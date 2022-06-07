肯德基即將進軍起司圈！顛覆你的想像！濃郁四溢的切達起司圈起美味漢堡，瞬間圈粉！

近日話題性不斷的肯德基再次引發網友熱議，以「肯德基即將進軍OO圈」激發想像，在網路上引發網友多方討論及期待。今日正式宣佈，肯德基將大舉進攻「起司圈」，發表年度漢堡界的潮系新品-「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，獨創的切達起司圈，將濃郁美味的切達起司牢牢圈住，搭配酥脆多汁100%原塊雞腿肉及獨特奶油青醬風味，迸發出豐富的多層次美味，從口感到外觀的浮誇系炫耀感，絕對顛覆你的想像，帶來創新口感體驗。2022年6月7日起至7月18日期間限定登場，享受視覺與味蕾都被「圈」粉的濃郁滋味！

經典咔啦雞腿堡搭配酥脆外皮的切達起司圈，再加入鮮嫩多汁的咔啦雞腿排，一口咬下的瞬間，濃厚起司從酥脆的起司圈中一湧而出，在舌尖蔓延開來，所有美味全被「圈」起來。 Photo Credit：肯德基

起司控們尖叫！年度最濃郁圈粉ICON：肯德基獨創起司圈，想圈誰就圈誰

肯德基過去發表過多款深受歡迎的起司類人氣產品，每回推出必定橫掃起司控們的目光。此次大舉進攻「起司圈」，以獨門方式研發出創新獨特的切達起司圈，顛覆想像將超濃郁的切達起司以酥脆外皮包覆，外層香脆、內層香濃，一躍成為年度最濃郁的圈粉ICON代表，即將圈住無數起司控的目光及味蕾！全新推出的「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」以肯德基經典咔啦雞腿堡，搭載獨創特製切達起司圈強勢登場，將濃郁美味的切達起司牢牢圈住，即刻圈粉無數！

XL套餐，獨食的快樂。濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡X1+咔啦脆雞X1+原味蛋撻X1+香酥脆薯(中)X1+百事可樂(中)X1。 Photo Credit：肯德基

「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」圈起濃厚，圈起香濃，圈起酥脆，圈住每一口美味！

切達起司是起司控們的舌尖聖品！濃郁美味的切達起司入口就是一種無限幸福的療癒感。肯德基「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」這次居然將香氣四溢的濃郁起司直接圈起來，超吸睛的起司圈和層層豐富用料，帶來升級版的味覺體驗。經典咔啦雞腿堡搭配法式青醬為基底，將略帶鹹香的帕馬森起司拌入俄勒岡、羅勒、迷迭香等香草，放上濃郁有份量、擁有酥脆外皮的切達起司圈，再加入酥脆多汁、100%原塊雞腿肉製成的咔啦雞腿排，獨特風味香氣佐以清爽番茄片，一口咬下的瞬間，濃厚起司從酥脆的起司圈中一湧而出，起司香氣瞬間於口齒間釋放爆發，蔓延開來的濃郁享受，所有美味全被圈起來，帶給你從視覺到味覺的多重饗宴。

2022年6月7日起至7月18日期間限定登場，享受視覺與味蕾都被「圈」粉的濃郁滋味！ Photo Credit：肯德基

肯德基「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」享受視覺與味蕾都被「圈」粉的濃郁滋味！

「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」於2022年6月7日起至7月18 日期間，於肯德基全台門市限定販售。肯德基會員於6月7日起至6月20日期間，還可享有起司圈會員獨享餐優惠，把握機會品嚐全新美味，立即享受被圈粉的濃郁滋味，有起司圈的世界就是肯德基了啦！

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