、歐洲議會最大黨團歐洲人民黨（EPP）新任主席韋柏（Manfred Weber），在接受「全景」專訪時也指出，歐盟現今需要就「是否持有、研發核武器」等議題做更進一步的討論。

「今日的歐盟面臨相當嚴苛的處境，彷彿赤裸裸的站立在風雨飄搖的國際舞台上。身為歐洲人，若當前沒有外部夥伴的協助，我們無法靠常設武力或核武保護自身安全。因此，是時候在核發展的議題上做出討論了。」韋柏如此說道。

前德國總理梅克爾（Angela Merkel）外交顧問、慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）也呼籲歐盟應進一步加強歐洲安全。

「法國是目前歐盟成員國中唯一擁有核武器的國家，因此有關發展歐盟自身的核武保護傘，我們必須與法國進行更深層的討論，並設法擴大法國當前的核武發展計劃。」霍伊斯根如此告訴「全景」採訪團隊。

德國重新評估其部隊狀況

除針對核武議題進行討論外，俄羅斯入侵烏克蘭亦導致德國政府重新檢視其武裝部隊的現況。據《德國之聲》（DW）描述，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）缺乏新式軍用裝備，當前並沒有適當的旅級戰鬥部隊來保衛德國領土。