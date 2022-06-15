《西藏，焚燒的雪域》：十世班禪很清楚，跟中共合作是在西藏重新掌權的最佳機會

文：茨仁夏加

中共入侵

中國共產黨首次與藏人接觸是在長征時期。這段時期曾經被周恩來形容為「本黨歷史上最黑暗的時期」，當時九萬紅軍突破被國民黨軍隊包圍的江西蘇維埃區，被迫往西北逃竄以尋找安全的基地。

一九三五年四月，朱德（紅軍總司令）和毛澤東帶領第一方面軍越過長江上游，亦即中文稱之為金沙江，而藏人稱之為則曲的河流。他們因此脫離漢文化圈，旋即與藏人發生接觸。國民黨稱之為西康的這個區域，絕大多數的居民為康巴，他們在文化上屬於西藏，名義上屬於國民政府管轄，然而實質上，這個地方是由「本」（地方的酋長、頭人）所管治。

第二與第四方面軍也於一九三五年進入西藏地區，其中第四軍待了近一年之久。共產黨的領導人立刻就強烈地感覺到文化與語言上的差異。紅軍待在康區的期間，食物與各種民生必需品都極為短缺，共產黨不得不放棄他們不取人民一針一線的政策。

這是第一次紅軍必須從村民那裡搶走食物與物品。共產黨也沒辦法與地方的居民溝通。當他們進入村莊時，居民早已逃走，而且把糧食都藏了起來。此區一下子來了前所未有的大量士兵造成食物的嚴重短缺。康巴還攻擊精疲力盡的紅軍，讓他們吃盡苦頭。埃德加．斯諾描述了中共在康區的經驗：「進入（蠻族和）藏族地區，紅軍第一次遭遇了同仇敵愾視他們為敵人的民眾，他們在此地行軍所吃到的苦頭遠遠超過以往。」

共產黨與說藏語的族群遭遇只限於西藏東部地區，他們對西藏中部的情況一無所知，也就是達賴喇嘛所管轄的地方。他們也瞭解自己在西藏缺乏影響力與權力。

中共一上台後，就把中國分為六個軍事兼行政區，然而西藏不屬於這個行政區劃之中。中共採取了兩個策略好讓西藏成為中華人民共和國的版圖。一方面，他們吹噓自己軍事的優越性，常常提醒藏人國民黨已經被他們打敗了，另一方面，他們想辦法減輕統治精英對共產主義的恐懼，爭取他們的歸順。中共決心要把西藏納入他們的行政與憲法架構之中。

共產黨中有極少數藏族黨員，他們是在長征時期成為紅軍一員，包括桑吉悅西（又名天寶）以及協饒登珠（又名楊東生），這兩位是最早加入共產黨的藏人。大部分的新兵來自非常貧窮的家庭，吸引他們的是共產主義階級平等的願景。其他的年輕男孩則是無意間被拉夫至解放軍的行伍之中。

中共很快就瞭解到這些新兵很有用處，其中有些人特別被送到延安的黨校去受訓。共產黨也在當地留下了一批親共的藏人，他們在甘孜組成了第一個「博巴（Bod-pa，藏人）蘇維埃運動」。有趣的是，他們自稱為博巴，這個用詞無疑暗示著這是一種泛西藏運動。在這個時期，中共似乎很願意迎合西藏民族主義者統一西藏之理想。所有的西藏共產黨員都是來自東部地區，也是傳統上不屬於拉薩政府所統治的地區，因此拉薩當局對於這個團體的活動並不關心。

另一方面，有些人很早就認為中共將會取得國共內戰的勝利，像康區白利寺（今四川省甘孜縣生康鄉）的格達仁波切。他有轉世喇嘛的傳統地位與威望，因此可以影響他的信眾，然而西藏共產黨員對於其他的藏人幾乎沒有什麼影響力。

中共籠絡西藏

中共最關心的，是防止任何外國勢力在西藏建立基地。當噶廈決定派遣使節團到尼泊爾、美國與英國時，中共在國內發動了示威遊行，桑吉悅西也在北京電台上廣播，敦促西藏政府不要派遣使節團。中共在任一藏地都不受到藏人信任。

國民黨的文宣早已繪聲繪影地強調共產黨反對宗教意識形態，還公布資料證明共產黨會摧毀寺院、喇嘛會遭受囚禁。因此，當中共進入藏區時，他們必須發展出一套謹慎的策略。他們不能強化任何國民黨宣傳所留下來的印象，因此一開始採用綏靖政策，竭盡所能地強調原有的社會與文化系統將不會改變。他們也沒辦法在西藏內部發動革命。因此，中共採取的策略是從上而下搞革命，亦即爭取統治精英的認同。

一九五○年三月，共產黨批准安多拉卜愣扎西旗寺（今甘肅省夏河縣拉卜愣寺）的重大宗教儀式——嘉木樣協巴（Jamyang Zhepa）轉世活佛的坐床典禮。有遠從蒙古與其他地區的佛教徒前來參加這個典禮，中共廣播電台報導共有兩萬藏人與蒙古人參加觀禮。

這對中共而言是一大宣傳勝利，他們利用這個機會來宣傳他們的宗教政策以及《共同綱領》。

一開始，拉卜愣寺的僧人與中共幹部之間的關係算是友好。一些僧人被委託從事翻譯工作，並翻譯了第一份中共文件：〈人民解放軍約法八章〉。這是一份重要的宣示，勾勒了共產黨在勝利後打算追求的政策。一開始，這份文件在中共未控制的地方散發，也意謂著中共瞭解他們雖然已經取得勝利，在藏區卻沒有影響力。

中共決定保留蒙藏事務委員會，留下許多原有人員為新政府工作。這些人對於西藏內部的政治衝突非常瞭解。委員會第一任主任是朱綬光，也是達賴喇嘛二哥嘉樂頓珠的岳父。一開始中共試圖利用這層親屬關係，鼓勵朱綬光與嘉樂頓珠保持連絡。頓珠在南京淪陷之前幾個月已經先逃出來。當頓珠停留在印度期間，他的岳父希望他能勸西藏政府不要派使節團到國外，並與中共達成和平協議。

中共立刻就想辦法利用西藏社會的內部不和，並且將那些不滿西藏政府的人收為己用。