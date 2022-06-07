法國會選舉倒數：時隔25年是否重返「左右共治」？馬克宏會拒絕任命梅朗雄出任總理嗎？
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由於法國總統與總理都掌握實權，分治並進，因此被稱為半總統制。若非執政黨掌握國會多數，使總統必須任命反對派領袖為總理時，就會出現「左右共治」（cohabitation）。
（中央社）影響法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）未來5年施政的國會首輪選舉倒數6天登場。若氣勢不俗的左派聯盟獲多數，政府勢將重返25年前左右共治。屆時馬克宏是否真如他所言，拒絕任命梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）出任總理？
法國將在6月12日和19日舉行國民議會選舉，目前倒數6天。由於國民議會議員職權為立法與監督行政，且按政治慣例，國會多數黨領袖將被命為總理，因此國會選舉也被法媒稱為「第三輪總統大選」，對國家未來5年施政具直接影響。
國會總席次577席中有11席保留給海外法國公民，海外選區提前投票結果今天出爐，執政黨陣營「同在」聯盟（Ensemble）在8個選區中領先，由左翼不屈法國（LFI）領袖梅朗雄帶領的新民眾生態和社會聯盟（NUPES）則在2區領先，但在其他區幾乎都取得第二名，表現令人矚目。
梅朗雄在4月總統大選第一輪敗陣後，便積極結盟串聯不屈法國在內的左翼政黨，成立NUPES陣營。不僅緊盯國會選舉，更多次明言鎖定總理大位，但他自己並未投身選戰。
法國國會選舉和總統大選一樣採取「單一選區多數決兩輪投票制」，1區選出1人。第一輪投票中獲得過半選票，且得票達登記選民人數的25％即可勝選；若無候選人達標，則得票數超過12.5％者，或前兩位候選人可進入第二輪。第二輪投票中，獲最多選票者勝。
根據5月31日Ifop-Fiducial的民調，總統領軍的同在聯盟支持度為27％，可能獲得275至310席；Nupes以25％緊追在後，預計擁有170至205席次，而國民議會絕對多數席次則為289。但鑑於國會選舉並非選1人，而是分散於577個選區，因此很難將全國選民支持度直接轉化為議員席次，民調解讀也有更多不確定因素。
由於法國總統與總理都掌握實權，分治並進，因此被稱為半總統制。若非執政黨掌握國會多數，使總統必須任命反對派領袖為總理時，就會出現「左右共治」（cohabitation）。
法國第五共和至今共有3次左右共治局面，首次為1986至1988年左派密特朗（François Mitterrand）總統任命國會多數黨領袖、右派巴黎市長席哈克（Jacques Chirac）出任總理；最近一次則為1997至2002年，由總統席哈克任命左派喬斯班（Lionel Jospin）為總理。
然而馬克宏3日接受法媒採訪時強調，即使NUPES成為國會多數，也不會任命「帶來混亂與服從俄羅斯」的梅朗雄或右翼領袖勒龐（Marine Le Pen）為總理，「總統眼觀國會，選擇他想任命為總理的人。沒有政黨能用一個名字強迫總統」。此言引發眾論：馬克宏是否真能拒絕任命多數黨領袖？
巴黎第一大學公法教授凱西亞（Paul Cassia）指出，理論上根據憲法第8條，由總統任命總理，「這是自由裁量權，他想選誰都可以」。但實際上，若反對黨多數，總統必須考量政治因素，同時避免政府被推翻，因為根據憲法，議會可向政府發動不信任動議，解散國會再選，使政府處境尷尬。
然而巴黎二大公法講師莫瑞爾（Benjamin Morel）則認為馬克宏也可任命「社會黨、生態黨和執政黨都能接受的人選，而非梅朗雄」，並和不屈法國之外的其他左派組成「替代多數」，因為社會黨和生態黨與不屈法國間也只是口頭協議。凱西亞則表示此舉雖然理論上可行，但有政治風險。
此外，馬克宏表示將在國會選舉後成立「國家重建委員會」（Conseil national de la refondation），「集結各方政治、經濟、社會與民間勢力」，及抽籤選出的公民代表，共同就購買力、生態、退休制度等改革進行討論。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：