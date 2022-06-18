《斷念の練習》：關於逆境，有一天你要笑著說給別人聽
我們想讓你知道的是
a從佛教的立場來看，問題發生的時候，如果不看清本質就無法斷念。想要放下，首先就是不否定結果（現實），要接受它。接著，思考事情發生的理由。這大約只需要一分鐘的時間吧。一分鐘可以做到的事不做，反而被無止境的問題困住，不管給你多少人生，內心也無法平靜。
文：名取芳彥
關於逆境，有一天你要笑著說給別人聽
大家都懂「禍福相倚」和「樂極生悲、苦盡甘來」的道理，但是身處順境時都不會想到，或是不願意去想「不會一直這麼順利，總會發生不好的事」。
遇到逆境時，明明知道「沒有下不停的雨」，卻對當下困住自己的雨感到無計可施，變得鬱鬱寡歡，一味抱怨「雨究竟何時會停？」
「幸福的時候，要是不會想『為什麼我這麼幸福？』那麼在不幸的時候，也就不會想『為什麼我這麼不幸？』」我在大學時曾看過這樣一段話，才知道一直以來，自己有多不懂事。只會在不如意的時候狂抱怨，而凡事順心如意時，也不知心存感謝。
佐田雅志（按：日本歌手、詞曲創作人）的歌曲〈甲子園〉中，有一段歌詞描述，在夏季甲子園（按：日本的全國高等學校棒球錦標賽，每年八月在兵庫縣西宮市阪神甲子園球場舉行，因此俗稱「夏季甲子園」）出賽的將近4000所高中，優勝校是從沒輸過的隊伍；但慶幸的是，其他輸掉比賽的隊伍，也都只會輸一次而已。佐田雅志的想法，應該是想用公平的角度看待事物吧。
學習佛教的緣起時，我也察覺到，一個現象的產生，需要許多緣的聚合，連「沒有發生的事」都包含在內。我能有這種覺察，或許是因為我比較能從不同的角度思考（比方說，這本書在你手上的緣，也包含我在完成這本書之前都沒有死，而你也沒有去讀其他書的緣）。
萬事萬物，往往牽涉到某些與我們沒有直接關係的緣，就算我們再怎麼小心注意，也可能發生許多無能為力的事。因此，人即使在順境中，也要有「人生不會總是很順利，順境不可能長久持續」的覺悟。即使順境真的變成逆境，也要試著接受並釋懷，不要驚慌失措。
即使身處逆境，只要在心中告訴自己：「這段歷程，總有一天我可以笑著說給別人聽。」就會產生挺過逆境的勇氣。
斷念，要先不否定結果
「無能為力」是放棄時最常說的話，有時也表示「那就算了」、「我不管了」，類似於自暴自棄的意思。
雖然說「無能為力」，但其實，問題還是有解開的可能性。
「為什麼事情會變這樣呢？」、「這也是沒辦法的事吧？」、「不過，總會有辦法的吧？」、「那就再加油看看？」、「但是再怎麼加油也沒用。」、「那該怎麼辦？」、「果然還是沒辦法了吧！」像這樣的內心對話，我也有過好幾次。
有些人會徹底追求可能性，絕不放棄。落語家立川志之輔的落語表演《綠色窗口》（みどりの窓口）中，就出現這樣的人，讓櫃檯售票員和居酒屋老闆大感困擾。這個人聽到指定座位已經售完，就抱怨「應該還有國會議員的預留座位吧」；在居酒屋點了菜單上的某樣菜，被老闆告知「很不巧的，今天材料已經斷貨」，他居然回了一句：「斷了就接上啊！」這種莫名其妙的話。
從佛教的立場來看，問題發生的時候，如果不看清本質就無法斷念。這裡舉我的親身經驗跟大家分享。在人很多的超市排隊結帳，心想某個收銀臺的結帳速度很快，所以跑去排隊，中途卻遇到收銀機換收據紙，反而落得最晚才結帳。這件事雖然微不足道，對我來說也是一項問題。
這種情況，為了讓自己覺得「沒其他辦法」而放棄，必須先明白問題的本質。「收據紙是消耗品，終究會用完。換收據紙需要時間。沒料到這種情況，是自己的錯。收銀臺無論結帳得快或慢，都買得到東西。早結帳或晚結帳，也只差個兩、三分。排到比較晚結帳的隊伍，這項事實不會改變。」只要內心明白這些事實，了解無論排在哪個隊伍結帳都沒多大差別，就不會為了哪個隊伍比較快而東張西望。
想要放下，首先就是不否定結果（現實），要接受它。接著，思考事情發生的理由。這大約只需要一分鐘的時間吧。一分鐘可以做到的事不做，反而被無止境的問題困住，不管給你多少人生，內心也無法平靜。
書籍介紹
本文摘錄自《斷念の練習： 斷念，不是單純放棄，而是願你盡力。勉強不來的事學會不在意，生活才得以繼續積極》，大是文化出版
作者：名取芳彥
譯者：賴詩韻
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欲望就像人穿盔甲。穿一套，很好；穿太多，跑不動。與人相處就像走獨木橋，總要有人先靠邊，彼此才能繼續前行。遇上麻煩怎麼辦？勇敢說出「請幫幫我」，人生無煩惱。面對逆境，鼓勵自己：有一天我就會把這故事「笑」著說給別人聽。怎麼分辨世間善惡？260個字就可說完。
本書作者名取芳彥，被譽為日本最會說故事的和尚，擔任真言宗密藏院住持近40年，在修讀佛經與聆聽信眾煩惱的過程中，他體悟到：
人不可能沒有情緒，都會憤怒、嫉妒、執著、憂慮，勸人（自己）不要生氣、放下、不要想太多，根本沒有用，想活得自在，你需要「斷念的練習」。
什麼是「斷念」？不是單純的放棄，而是願你盡力，盡力後，勉強不來的事就不要在意，人生就不再糾結。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」