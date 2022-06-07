2022/06/07,
商業

拜登宣布2年內免徵東南亞4國太陽能零組件進口關稅，美商務部持續調查中企「洗產地」行為

拜登宣布2年內免徵東南亞4國太陽能零組件進口關稅，美商務部持續調查中企「洗產地」行為
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

昨（6）日美國總統拜登（Joe Biden）已緊急授權推遲了對中企的太陽能調查，在美太陽能業者直指拜登是干預商務部的司法程序，強調拜登為中國資助的特殊利益集團敞開大門，甚至破壞了美國貿易法的公平。

昨（6）日美國總統拜登（Joe Biden）以俄烏戰爭造成的能源危機和極端氣候為由，發動緊急授權2年內免徵東南亞4國的太陽能零組件關稅，企圖解決面臨卡關的美國太陽能產業。

拜登宣布緊急授權緩解能源危機

根據《華爾街日報》報導指出，目前該4國占了美國太陽能電池板進口的80%。能源諮詢公司Rystad Energy稱過去美國商務部的調查行動，使太陽能廠商今年計畫安裝的進度嚴重落後。

6月6日，拜登以日後可能產生能源短缺為理由，授權柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞的太陽能零組件免徵關稅為期2年，亦延後了美國商務部追溯徵收關稅的行動。

AP22157519670977
Photo Credit：AP / 達志影像

2021年11月9日，在紐約皇后區拉瓜迪亞機場，IBEW Local3的電工在B航站樓車庫頂部安裝太陽能電池板。

2021年年底，拜登政府下令立即停止對海外燃煤等碳密集能源計畫提供資金，他聲稱這是美國對抗氣候變遷，加速全球再生能源轉型的重大轉變。

美國啟動能源轉型的重大計畫，一方面是要搶占未來商機，二來更是遏止中國持續在再生能源產業中領先，傷害了美國的核心利益，因此近年美國政策由貿易戰打到金融戰，再擴及成能源戰爭。

過去市場主要關注美國的三大政策重點：

一、「美國清潔能源法案（Clean Energy for America Act）」總計有2595億美元的清潔能源稅收，當中有316億美元補貼民眾買電動車，在一定條件下可獲得最高12500美元的抵免額。

二、基建計畫（Infrastructure Investment and Jobs Act）預算達1.2兆美元，其中要投資再生能源金額達到150億美元，打造更多再生能源基礎設施，包含了太陽能板、充電樁等。

三、重建美好法案（Build Back Better Act），該計畫有5550億美元預算將用於投資和補助清潔能源領域，包含補助製造業使用乾淨能源。

在此些戰略下，美國刻意地排除了中國供應鏈，其實打造屬於自己的能源產業，防止北京在產業上的話語權日益擴大，首要的合作夥伴就是台灣，因此每當美中矛盾加劇時，市場就不時傳出「轉單台廠」的聲浪。

未料，俄烏戰爭爆發打亂了美國的能源計畫，在去年大幅度降低燃煤進口下，又遇到再生能源建置卡關等問題，一時之間能源導致的高通貨膨脹成為了拜登政府的最大痛腳。

白宮官員強調：商務部仍在調查中企洗產地行為

事實上，美國太陽能開發商和公營事業公司、國內生產商兩派之間一直存在矛盾，主要是開發商希望零組件生產能夠轉移回到美國本土；但是公營事業等卻認為成本會拉高，反而造成民間安裝太陽能的負擔。

然而本次拜登決定推遲東南亞中國廠商的關稅徵用，讓需要進口太陽能電池板的公營事業和開發商大為讚同，他們認為這有助於加快美國安裝太陽能的進度。

但是美國製造商的支持者卻認為，這無疑是幫助了中國持續維持該產業的領先地位，尤其是過去調查中企在東南亞洗產地的努力都將付之一炬。

AP22131751676144
Photo Credit: AP / 達志影像

2022年3月15日，美國商務部長吉娜雷蒙多（Gina Raimondo）於布朗大學發表講話，強調從東南亞進口的太陽能零件將阻礙拜登總統改善氣候變遷的目標。

太陽能板小型製造商Auxin Solar Inc.的執行長Mamun Rashid直言批判，拜登明顯地干預商務部的司法程序，他還強調拜登為中國資助的特殊利益集團敞開大門，甚至破壞了美國貿易法的公平。

Wiley Rein LLP的貿易律師Timothy Brightbill告訴《華爾街日報》拜登政府顯然是在宣布戰爭或類似的國家緊急情況，極不尋常，然而本次也開了一項先例，取消正在進行的貿易調查恐怕會有危險的後果。

面對發動緊急授權的合理性時，白宮官員告訴《CNBC》表示政府依據《1930年關稅法》（Tariff Act of 1930）的緊急授權採取行動，將免除一些產品的進口關稅，他也強調這些並不會干擾商業部的調查。

然而，美國太陽能行業協會（Solar Energy Industries Association）總裁兼執行長Abigail Ross Hopper對於拜登的決定表示讚賞：「總統的行動是在太陽能產業面對這場破壞性調查之際，緩解了燃眉之急。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/06/07,
科技

危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中

危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中

我們想讓你知道的是

疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。

台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。

為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加

疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。

企業上雲、數位轉型是必然趨勢

網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。

對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：

  1. 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
  2. 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
  3. 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求

立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日

AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案

對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。

此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。

因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。

立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日

立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅

總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。

AWsomeDayQ3_edm_2c_05

立即報名AWSome Day雲端培訓日！報名即享免費試用服務

  • 時間：2022年6月30日（四）13：30-16：45
  • 地點：線上參加，報名後將收到專屬連結
  • 注意事項：
    • 請點選報名連結，填寫資料後即可完成報名。
    • 在本課程中，專業講師也會分享如何透過AWS帳戶免費使用高達200多種服務，為提高課程參與，建議您可於課前註冊AWS帳號，以便在課程中同步操作體驗。
    • 於5/ 20～7/8間完成新戶帳號註冊，還可獲得AWSome day加碼限定好禮「AWS客製三合一數據線」！（AWS帳號註冊為免費，註冊完成會試刷一筆1元美金驗證您的信用卡，並於下期帳單退還；AWS帳號註冊須提供英文住址，可參考中華郵政中文住址英譯服務。）
  • 講師陣容與精彩議程如下圖：
AWsomeDayQ3_edm_講者議程

猜你喜歡