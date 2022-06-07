蘋果WWDC 2022懶人包：M2版本MacBook Air、Pro新登場，iOS 16、macOS Ventura、watchOS 9全面更新

文：Zero圈圈、Tandee、討喜小姐、Chevelle.fu、atticus

蘋果今天正式於WWDC 2022宣布推出全新一代Apple Silicon M2，並搭載於新版13.6吋MacBook Air與13.6吋MacBook Pro上。

新的M2處理器有更好的效能與功耗表現，相較於M1在CPU、GPU與AI方面都有明顯的增長。此外，蘋果也同步發表iOS 16、macOS Ventura以及watchOS 9等系統，都即將於接下來的日子推送更新。

新MacBook Air、MacBook Pro搭載M2處理器、MagSafe充電、售價37900元起

全新設計MacBook Air來了！它將搭載蘋果在WWDC發表的新一代M2處理器，並且配備了MagSafe充電功能。全新設計的MacBook Air取消了原本的削尖外型，改成更為方正的外觀，並且擁有更薄的邊框、更輕的重量，性能和電源續航力也有顯著的提升。此外蘋果也稍後發表了13吋的MacBook Pro，同樣搭載M2處理器。新款MacBook Air售價為新台幣37900元起、13吋MacBook Pro售價為新台幣39900元起，預計將於7月起發售。

MacBook Air：13.6吋Liquid Retina螢幕、新一代M2處理器

MacBook Air是Apple最受到歡迎的筆記型電腦，本次WWDC蘋果宣布推出新一代MacBook Air，以M2晶片為基礎從頭打造，放棄外觀上的削尖設計，改為厚度一致的方形底座，在外型上和MacBook Pro較為相似。MacBook Air相較於上一代體積更為纖薄，厚度僅11.3毫米、體積減少了約20%。

在硬體上，MacBook Air搭載13.6吋Liquid Retina螢幕，縮小邊框以加大螢幕面積，讓使用者擁有更多的螢幕範圍。MacBook Air螢幕亮度達到500 nits，比以往高出25%，並且支援10億種顏色，提升視覺上的感受。

支援MagSafe充電、2個Thunderbolt介面、1080p HD相機

新版MacBook Air將支援MagSafe充電，優勢在於使用磁吸介面，斷開時減少線材和電腦之間的拉扯。在其他介面上，搭載M2處理器的MacBook Air在左側共有2個Thunderbolt介面、右側則是3.5mm耳機孔、巧控鍵盤則配備了功能鍵列和Touch ID。

本次新版MacBook Air也在視訊功能上強化，使用全新的1080p FaceTime HD相機，增加影像感測範圍，而麥克風和揚聲器都整合在鍵盤和螢幕之間，並且支援杜比空間音訊。

值得一提的是，在MagSafe充電之外，蘋果也在發表會中推出了具有2個USB Type-C介面的變壓器，提供30分鐘內快速充電至50%的充電效率。新版MacBook Air在播放影片的情況下約可持續使用18個小時。

搭載M2處理器的MacBook Air售價為新台幣37900元起，至於上一代M1處理器的MacBook Air售價為新台幣30900元起。新版MacBook Air共有4種顏色，包括銀色、太空灰色、以及全新推出的午夜色和星光色。

Photo Credit: Apple 新版MacBook Air共有4種顏色，外型相較於上一代更加方正，不過也更為輕薄

Photo Credit: Apple 介面支援MagSafe充電、2個Thunderbolt傳輸、以及另一側的3.5mm耳機孔

Photo Credit: Apple 和上一代相比，新版MacBook Air提升了20%的影像處理速度。不過新版MacBook Air採用的是無風扇設計，強調M2的高效能同時帶來靜音表現

Photo Credit: Apple 蘋果同步推出搭載2個USB Type-C介面的變壓器

MacBook Pro：13吋搭載M2處理器的更新版本

蘋果在MacBook Air後緊接著推出搭載M2處理器版本的新版13吋MacBook Pro。在發表會中以強調M2處理器所帶來的效能革新為主，較少MacBook Pro本身的硬體變化。根據介紹，搭載M2處理器的MacBook Pro相比上一代可以擁有快40%的圖像處理速度，支援24GB記憶體和2TB硬碟，電池續航力則提供了20小時的影片播放時間。

新版MacBook Pro同樣支援巧控鍵盤、Touch Bar、Retina螢幕和2個Thunderbolt、4個USB介面，售價為新台幣39900元起。新版MacBook Air、MacBook Pro都預計在7月上市。

Photo Credit: Apple 新版MacBook Pro介紹注重於圖像和遊戲處理上的性能提升

Photo Credit: Apple 新版MacBook Pro各項功能

蘋果推出小型化35W雙埠USB Type-C充電器，與67W單埠充電器價格同為1690元

蘋果藉此次公布新款MacBook Air與MacBook Pro之際，也宣布新型的35W雙埠充電器，主打體積小巧且同樣可為兩個設備進行充電，並提供兩種設計形式； 35W雙埠充電器將作為10核心GPU版MacBook Air的標配充電器，或是提供8核GPU入門版MacBook Air以600元價格選配（但選配 67W 單埠充電器也同樣是加價600元）。

這2款雙埠充電器亦已在官方商店上架但還未開放購買，價格略為尷尬，與67W單埠充電器的建議售價同為1690元：蘋果官方購物網站。

從官方的介紹，這兩款雙埠充電器應該是共享相同的核心元件，主要在於其中一款採用固定式可收納美規插頭設計，另一款則如同過往蘋果充電器採用模組化插頭，可搭配全球旅行轉接器套件使用，但體積相較較大，另外蘋果並未公布兩埠同時輸出的功率組合，不過極有可能是以18W+18W進行輸出。

蘋果宣布第二世代PC級Apple Silicon處理器 Apple M2

5nm製程可選最大24GB RAM、提升18% CPU效能與35% GPU效能

雖然在WWDC前夕，知名分析師郭明錤曾指稱蘋果恐怕仍會在新款MacBook Air使用現行的 M1 處理器，但鐵口直斷也是會有失準的情況。蘋果在WWDC宣布第二世代的PC級處理器Apple M2 ，旨在作為當前M1的後繼產品，定位在偏向入門級產品，維持5nm製程，故自然在效能不會發生越級超越M1 Pro的情況，但相較M1在CPU、GPU、AI等基礎效能與記憶體等，皆有相當的升級。