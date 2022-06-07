各國邊境管理政策一次看：日韓6月起不限制入境對象，多數國家接受「完全接種疫苗者」免隔離入境
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在入境前疫苗接種與檢測證明部分，目前多數國家皆要求入境前提供疫苗接種證明，且入境者不論疫苗接種與否，也多須提供規定時間內的PCR陰性證明。
（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）席捲全球迄今2年多，隨著疫苗接種率提升及國際經貿、跨境往來需求下，各國陸續解封。根據生策會與生策中心彙整資料顯示，多數國家接受「完全接種疫苗者」入境，也無須隔離，台灣民眾最愛前往的日、韓等地，自今（2022）年6月起不限制入境對象。
台灣目前除對內逐步調整因應疫情管理措施外，也朝邊境鬆綁規劃中。中央流行疫情指揮中心預計6月間公布邊境鬆綁政策，並透露3大方向，包括縮短檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自駕或由親友到機場接送。
根據生策會及生策中心近期彙整全球主要國家與亞太鄰近各國當前邊境管理樣態與模式，包括完全疫苗接種與染疫比例情況、入境開放對象、入境前與入境後等不同階段的管理措施等做法。
在入境開放對象部分，目前多數國家已將完全疫苗接種（根據各國定義，完全疫苗接種為打完兩劑疫苗）納為開放入境條件，如美、加、歐盟（對非會員國國民）、紐、澳、新加坡等；也有國家採取全面開放，如英、歐盟（對會員國國民）、韓、日、泰、馬、越等。其中，日本進一步區分不同風險國家與疫苗接種條件，採取不同檢驗與隔離檢疫要求；泰國與越南則要求入境外籍人士須有可涵蓋COVID-19醫療保險；另外歐盟亦將180天內染疫康復者納入入境開放對象。
在入境前疫苗接種與檢測證明部分，目前多數國家皆要求入境前提供疫苗接種證明，且入境者不論疫苗接種與否，也多須提供規定時間內的PCR陰性證明。
有部分國家則免除完全接種者的檢驗證明，如新加坡、馬來西亞與加拿大；最寬鬆的為英國、越南，不論疫苗接種狀態，入境者都不須提供任何檢驗資料，澳洲也不需事前提供檢驗證明。此外，中國雖不要求出示疫苗接種證明，但要求提具2份PCR陰性檢測報告。
至於入境後的檢測部分，各國依據疫苗接種狀況或染疫康復者訂定不同檢測要求，其中，完全接種者或康復者在美、新加坡、馬、泰及澳洲部分地區得免入境檢測，但若入境時有症狀，仍須進行快篩或PCR檢測；凡入境皆須檢驗的國家則有紐西蘭、韓國與中國等。
此外，目前有在機場執行PCR檢驗的國家還有加拿大與歐盟的德國，日本亦在機場設置檢驗站，主要針對來自紅區及黃區國家未完整疫苗接種者進行PCR檢驗。
有關隔離規定方面，多數國家已免除對完全接種者與康復者要求隔離，未完全接種者則依各國規範，多數規範3至7天不等隔離檢疫期；最嚴格的為中國，入境者須進行集中隔離及居家健康監測，不同省市規定有所不同，多數為10+7天或14+7天。
針對台灣民眾喜愛前往的日、韓等國觀察，日本目前完整接種率約為80.4%、全國人口染疫率約7%；針對邊境管理，日本自2022年6月1日起已不限制入境對象類別，但將入境國家區分為紅、黃、藍三區，並依不同區域實施不同檢測與隔離檢疫政策。
韓國目前疫苗完整接種率約為86.8%、全國人口染疫率約35.4%，2022年6月1日起不限制入境對象類別，入境者不論疫苗接種狀態，皆須提供24小時內的快篩或48小時內PCR的陰性證明，且於入境後第3天進行PCR，以及建議第6、7天進行快篩檢測。而隔離檢疫方面僅針對未接種或部分接種（只施打第一劑或施打第二劑超過180天）者進行7天隔離檢疫。
新加坡目前完整疫苗接種率為85.3%，全國人口染疫率為22.4%。新加坡於2021年9月1日分批開放疫苗接種者旅遊通行證，2022年4月後進一步放寬，對完全接種者不限國籍完全開放，登機前不須提供檢驗證明、入境時無需檢測且入境後也無須隔離檢疫，未滿12歲兒童比照完全接種者。
至於美國，目前完整疫苗接種率約65.9%，全國人口染疫率為25.2%。美國於2021年11月8日取消國際旅遊禁令重新開放邊境，允許疫苗完全接種且超過14天的外國籍人士入境，未完全接種者則需符合特定條件方可獲准進入。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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