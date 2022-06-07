拜登宣布2年內免徵東南亞4國太陽能零組件進口關稅，美商務部持續調查中企「洗產地」行為

昨（6）日美國總統拜登（Joe Biden）以俄烏戰爭造成的能源危機和極端氣候為由，發動緊急授權2年內免徵東南亞4國的太陽能零組件關稅，企圖解決面臨卡關的美國太陽能產業。

拜登宣布緊急授權緩解能源危機

根據《華爾街日報》報導指出，目前該4國占了美國太陽能電池板進口的80%。能源諮詢公司Rystad Energy稱過去美國商務部的調查行動，使太陽能廠商今年計畫安裝的進度嚴重落後。

6月6日，拜登以日後可能產生能源短缺為理由，授權柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞的太陽能零組件免徵關稅為期2年，亦延後了美國商務部追溯徵收關稅的行動。

Photo Credit：AP / 達志影像 2021年11月9日，在紐約皇后區拉瓜迪亞機場，IBEW Local3的電工在B航站樓車庫頂部安裝太陽能電池板。

2021年年底，拜登政府下令立即停止對海外燃煤等碳密集能源計畫提供資金，他聲稱這是美國對抗氣候變遷，加速全球再生能源轉型的重大轉變。

美國啟動能源轉型的重大計畫，一方面是要搶占未來商機，二來更是遏止中國持續在再生能源產業中領先，傷害了美國的核心利益，因此近年美國政策由貿易戰打到金融戰，再擴及成能源戰爭。

過去市場主要關注美國的三大政策重點：

一、「美國清潔能源法案（Clean Energy for America Act）」總計有2595億美元的清潔能源稅收，當中有316億美元補貼民眾買電動車，在一定條件下可獲得最高12500美元的抵免額。

二、基建計畫（Infrastructure Investment and Jobs Act）預算達1.2兆美元，其中要投資再生能源金額達到150億美元，打造更多再生能源基礎設施，包含了太陽能板、充電樁等。

三、重建美好法案（Build Back Better Act），該計畫有5550億美元預算將用於投資和補助清潔能源領域，包含補助製造業使用乾淨能源。

在此些戰略下，美國刻意地排除了中國供應鏈，其實打造屬於自己的能源產業，防止北京在產業上的話語權日益擴大，首要的合作夥伴就是台灣，因此每當美中矛盾加劇時，市場就不時傳出「轉單台廠」的聲浪。

未料，俄烏戰爭爆發打亂了美國的能源計畫，在去年大幅度降低燃煤進口下，又遇到再生能源建置卡關等問題，一時之間能源導致的高通貨膨脹成為了拜登政府的最大痛腳。

白宮官員強調：商務部仍在調查中企洗產地行為

事實上，美國太陽能開發商和公營事業公司、國內生產商兩派之間一直存在矛盾，主要是開發商希望零組件生產能夠轉移回到美國本土；但是公營事業等卻認為成本會拉高，反而造成民間安裝太陽能的負擔。

然而本次拜登決定推遲東南亞中國廠商的關稅徵用，讓需要進口太陽能電池板的公營事業和開發商大為讚同，他們認為這有助於加快美國安裝太陽能的進度。

但是美國製造商的支持者卻認為，這無疑是幫助了中國持續維持該產業的領先地位，尤其是過去調查中企在東南亞洗產地的努力都將付之一炬。

Photo Credit: AP / 達志影像 2022年3月15日，美國商務部長吉娜雷蒙多（Gina Raimondo）於布朗大學發表講話，強調從東南亞進口的太陽能零件將阻礙拜登總統改善氣候變遷的目標。

太陽能板小型製造商Auxin Solar Inc.的執行長Mamun Rashid直言批判，拜登明顯地干預商務部的司法程序，他還強調拜登為中國資助的特殊利益集團敞開大門，甚至破壞了美國貿易法的公平。

Wiley Rein LLP的貿易律師Timothy Brightbill告訴《華爾街日報》拜登政府顯然是在宣布戰爭或類似的國家緊急情況，極不尋常，然而本次也開了一項先例，取消正在進行的貿易調查恐怕會有危險的後果。

面對發動緊急授權的合理性時，白宮官員告訴《CNBC》表示政府依據《1930年關稅法》（Tariff Act of 1930）的緊急授權採取行動，將免除一些產品的進口關稅，他也強調這些並不會干擾商業部的調查。

然而，美國太陽能行業協會（Solar Energy Industries Association）總裁兼執行長Abigail Ross Hopper對於拜登的決定表示讚賞：「總統的行動是在太陽能產業面對這場破壞性調查之際，緩解了燃眉之急。」

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核稿編輯：翁世航