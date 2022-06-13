持續不精準的管理，是台灣「合作事業」發展的絆腳石

文：劉懿德（台灣合作社照顧聯盟理事、台灣在宅醫療學會副秘書長、有限責任嘉義市樂善照顧服務勞動合作社經理）

台灣合作事業的發展，就其當前各種不周全的制度困境來看，合作事業整體的經濟發展模式，及多元化的勞動管理制度還是充滿問題的，大多數人還是慣於傳統資本主義社會中常見的勞僱關係之思維邏輯與語言辭彙來理解合作事業，對於跳脫固有形式的資本合作或勞動合作經濟模式，不但陌生，而且是長期被漠視的，使得合作事業即使有憲法的支持和保障，而相應的辦法也雖然有，卻是空泛而不精準也不充足的。

台灣應建立合作經濟發展上的多元性與開放性，然其背後所需要重新釐清的知識系統十分龐雜，並且許多傳統制度在其對應的各個實踐面向上都有衝突，常使得參與實踐合作事業的人，一路走來膽顫心驚，無論是對提升資本效益或勞動價值來說，都是台灣市場的一大損失。但這個社會現象上自中央政府，中至地方政府，下至有機會參與評核合作事業經營的各類委員們，觀察其認知，都不難感受到嚴重的缺漏與不足，甚至無論哪一個管理層次都曾出現刻意忽略或鄙視合作事業的言詞，但這是這幾年在台灣積極投入心血，並參與和創造合作事業經濟模式的這群人錯了嗎？

答案絕對是否定的，錯不在個人，而是在社會制度的不周全和管理制度上的不精準。當整個媒體釋放風向，刻意誤導民眾對合作事業產生誤解時，錯也不是錯在合作事業是否有老鼠屎，因為每種行業都會有老鼠屎，而是錯在就算有老鼠屎，我們還是拿不出正確的規則來糾正違犯合作原則的投機者，這就是另一個空泛的原因。

在沒有健全的指引與法規制度下，任何人都可能存在合作事業專業認知不足的情況而犯錯，更多人在參與合作事業的許多環節中，連錯在哪裡都可能自己不會事先知道，或者就算知道，也只能用錯的營運規則來暫當原則，因為根本沒有相應的規則可以依循。

過去，主管合作事業的政府單位並沒有與社會整體有過任何充份的對話與討論，在執行監督過程中，所使用的相關辦法，大多還是以傳統資本主義慣性考量，動念處就已經扭曲了合作事業的本質，及其在資本社會中的獨特性與重要性。政府應對合作事業視為一種獨立的經濟實體，它相異於傳統的雇傭與勞動關係，並應對其事業的許多原則性命題以及實作性原則避免產生認知錯誤，否則政府就可能是讓台灣合作事業走向歪斜途徑的主要推手。

今（2022）年，眾多以長照合作事業為主體的勞動合作社共同組織「台灣合作社照顧聯盟」，從諸多照顧勞動合作社在組織中分享的發展歷程不難發現，政府委任之相關評核人士及部分民意代表，習慣以資本主義之思維與新管理主義之意識為主體，理念上有所側重而產生對合作事業的偏差認知，以勞僱關係及管理上慣用之詞彙來做導引，並強迫許多勞動合作社於執行照顧服務合作事業的發展上，往扭曲合作事業發展的方向在前進。

嚴格說起來，我們不是為了認知不足的人犯了邏輯錯誤感到可悲，而是為了台灣踩在進步的道路上，卻反而讓應走向多元及務實自由的經濟市場，逐步趨於經濟發展模式單一化型態而感到可悲。尤其是一套勞基法規範了所有經濟市場的勞動模式，不但違背民主國家市場選擇上的平等與自由的原則，更罔顧勞動者自主提升勞動價值與經濟效益的權益，變相與資本家站在同一陣線。期望勞動合作事業也變成他們所想像的僱用與勞資關係之樣貌，適度叫勞動權益保障，過度叫勞動權益鐵牢，若台灣設的是鐵牢，實會讓國際實踐合作經濟多年先進國際啼笑皆非。

以嚴謹的科學角度來說，精準的詞彙代表精準的概念，精準的概念作為精準的判讀和評估的參考基礎，結論才是精準的，資本管理對應於勞動合作原本就是二套完全不同的概念，混淆當然就會產生理解上的邏輯錯誤，好比在以勞僱關係為主的某資本家的公司上班，政府去規定員工可以自行決議分配年終盈餘一樣荒謬，這只是一個反比，但又為何我們的政府會要求可以自行決議資源與勞務分配的合作事業，要產生一個特定的老闆角色來聘僱勞工呢？

這是指鹿為馬的荒唐現象，原因在於我們台灣關於合作事業的討論太過薄弱，以至於我們沒有足夠精準的詞彙來維護合作事業的發展，並奠定一個完整且完善的基礎，才會有不知如何應用精準詞彙而下錯結論的機關代表，和對組織發展有獎懲權力的評核委員。一個國家讓不認同國家的人執政，這個國家一定走向滅亡，一個制度讓不了解精準制度應如為的人去執行，大概也就是促使照顧勞動合作事業在台灣消失的隱形殺手。

筆者建議，接下來，台灣合作事業的整體制度要有更臻於完善發展，應該要讓專業的民間團體一同參與意見，一同協力來修正錯誤，甚至一同推動社會整體的合作教育工作，使我們的國家具備充足且多元的自主勞動市場經濟之實力，並期待台灣慢慢不再出現有如過去一樣對合作事業認知錯誤和邏輯荒謬的管理思維，我們一起透過興起中的合作事業，為提升整體勞動價值與經濟效益而努力，打造一個值得尊重的經濟發展模式，一個值得尊重的自由民主國家。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航