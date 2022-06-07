文化部發布國美館、史博館人事異動，分別由廖仁義、梁永斐專任館長
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文化部考量國美館、史博館兩個國家級館舍的長遠、專業發展，決定將由梁永斐館長專任史博館館長，而國美館館長則由廖仁義接任，文化部長對此也發表看法。
文化部昨（6）日再傳新的人事異動，國立台灣美術館（下簡稱國美館）館長將由國立台北藝術大學博物館研究所教授廖仁義接任；至於原國美館館長梁永斐，則是專任國立歷史博物館（下簡稱史博館）館長，此人事安排將於7月1日正式生效。
根據文化部新聞稿指出，文化部長李永得表示梁永斐館長於2020年11月接任國美館館長至今，以其高度文化行政、溝通協調能力，順利完成「國家攝影文化中心」開館、持續推動「重建台灣藝術史」相關研究與展覽、國美館軟硬體升級等重要任務，並於今年2月接下兼任史博館館長的重任。
文化部也表示，梁永斐館長於兼任史博館館長期間，以其專業角度梳理國美館及史博館兩館分工定位，完成史博館館藏盤點，也讓延宕已久的整建工程順利步上軌道，預計於明年8月試營運。
而文化部考量國美館、史博館兩個國家級館舍的長遠、專業發展，決定將由梁永斐館長專任史博館館長，而國美館館長則由廖仁義接任。
廖仁義為法國巴黎第十大學美學博士，現任國立台北藝術大學博物館研究所教授兼圖書館館長，以及傳統藝術研究中心主任，也曾任駐法國台灣文化中心主任、北藝大博物館研究所所長、北藝大主任秘書等職務。
李永得表示，廖仁義館長具美學評論、策展與博物館管理專業，理論研究及行政實踐兼長，相信廖館長能持續帶領國美館強化台灣美術史及攝影史建構，在豐碩的台灣藝術典藏及研究基礎上，以國家美術館的高度推廣深化，並進一步跨域合作，與國際接軌，讓世界看見台灣的藝術能量。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。