失敗的「作文比賽」讓麻浦大橋輕生人數年年攀升，韓國政府努力十年挽回近2000條人命
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先前麻浦大橋上「激憤」人心的標語，也遭多人異議，事出2012年9月起，執政機關市政府與三星生命第一企劃，共同推出所謂的「生命之橋」計畫。
說到韓國驚人的輕生率，想必大家並不陌生，而我在幾年前（2018年）曾針對韓國境內讓人傷痛腦筋，甚至儼成社會議題的輕生現象做出一連串探討，不論是貼近我們熟識的韓國戲劇電影，每每不能缺乏的鏡頭，乃是輕生畫面，抑或人們日常生活中，屢屢躍升新聞版面的韓流明星，乃至知名首長人士（如前首爾市長朴元淳、前總統盧武鉉等），都有不少人選擇此極端手段離世。
若再從客觀數據而言，韓國自2005年後，連續高達13年期間，自殺率多位居經濟合作暨發展組織（OECD）36個會員國的首位。（註1），
2016年每10萬人中有高達25.6人自殺；甚至隔年2017年，當地統計廳資料顯示，當年度死亡人數約28萬，而實際死於「他殺」約僅僅只有500多位，亦即平均10萬人中不到一名死於他殺，若再包含殺人未遂，則10萬人中約僅只有兩名而已。然而當年度尋求自殺人數，卻是平均10萬人內超過24名，是上述他殺的數十餘倍。（註2）
而截至目前韓國統計廳所釋出的最新數據（2020），韓國自殺率仍屬高檔，迄今10萬人口中，仍約有25.7人輕生。（註3）
但值得關切的是，如同當地國立首爾大學醫學院法醫系教授柳成昊（유성호）所指出，韓國統計廳有時並不會將自殺者的屍體列入自殺，因為「假若死者沒留下確實的遺書之類的東西時，則會被分類到其他或是死因不詳項目內。」由此可見，當地輕生者恐遠比統計報告上的人數，多上許多，以至於柳教授最終不樂觀地推估，真正輕生人數比統計數據至少高出5％至25％。
然而，就在每次我與國內讀者分享韓國此悲痛數據下，總會有人好奇問到，難道他們沒有任何預防自殺的手段嗎？當局就無視於此社會難題嗎？其實是有的。
諸如前任政權文在寅政府，就曾將防治自殺列為「百大施政課題」之一，並公布了五大項「自殺防治國家行動計畫」：
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
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