醫檢師抗議PCR獎勵金打對折，呼籲取消每月22萬上限，議員批北市聯醫「言而無信」

今（7）日上午，台北市聯合醫院企業工會與北市聯醫30位基層醫檢師於台北市議會前陳情，抗議北市聯醫苛扣屬於醫檢師的防疫獎勵並提出訴求，包含取消獎勵金每月最高額度限制，以及恢復獎勵金原本的醫檢師7成，其他人員3成的分配。

依據「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」規定，「公費核酸檢驗補助」獎勵每件為1000元。醫檢師吳小姐說明，今（2022）年3月時北市聯醫院方與醫檢師達成共識，協議七三分配，然在4月時院方逕自舉行會議，將獎勵金決議改成五比五，又設下每月22萬的上限。醫檢師希望獎勵金的分配能考量工作內容、工作量、加班時數、以及工作危險性合理分配。

吳小姐表示過去兩年來醫檢師承擔許多篩檢量，透過檢測判斷確診與否，讓COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒可以和其他類似症狀疾病區隔。「這就是醫檢師的價值，是不容忽視的。」她強調檢驗過程繁複，從檢驗到核發報告有90%以上工作量是由醫檢師完成，在檢體量暴增時醫檢師仍恪守職務在24小時內完成，讓台北市政府可以控制疫情，認為醫檢師的付出應受肯定。

她還指出，院方設定每月獎勵金上限是希望醫檢師不要過度加班的美意，但院方卻沒有設定檢體量上限，或是檢體來的時間，醫檢師都是「來多少做多少」，加班和過勞已經是既定事實，希望院方可以取消每月獎勵金的限制。

醫檢師郭先生表示，因為規定要在24小時內發出報告，也時不時接獲群聚案件檢體，常常從早上8點到晚上10點或是12點才下班。「以去（2021）年1至7月而言，大約領了120萬的獎勵金，若下半年改成每月22萬為最高上限，大概只會剩5、60萬。」

台北市議員邱威傑表示，目前只發了去年1至7月的獎勵金，現在院方以希望醫檢師不要過度加班為由，在沒有和醫檢師達成共識下就臨時改規則，決議去年8至12月的獎勵金擬以新規則發放，但醫檢師的加班已成事實，「如果要改規則，好好協商之後再改。」

台北市議員苗博雅痛斥台北市聯醫對醫檢師「言而無信」，她指出，2020年疫情爆發後，最先獎勵金是百分之百由醫檢師所有，去年3月改成七三分配，現在又變成五五分，認為身為抗疫英雄的醫檢師不應該成為被資方欺壓的一群。

聯醫黃弘孟副總院長今下午回應，表示感謝全院各職類同仁通力合作，讓民眾能在最短的時間內取得檢驗結果。「北市聯醫對於公費核酸檢驗費用均依中央規定之方式全數發予檢驗及相關人員，絕無苛扣獎勵費用之情事，至於檢驗部與相關人員之間之分配比率，經過十數次溝通會議，各方相關人員意見不一，頗有落差，將持續溝通。」

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航