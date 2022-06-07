蔡英文盼每年調高基本工資，工商團體憂「齊頭式調漲」對中小企業影響甚鉅

總統蔡英文昨（6）日，政府有計畫地希望年年都可以提升基本工資，如果受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）衝擊影響較大的中小企業有困難，政府也會協助。她強調政府一定會排除萬難讓基本工資往上提。

蔡英文昨日下午出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會」致詞表示，提升勞工權益、保障基本薪資是執政團隊的重要目標，政府有計畫每年提升基本工資，對於受疫情衝擊影響較大的中小企業，若提高基本工資有困難，政府也會提供協助。

《中央社》報導，全國產業總工會理事長江健興致詞時，向蔡英文提及，今（2022）年全產總仍要求基本工資應繼續調漲，而且調幅要能抗通膨，勿讓勞工薪資成長被通膨吃掉，並期盼台灣能實施《最低工資法》，接軌國際。

蔡英文致詞時回應，有關江健興理事長也提到《最低工資法》草案，「目前確實有很多版本同時在立法院協商，也希望更積極來促成《最低工資法》，可以順利在立法院通過。」

民眾黨立法委員張其祿受《中時新聞網》採訪表示，支持政府將基本工資持續調高，但調整基本工資須保障國民「基本購買力」。張其祿指出，調整基本工資仍缺乏科學依據，詳細數據和科學指標，常成「討價還價」。蔡政府應進行基本工資訂定的科學依據。他呼籲，蔡政府應加速《最低工資法》立法進度，將消費者物價指數（CPI）、基本生活工資等數據納入最低工資評估考量參考標準，以保障勞工朋友薪資的「基本購買力」。

近日因疫情、俄烏戰事多重影響，全球食品、原料及能源價格飆升，物價上漲。據行政院主計總處統計，台灣5月消費者物價指數年增率為3.39%，但今年第1季實質經常性薪資為4萬1670元、年減0.1%，薪資漲幅不敵通膨，民眾實質的基本購買力仍是下降。

工商團體對於蔡英文所提出全面調整基本工資有所疑慮。《中央社》報導，中小企業總會理事長李育家表示，國內各產業呈現兩樣情，半導體、航運業大好，反之部分中小企業受疫情影響損失慘重，認為「齊頭式」調漲作法不盡圓滿。李育家認為，對沒能力承擔的企業，政府應給予配套方案，思考例如減稅、延遲繳納等其他配套可能性。

商總理事長許舒博亦指出，基本工資調漲須考量個別行業景氣問題，應適度補貼受衝擊產業，否則一旦拉高工資，店家若生意已不好，只能採進一步裁員、或者工時減少，以降低營運成本。受疫情影響的服務業勞工影響甚鉅。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，提高基本薪資是一項正確的決定，過去曾有連續7年基本工資沒有調漲紀錄，導致勞工長期低薪。孫友聯認為，物價飛漲，主計總處最新經濟預測甚至調升2022年消費者物價上漲率至2.67%，「整體而言沒有不調漲基本工資的空間」，盼明（2023）年調幅能比今年調漲約5.21%更宏觀。

《工商時報》報導，面對外界質疑蔡英文喊出力拚基本工資年年提高是選前政治動作，行政院院長蘇貞昌澄清，跟選前選後無關，是看大家努力成果，至於基本工資有無可能調到蔡英文曾提出的3萬元？蘇貞昌未做出正面回應。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航