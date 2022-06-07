【音樂】邦喬飛創團貝斯手薩奇逝世享壽70歲，團員心碎發文弔念

美國知名樂團邦喬飛6日宣布，創團貝斯手和搖滾名人堂成員亞歷克・約翰・薩奇（Alec John Such）離世，享壽70歲，不過死因目前並未對外公布。

Photo Credit: AP / 達志影像 亞歷克・約翰・薩奇

薩奇 於1951年11月14日出生於紐約州的揚克斯，在加入 邦喬飛 之前，他曾在吉他手 李奇山姆柏拉（Richie Sambora）的早期樂團中演奏。而到了 在1983年，邦喬飛打電話邀請薩奇加入樂團，薩奇應約加入，並且帶著 李奇山姆柏拉以及鼓手托雷斯（Tico Torres）入團，至於邦喬飛則同樣帶來了他兒時朋友——鍵盤手 大衛布萊恩入團，邦喬飛初代團員於焉成形。

而後邦喬飛樂團席捲全美，第三張專輯《Slippery When Wet》熱賣，其收錄多首知名作品，包含〈You Give Love a Bad Name〉等歌曲，此專輯最終售出了1200萬張。而後續專輯，如1988 年的《New Jersey》也創造出更多的熱門歌曲，包含〈Blood on Blood〉等歌曲，奠定了邦喬飛80年代的樂團地位。

不過，到了1994年，薩奇退出邦喬飛樂團，「 當我43歲時，我感到筋疲力盡，這一切 感覺就像工作，但我不想工作。我加入樂團的原因是因為我不想工作。」當時 薩奇這樣表示。而後薩奇的貝斯手工作便由休麥當勞（Hugh McDonald）取代，至於休麥當勞則是一直到2016年才成為邦喬飛的正式團員。

而薩奇退出邦喬飛之後，吉他手李奇山姆柏拉則在2013年退出，直到2018年，兩人皆於搖滾名人堂入駐典禮與團員們重聚。

薩奇2018年進入搖滾名人堂時，感性表示：「 多年前，當 邦喬飛 打電話給我，並邀請我加入他的樂團時，我很快就意識到他是多麼認真，他有一個想帶我們去實現的願景，很高興能成為那個願景中的其中一員。 這些傢伙是最棒的，我們一起度過了很多美好的時光，如果不是那些傢伙，我們就不會在這裡。 愛死他們，永遠愛他們。」

如今，2022年薩奇逝世後，主唱邦喬飛的官方推特寫道：「聽到我們親愛的朋友亞歷克去世的消息，我們感到心碎。 作為邦喬飛的創始成員， 亞歷克 是樂團組建中不可或缺的一部分。老實說，我們是透過他才找到彼此的，他是鼓手托雷斯從小就認識的朋友，他還帶了李奇山姆柏拉來看樂團表演，李奇山姆柏拉之後也加入我們成為吉他手。亞歷克總是狂野而充滿活力，他逝世的這天，這些特別的回憶帶來了微笑，也讓我流下淚水， 我們會非常想念他。 」

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

至於鍵盤手大衛布萊恩（David Bryan）同樣於推特發文，並表示：「安息吧我的兄弟，和你分享舞台以及生活點滴，是我的榮幸。」

RIP my soul brother…. It was an honor and pleasure to share the stage and to share life with you….. 😎❤️🙏 pic.twitter.com/KgibUECjmA — David Bryan (@dbdavidbryan) June 5, 2022

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核稿編輯：翁世航