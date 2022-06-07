拜登宣布2年內免徵東南亞4國太陽能零組件進口關稅，美商務部持續調查中企「洗產地」行為
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昨（6）日美國總統拜登（Joe Biden）已緊急授權推遲了對中企的太陽能調查，在美太陽能業者直指拜登是干預商務部的司法程序，強調拜登為中國資助的特殊利益集團敞開大門，甚至破壞了美國貿易法的公平。
昨（6）日美國總統拜登（Joe Biden）以俄烏戰爭造成的能源危機和極端氣候為由，發動緊急授權2年內免徵東南亞4國的太陽能零組件關稅，企圖解決面臨卡關的美國太陽能產業。
拜登宣布緊急授權緩解能源危機
根據《華爾街日報》報導指出，目前該4國占了美國太陽能電池板進口的80%。能源諮詢公司Rystad Energy稱過去美國商務部的調查行動，使太陽能廠商今年計畫安裝的進度嚴重落後。
6月6日，拜登以日後可能產生能源短缺為理由，授權柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞的太陽能零組件免徵關稅為期2年，亦延後了美國商務部追溯徵收關稅的行動。
2021年年底，拜登政府下令立即停止對海外燃煤等碳密集能源計畫提供資金，他聲稱這是美國對抗氣候變遷，加速全球再生能源轉型的重大轉變。
美國啟動能源轉型的重大計畫，一方面是要搶占未來商機，二來更是遏止中國持續在再生能源產業中領先，傷害了美國的核心利益，因此近年美國政策由貿易戰打到金融戰，再擴及成能源戰爭。
過去市場主要關注美國的三大政策重點：
一、「美國清潔能源法案（Clean Energy for America Act）」總計有2595億美元的清潔能源稅收，當中有316億美元補貼民眾買電動車，在一定條件下可獲得最高12500美元的抵免額。
二、基建計畫（Infrastructure Investment and Jobs Act）預算達1.2兆美元，其中要投資再生能源金額達到150億美元，打造更多再生能源基礎設施，包含了太陽能板、充電樁等。
三、重建美好法案（Build Back Better Act），該計畫有5550億美元預算將用於投資和補助清潔能源領域，包含補助製造業使用乾淨能源。
在此些戰略下，美國刻意地排除了中國供應鏈，其實打造屬於自己的能源產業，防止北京在產業上的話語權日益擴大，首要的合作夥伴就是台灣，因此每當美中矛盾加劇時，市場就不時傳出「轉單台廠」的聲浪。
未料，俄烏戰爭爆發打亂了美國的能源計畫，在去年大幅度降低燃煤進口下，又遇到再生能源建置卡關等問題，一時之間能源導致的高通貨膨脹成為了拜登政府的最大痛腳。
白宮官員強調：商務部仍在調查中企洗產地行為
事實上，美國太陽能開發商和公營事業公司、國內生產商兩派之間一直存在矛盾，主要是開發商希望零組件生產能夠轉移回到美國本土；但是公營事業等卻認為成本會拉高，反而造成民間安裝太陽能的負擔。
然而本次拜登決定推遲東南亞中國廠商的關稅徵用，讓需要進口太陽能電池板的公營事業和開發商大為讚同，他們認為這有助於加快美國安裝太陽能的進度。
但是美國製造商的支持者卻認為，這無疑是幫助了中國持續維持該產業的領先地位，尤其是過去調查中企在東南亞洗產地的努力都將付之一炬。
太陽能板小型製造商Auxin Solar Inc.的執行長Mamun Rashid直言批判，拜登明顯地干預商務部的司法程序，他還強調拜登為中國資助的特殊利益集團敞開大門，甚至破壞了美國貿易法的公平。
Wiley Rein LLP的貿易律師Timothy Brightbill告訴《華爾街日報》拜登政府顯然是在宣布戰爭或類似的國家緊急情況，極不尋常，然而本次也開了一項先例，取消正在進行的貿易調查恐怕會有危險的後果。
面對發動緊急授權的合理性時，白宮官員告訴《CNBC》表示政府依據《1930年關稅法》（Tariff Act of 1930）的緊急授權採取行動，將免除一些產品的進口關稅，他也強調這些並不會干擾商業部的調查。
然而，美國太陽能行業協會（Solar Energy Industries Association）總裁兼執行長Abigail Ross Hopper對於拜登的決定表示讚賞：「總統的行動是在太陽能產業面對這場破壞性調查之際，緩解了燃眉之急。」
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核稿編輯：翁世航
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