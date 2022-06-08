血緣的認同，未必要去過那地方：「沒有回過媽媽的老家，為什麼覺得自己也是印尼人呢？」
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Isabell在小時候曾聽過身旁許多人在講「買」外籍新娘的故事，也曾聽到常去的飯糰餐車阿姨對她說出「妳媽很乖，不像其他家的誰一樣拿到錢就跑了」，因此她一直不敢對M提到相關的話題。
文：王郁晴｜照片提供：Isabell
「我想，認同不一定要建立在看過、經歷過、生活過。想像，也是一種認同的方式。」
Isabell對於印尼的想像來自於旅遊節目，或者是網路上關於印尼的文章，還有自己的印尼媽媽M。
從小到大，M對她講過許多以前在印尼的故事。M來自印尼華人人口數第二多的山口洋市（Singkawang），在台灣的印尼外籍配偶中，來自於山口洋市的也佔了很大一部分。
Isabell在小時候曾聽過身旁許多人在講「買」外籍新娘的故事，也曾聽到常去的飯糰餐車阿姨對她說出「妳媽很乖，不像其他家的誰一樣拿到錢就跑了」，因此她一直不敢對M提到相關的話題。在這之前Isabell不知道自己的媽媽M是怎麼來到台灣的，她很害怕M是不是也像其他人說的一樣，但與其說是害怕，不如說是自卑感在作祟。
直到有次M跟Isabell一起在客廳，看著電視播著印尼華僑來到台灣的節目，這時的Isabell才鼓起勇氣問媽媽為什麼會嫁到台灣？M聽到問題就只是笑著回答：「因為家裡沒有錢阿，希望來台灣後，家裡可以脫離困苦的生活，而且覺得來到台灣可以過上比小時候更好的生活。」即便這段話是笑著回答，但Isabell仍舊能從媽媽的臉上看出現實的無奈。
從那之後，M就常常跟Isabell說她在印尼的日子是怎麼樣的，而Isabell也常常問起關於印尼的事情，這時的她就覺得自己要好好學印尼語，也會主動去了解印尼的文化；也是從那之後開始，她才真正有種認為自己不僅是台灣人、同時也是印尼人的想法。
她從小就是吃印尼菜跟台灣菜長大的，在她的印象裡也有很多好吃的印尼點心， Isabell還沒出外念大學時，也常常跟M一起去印尼小吃店，那是個有很多東南亞調味料的地方，她記得M總是會帶好多好多東南亞的調味料回來，以及許多的印尼餅乾，每次不買滿一大袋就不回家。
她更記得小時候她很不諒解，為什麼媽媽一直想要帶她去打耳洞？她是個會怕痛的人所以不想打，以及為什麼吃飯時會把那個叫作「魚餅」的東西配著飯一起吃？直到後來才發現，原來印尼人讓女兒在小時候打耳洞是他們的習俗，在印尼，女寶寶出生後就會被抓去打耳洞，而魚餅則是他們常常配飯吃的餅乾，因為這樣吃比較有味道。
這些對於Isabell來說，都是很特別的經歷，若M不是來自印尼的話，她也沒辦法知道原來她能夠跟另一個國家有這麼強烈的連結，也沒辦法知道原來這些都是屬於自己血緣的一部分，不需要感到自卑，也不需要討厭。
說了這麼多，或許大家會以為Isabell已經回去過M的老家好幾次了，但實際上Isabell從來沒有回去過印尼。
M曾經在Isabell高二時的寒假問她要不要一起回去？這是M在嫁來台灣之後的第一次回家，Isabell感覺得出來M想帶她去印尼的好多地方，想帶她去看看「外婆家的後山」是什麼樣子的，只不過Isabell最後沒去，只因為當時要考試，而現在則是因為疫情，想回去也沒辦法。
她說，那是她在目前的生活中少數後悔的事情。
常常有人問Isabell：妳明明就沒有回去過媽媽的老家，也沒見過自己在印尼的親戚們，甚至也不太會說印尼話，為什麼妳這麼堅定覺得自己也是印尼人呢？
Isabell覺得，認同不一定是要去過那個地方，而她的認同感來自於跟母親M聊天時所談到的事情，關於她的外婆、M的老家、M在印尼的各種事情，即便沒有經歷過，它依舊是自己的一部分，是自己不可抹去掉的那一個部分。
本文獲《移人》授權刊登，原文請見：【新二代觀點】血緣的認同，不一定要去過那個地方
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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