【漫畫】《變成怪獸的同志》：既然死不了⋯那我想成為，不是同性戀的其他物種！

文：ミナモトカズキ

Photo Credit: 尖端出版

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書籍介紹

本文摘錄自《變成怪獸的同志（全）》，尖端出版

作者：ミナモトカズキ

譯者：林琬清

面對性別及社會的認同，ミナモトカズキ老師用「變成怪獸」將探索自我的迷惘具體呈現。

成功改變的人、無法改變的人、不需要改變的人…不管你是否發現了心中的「怪獸」，每個人的人生都還會繼續下去。

身為同性戀的我，好想死。老是被欺負的安良城貴，一直以來面對自己同性戀的身分都滿不在乎。直到聽見心愛的老師對「同性戀」的厭惡，甚至到了生理排斥的地步。曾經是唯一救贖老師，瞬間成了迫使自己成為怪獸的因素。

「可以不要的話，我才不要當同性戀。」經歷各種痛苦，最後還是決心要做回自己。無法讓家人認同自己的小混混、囚禁在生理性別的女子、在社會期待下無法追求夢想的老師…在外人眼中都是生活幸福美滿的人們，卻深陷無法面對自己的痛苦中而變成「怪獸」。

「眼前有個正在痛苦的怪獸，你卻救不了他。」

異於常人的外在，讓他們在探索自我的過程中承受多少異樣眼光。最終能拯救這頭怪物的，只有自己。

劇情簡介

「我想成為不是自己的『某個物種』。」安良城貴是個同性戀高中生，雖然他成為了校園霸凌的目標，但他的單戀對象．黑田老師卻成了他的心靈支柱，讓他可以忍受這一切。可是，黑田卻說出充滿偏見的否定同性戀言論，讓他變成了「怪獸」。霸凌安良城的同學．成瀨純平也被捲入其中，掀起一陣混亂不已的變身旋風…！

新時代的「同志故事」在此誕生！！！！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航