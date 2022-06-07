文化部發布國美館、史博館人事異動，分別由廖仁義、梁永斐專任館長

文化部昨（6）日再傳新的人事異動，國立台灣美術館（下簡稱國美館）館長將由國立台北藝術大學博物館研究所教授廖仁義接任；至於原國美館館長梁永斐，則是專任國立歷史博物館（下簡稱史博館）館長，此人事安排將於7月1日正式生效。

根據文化部新聞稿指出，文化部長李永得表示梁永斐館長於2020年11月接任國美館館長至今，以其高度文化行政、溝通協調能力，順利完成「國家攝影文化中心」開館、持續推動「重建台灣藝術史」相關研究與展覽、國美館軟硬體升級等重要任務，並於今年2月接下兼任史博館館長的重任。

文化部也表示，梁永斐館長於兼任史博館館長期間，以其專業角度梳理國美館及史博館兩館分工定位，完成史博館館藏盤點，也讓延宕已久的整建工程順利步上軌道，預計於明年8月試營運。

Photo Credit: 中央社 梁永斐

而文化部考量國美館、史博館兩個國家級館舍的長遠、專業發展，決定將由梁永斐館長專任史博館館長，而國美館館長則由廖仁義接任。

廖仁義為法國巴黎第十大學美學博士，現任國立台北藝術大學博物館研究所教授兼圖書館館長，以及傳統藝術研究中心主任，也曾任駐法國台灣文化中心主任、北藝大博物館研究所所長、北藝大主任秘書等職務。

李永得表示，廖仁義館長具美學評論、策展與博物館管理專業，理論研究及行政實踐兼長，相信廖館長能持續帶領國美館強化台灣美術史及攝影史建構，在豐碩的台灣藝術典藏及研究基礎上，以國家美術館的高度推廣深化，並進一步跨域合作，與國際接軌，讓世界看見台灣的藝術能量。

Photo Credit: 文化部提供 廖仁義

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航