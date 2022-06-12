失敗的「作文比賽」讓麻浦大橋輕生人數年年攀升，韓國政府努力十年挽回近2000條人命

說到韓國驚人的輕生率，想必大家並不陌生，而我在幾年前（2018年）曾針對韓國境內讓人傷痛腦筋，甚至儼成社會議題的輕生現象做出一連串探討，不論是貼近我們熟識的韓國戲劇電影，每每不能缺乏的鏡頭，乃是輕生畫面，抑或人們日常生活中，屢屢躍升新聞版面的韓流明星，乃至知名首長人士（如前首爾市長朴元淳、前總統盧武鉉等），都有不少人選擇此極端手段離世。

若再從客觀數據而言，韓國自2005年後，連續高達13年期間，自殺率多位居經濟合作暨發展組織（OECD）36個會員國的首位。（註1），

2016年每10萬人中有高達25.6人自殺；甚至隔年2017年，當地統計廳資料顯示，當年度死亡人數約28萬，而實際死於「他殺」約僅僅只有500多位，亦即平均10萬人中不到一名死於他殺，若再包含殺人未遂，則10萬人中約僅只有兩名而已。然而當年度尋求自殺人數，卻是平均10萬人內超過24名，是上述他殺的數十餘倍。（註2）

而截至目前韓國統計廳所釋出的最新數據（2020），韓國自殺率仍屬高檔，迄今10萬人口中，仍約有25.7人輕生。（註3）

但值得關切的是，如同當地國立首爾大學醫學院法醫系教授柳成昊（유성호）所指出，韓國統計廳有時並不會將自殺者的屍體列入自殺，因為「假若死者沒留下確實的遺書之類的東西時，則會被分類到其他或是死因不詳項目內。」由此可見，當地輕生者恐遠比統計報告上的人數，多上許多，以至於柳教授最終不樂觀地推估，真正輕生人數比統計數據至少高出5％至25％。

然而，就在每次我與國內讀者分享韓國此悲痛數據下，總會有人好奇問到，難道他們沒有任何預防自殺的手段嗎？當局就無視於此社會難題嗎？其實是有的。

諸如前任政權文在寅政府，就曾將防治自殺列為「百大施政課題」之一，並公布了五大項「自殺防治國家行動計畫」：