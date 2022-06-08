2022/06/08,
影劇

【法國經典影展】《燃燒的火焰》：1920年代印象派電影的前衛與創意，如何應運時代展現？

【法國經典影展】《燃燒的火焰》：1920年代印象派電影的前衛與創意，如何應運時代展現？
《燃燒的火焰》劇照｜Photo Credit: 影視廳中心提供

我們想讓你知道的是

法國印象派以風格各異的美學實驗和創新精神，展現了它重要的意義。不以商業盈利和單純說個故事為目的，而是想對此時的默片，如何能在「視覺性」上表現更多可能。

夢、神秘、懸疑、喜劇、心理的猶疑不決還有糾結浪漫，來自俄國的伊凡・莫茲尤辛（Ivan Mosjoukine）自導自演的《燃燒的火焰》（Le Brasier ardent,1923）正展現了二零年代印象派前衛且豐富的電影可能。

電影從一個異空間超寫實的噩夢開始，女人正經歷詭譎不安的煎熬，快速的剪輯片段令人目不轉睛，誇張的妝容在特寫中被放大的無比，刻意強調的光影對比帶些恐怖，此時，燃燒起的火焰宣告了這個懸疑將被解惑。

轉換到現實世界裡，女人的身分原來是備受寵愛的妻子，住在豪宅的房間，一按下按鈕就能供應餐點、傭人們侍候著換裝，但不知為什麼就是缺少了讓她靈魂飽滿的關鍵，噩夢纏身之際也讓丈夫察覺了異狀，轉而找上了「尋回一切事務所」的偵探，希望讓一切真相大白找回恍惚妻子的心。

特意設計的事務所場景中，可以窺見電影如魔術一般的可能，前衛的、超越想像力的、甚至是試著將意象轉化為實際的戲劇張力。這正是重探一九二零年代之際電影的前衛及創意性，是如何應運著時代展現。

Le_brasier_ardent_Mosjoukine
Photo Credit: 影視廳中心提供
《燃燒的火焰》劇照

經歷了第一次世界大戰後的歐洲大陸，傳統價值觀念產生撞擊而動搖，現代主義的文藝思潮讓各創作者們進行了省思，瘋狂年代的經濟繁榮與豐富文化，讓電影美學的探索也出現眾多流派和學說，不同的藝術手法與思想主義先後在影像中展現其主張，印象、立體、抽象、達達、表現、未來、構成、超現實等等，構成複雜且交錯的文化現象，並開啟電影美學運動的發展。

其中法國印象派以風格各異的美學實驗和創新精神，展現了它重要的意義。不以商業盈利和單純說個故事為目的，而是想對此時的默片，如何能在「視覺性」上表現更多可能。

他們追尋抽象、超現實或幻夢的影像敘事調性，反思這一幻覺與思想的直觀體現，時而強調電影中光影、運動與空間變化的重要，時而營造令人眼花絛亂的視覺性。世界上存在的事物，都能在銀幕上有另一種存在。正是因為被拍攝到了「銀幕」之上，神奇的魔法賦予人物、事件、衝突還有情感，一切都更加上一層意義，創作電影的情感有著動人的韻律，韻律中有著引人入勝的情感。

《燃燒的火焰》以夢開場，實則探尋「靈魂」缺失的辯證，包含著各種風格的交錯碰撞，最後則是試著從中找出核心的情感價值。女人不被賦予一個姓名，即便在雍容華貴的宅第中，最吸引她的其實窗外巴黎城市的美。那一街上伴隨汽車的長鏡頭裡，搖曳著現實景色變化，對應著被刻意縈繞的夢境是如此簡單。

而偵探男人從莫名出現，原先還有些許反感敵意，漸漸轉換成樂趣的活力來源，談話裡提及的馬戲團、城市天際線，靠近彼此卻無法真的觸摸，夜晚巡禮夜店歡樂的玩笑和舞蹈、知曉對方家人的情誼，正是這些生活的情感日常，讓人彷彿看見了這場懸疑的真相來源，女人與這位男人相互愛上了彼此，也在相愛中發現了不同的自己，燃燒的火焰點燃的是潛藏對枯燥的反抗。

「你和我在夢裡所看見的形象全然不同。」女人在真實世界中初見偵探時脫口而出，那彷彿打破夢裡記憶，帶有命中注定的浪漫情懷。融合了印象派的前衛視覺，德國表現主義式的妝容、喜劇元素的點綴，又有苦情鬱悶的周旋，交錯的真實包含著那懸疑的夢，引領著尋找真實情感動人之處。

妻子的心未曾丟失過，只是僅有一種視角所看見的生活束縛住了自己，既定印象外的世界或許還有更多可能，而終於能踏上歸途的丈夫亦何嘗不是，「尋回一切」只是回到了自己。

影展資訊

  • 名稱：法國經典影展：自由是我們的！
  • 時間：2022年6月3日至7月31日
  • 地點：國家電影及視聽文化中心
  • 《燃燒的火焰》影片介紹及場次請點此
  • 更多詳情請點官方網站

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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2022/06/07,
科技

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