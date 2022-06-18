《斷念の練習》：關於逆境，有一天你要笑著說給別人聽

文：名取芳彥

關於逆境，有一天你要笑著說給別人聽

大家都懂「禍福相倚」和「樂極生悲、苦盡甘來」的道理，但是身處順境時都不會想到，或是不願意去想「不會一直這麼順利，總會發生不好的事」。

遇到逆境時，明明知道「沒有下不停的雨」，卻對當下困住自己的雨感到無計可施，變得鬱鬱寡歡，一味抱怨「雨究竟何時會停？」

「幸福的時候，要是不會想『為什麼我這麼幸福？』那麼在不幸的時候，也就不會想『為什麼我這麼不幸？』」我在大學時曾看過這樣一段話，才知道一直以來，自己有多不懂事。只會在不如意的時候狂抱怨，而凡事順心如意時，也不知心存感謝。

佐田雅志（按：日本歌手、詞曲創作人）的歌曲〈甲子園〉中，有一段歌詞描述，在夏季甲子園（按：日本的全國高等學校棒球錦標賽，每年八月在兵庫縣西宮市阪神甲子園球場舉行，因此俗稱「夏季甲子園」）出賽的將近4000所高中，優勝校是從沒輸過的隊伍；但慶幸的是，其他輸掉比賽的隊伍，也都只會輸一次而已。佐田雅志的想法，應該是想用公平的角度看待事物吧。

學習佛教的緣起時，我也察覺到，一個現象的產生，需要許多緣的聚合，連「沒有發生的事」都包含在內。我能有這種覺察，或許是因為我比較能從不同的角度思考（比方說，這本書在你手上的緣，也包含我在完成這本書之前都沒有死，而你也沒有去讀其他書的緣）。

萬事萬物，往往牽涉到某些與我們沒有直接關係的緣，就算我們再怎麼小心注意，也可能發生許多無能為力的事。因此，人即使在順境中，也要有「人生不會總是很順利，順境不可能長久持續」的覺悟。即使順境真的變成逆境，也要試著接受並釋懷，不要驚慌失措。

即使身處逆境，只要在心中告訴自己：「這段歷程，總有一天我可以笑著說給別人聽。」就會產生挺過逆境的勇氣。

斷念，要先不否定結果

「無能為力」是放棄時最常說的話，有時也表示「那就算了」、「我不管了」，類似於自暴自棄的意思。

雖然說「無能為力」，但其實，問題還是有解開的可能性。

「為什麼事情會變這樣呢？」、「這也是沒辦法的事吧？」、「不過，總會有辦法的吧？」、「那就再加油看看？」、「但是再怎麼加油也沒用。」、「那該怎麼辦？」、「果然還是沒辦法了吧！」像這樣的內心對話，我也有過好幾次。

有些人會徹底追求可能性，絕不放棄。落語家立川志之輔的落語表演《綠色窗口》（みどりの窓口）中，就出現這樣的人，讓櫃檯售票員和居酒屋老闆大感困擾。這個人聽到指定座位已經售完，就抱怨「應該還有國會議員的預留座位吧」；在居酒屋點了菜單上的某樣菜，被老闆告知「很不巧的，今天材料已經斷貨」，他居然回了一句：「斷了就接上啊！」這種莫名其妙的話。

從佛教的立場來看，問題發生的時候，如果不看清本質就無法斷念。這裡舉我的親身經驗跟大家分享。在人很多的超市排隊結帳，心想某個收銀臺的結帳速度很快，所以跑去排隊，中途卻遇到收銀機換收據紙，反而落得最晚才結帳。這件事雖然微不足道，對我來說也是一項問題。

這種情況，為了讓自己覺得「沒其他辦法」而放棄，必須先明白問題的本質。「收據紙是消耗品，終究會用完。換收據紙需要時間。沒料到這種情況，是自己的錯。收銀臺無論結帳得快或慢，都買得到東西。早結帳或晚結帳，也只差個兩、三分。排到比較晚結帳的隊伍，這項事實不會改變。」只要內心明白這些事實，了解無論排在哪個隊伍結帳都沒多大差別，就不會為了哪個隊伍比較快而東張西望。

想要放下，首先就是不否定結果（現實），要接受它。接著，思考事情發生的理由。這大約只需要一分鐘的時間吧。一分鐘可以做到的事不做，反而被無止境的問題困住，不管給你多少人生，內心也無法平靜。

書籍介紹

本文摘錄自《斷念の練習： 斷念，不是單純放棄，而是願你盡力。勉強不來的事學會不在意，生活才得以繼續積極》，大是文化出版

作者：名取芳彥

譯者：賴詩韻

欲望就像人穿盔甲。穿一套，很好；穿太多，跑不動。與人相處就像走獨木橋，總要有人先靠邊，彼此才能繼續前行。遇上麻煩怎麼辦？勇敢說出「請幫幫我」，人生無煩惱。面對逆境，鼓勵自己：有一天我就會把這故事「笑」著說給別人聽。怎麼分辨世間善惡？260個字就可說完。

本書作者名取芳彥，被譽為日本最會說故事的和尚，擔任真言宗密藏院住持近40年，在修讀佛經與聆聽信眾煩惱的過程中，他體悟到：

人不可能沒有情緒，都會憤怒、嫉妒、執著、憂慮，勸人（自己）不要生氣、放下、不要想太多，根本沒有用，想活得自在，你需要「斷念的練習」。

什麼是「斷念」？不是單純的放棄，而是願你盡力，盡力後，勉強不來的事就不要在意，人生就不再糾結。

Photo Credit: 大是文化

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航