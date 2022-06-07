轉動逆齡「金」鑰！舒沉香｢肌之春｣打造逆齡抗老新選擇！獨家｢肌密｣：日本專利金箔技術，6倍植萃菁華極致保濕， 完美黃金保養對策 活膚精萃、撫紋凝霜、修復凝乳全新上市

集合台灣頂尖生技團隊的冠昕生醫，看準熟齡保養年輕化，植萃配方保養新風尚，旗下屢獲國內外大獎註1的頂級精油品牌舒沉香，宣布推出｢肌之春｣植萃逆齡護膚系列，以專業打造輕熟齡保養新選擇；三款全新頂級產品：極致黃金逆齡活膚精萃、高效逆齡撫紋凝霜、高效賦活亮采修復凝乳，不僅運用專利萃取技術，其中極致黃金逆齡活膚精萃更採用日本發明專利製程的整片金箔、並運用低溫超導震盪萃取技術結合中研院技術專利，其原料配方經瑞士研究室證實6倍植萃菁華極致保濕；其次，在研發過程中，更引進「Antera 3D肌膚檢測儀」，透過精準的數據測量，調配出適合東方熟齡膚質的配方，使消費者更能感受肌膚的變化，為肌膚轉動逆齡｢金｣鑰，找回春天！

Photo Credit：舒沉香

｢肌之春｣上市記者會上，特別以「Antera 3D肌膚檢測儀」揭開魔法植萃｢肌密｣，針對「皺紋、紋理、毛孔」的調理，現場展示熟齡肌保養的有感體驗。不僅如此，活動特別邀請保養專家Sam老師分享輕熟齡凍齡攻略，壓軸更邀請到素有｢季妹妹｣封號的季芹擔任活動大使，化身逆齡女神，一出場即展現白皙好膚質，「金」為天人讓現場驚呼連連；季芹大方分享肌膚保養祕訣，使用｢肌之春｣黃金抗老三步驟，讓肌膚感受新生！

Sam老師凍齡抗老攻略：提早開始，首重天然植萃與深層吸收力

記者會邀請從事美妝保養相關職業長達26年的Sam老師，與會分享凍齡攻略，Sam老師表示抗老不限熟齡，保養年輕化已成為顯學！選擇抗老保養品，可從成分著手，天然無添加的植萃產品能減少肌膚負擔，越來越受歡迎。此外，保養品成分的吸收力也很重要，肌之春導入日本專利製程金箔，能讓熟齡肌倍受呵護，這點讓人很驚豔。Sam老師同時也強調好的保養不一定要繁複的程序，給肌膚天然與好吸收的呵護，不用做醫美也可以達到醫美級的保養效果，讓肌膚保持最佳狀態。

Photo Credit：舒沉香

季芹化身逆齡女神「金」為天人，愛情保鮮先從肌膚開始

活動大使季芹為肌之春化身逆齡女神，身為一對兒女的媽媽、近年投入民宿事業親力親為，歲月卻沒在她臉上留下痕跡，好膚質讓在場所有人驚呼連連。被問到如何保養得宜，季芹分享：｢近期除了靠爬山培養健康體態之外，會留意自己的肌膚狀態，找到最適合自己的保養產品很重要。｣同時季芹大方分享女人心事，笑著說：｢愛情要保鮮，先從肌膚開始，水嫩嫩的肌膚才會讓另一半想親下去！每天使用肌之春抗老黃金三步驟，讓肌膚先賦活、再局部修護，最後保濕鎖水，就能保持水噹噹果凍肌！｣

專利技術結合科技萃取成分，讓肌膚如同春天般新生

｢肌之春｣植萃逆齡護膚系列由冠昕生醫與耀德生技聯手打造，研發團隊採用中央研究院草本植物萃取專利製程，以獨家低溫超導震盪萃取技術，不含化學、酒精及化合抗菌防腐等物質，使用自然界中最珍貴草本萃取來調理肌膚，能防止老化與加強修護，透過嘉南藥理測試、德國與韓國皮膚權威機構安全性與功效性測試，調配出適合東方肌膚的成分，更能飽滿潤澤肌膚，使肌膚重返青春呈現透亮光澤。

極致黃金逆齡活膚精萃 – 一滴奇蹟 時光不留痕 重返青春肌底

專為東方肌膚調配的臉部活膚精華​，結合日本製程專利的「特殊薄膜」採純金與純白金製成，富含多種礦物質並結合膠原蛋白，是專用於美容保養品的24K奈米金箔，製程採用「整片」24K奈米金箔並以儀器規格化，製作出符合人體表層肌膚易於塗抹吸收，幫助肌膚底層高效鎖水，補充肌底能量，達到改善肌膚暗沉、延緩肌膚老化​，給予肌膚尊貴奢華的呵護；日夜塗抹，使肌膚透亮光澤。實現1滴6倍濃縮，1瓶抵6瓶的極致保濕！逆齡有感，重返青春。

極致黃金逆齡活膚精萃，採用日本專利製程金箔，極致保濕呵護讓肌膚重返輕春。 Photo Credit：舒沉香

高效逆齡撫紋凝霜 – 黃金熨斗，超感無痕、抗皺有感升級

以珍貴東方深海珍珠母貝，極細科技研磨微晶粒子，科技草本植萃添加撫平細紋，使肌膚綻放珍珠般光澤，閃耀動人青春光采。日夜使用能舒緩肌膚壓力、淡化細紋。360度彈力冰珠，按摩無死角，從眼周到臉部微小細紋都能一次呵護到位。

高效逆齡撫紋凝霜，科技草本植萃添加撫平細紋，使肌膚綻放珍珠般光澤閃耀動人光采。 Photo Credit：舒沉香

高效賦活亮采修復凝乳 – 一滴水潤，高效保濕、自信亮采

透過科技萃取配方，結合靶向式植萃技術，塗抹後能高校滲透肌膚，給予肌膚全方位保水滋潤，鎖住肌膚水份，舒緩粗糙不適，由內而外恢復光澤亮麗，打造高效水潤的Q彈果凍肌，重現肌膚自信亮采。

高效賦活亮采修復凝乳，科技配方結合靶向式植萃技術，全方位保水滋潤。 Photo Credit：舒沉香

註1：冠昕生醫｢舒沉香｣榮獲國內外多項大獎殊榮，包括「2020國家品牌玉山獎最佳產品類」、「2020台灣生技產業奧斯卡獎最高榮譽SNQ(國品字號：B00721)」、「2022瑞士日內瓦國際發明展-銀牌獎」、「2021德國iENA紐倫堡國際發明展 - 生技金牌獎」等。

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