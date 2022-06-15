《西藏，焚燒的雪域》：十世班禪很清楚，跟中共合作是在西藏重新掌權的最佳機會
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中共一上台即宣稱，年輕的班禪喇嘛在中華人民共和國成立當天發了一封電報給毛主席與解放軍司令朱德。電文裡面說：「班禪謹代表全藏人民，向鈞座致崇高無上的敬意，並擁護愛戴之忱。」班禪仁波切當時只有十二歲。
文：茨仁夏加
中共入侵
中國共產黨首次與藏人接觸是在長征時期。這段時期曾經被周恩來形容為「本黨歷史上最黑暗的時期」，當時九萬紅軍突破被國民黨軍隊包圍的江西蘇維埃區，被迫往西北逃竄以尋找安全的基地。
一九三五年四月，朱德（紅軍總司令）和毛澤東帶領第一方面軍越過長江上游，亦即中文稱之為金沙江，而藏人稱之為則曲的河流。他們因此脫離漢文化圈，旋即與藏人發生接觸。國民黨稱之為西康的這個區域，絕大多數的居民為康巴，他們在文化上屬於西藏，名義上屬於國民政府管轄，然而實質上，這個地方是由「本」（地方的酋長、頭人）所管治。
第二與第四方面軍也於一九三五年進入西藏地區，其中第四軍待了近一年之久。共產黨的領導人立刻就強烈地感覺到文化與語言上的差異。紅軍待在康區的期間，食物與各種民生必需品都極為短缺，共產黨不得不放棄他們不取人民一針一線的政策。
這是第一次紅軍必須從村民那裡搶走食物與物品。共產黨也沒辦法與地方的居民溝通。當他們進入村莊時，居民早已逃走，而且把糧食都藏了起來。此區一下子來了前所未有的大量士兵造成食物的嚴重短缺。康巴還攻擊精疲力盡的紅軍，讓他們吃盡苦頭。埃德加．斯諾描述了中共在康區的經驗：「進入（蠻族和）藏族地區，紅軍第一次遭遇了同仇敵愾視他們為敵人的民眾，他們在此地行軍所吃到的苦頭遠遠超過以往。」
共產黨與說藏語的族群遭遇只限於西藏東部地區，他們對西藏中部的情況一無所知，也就是達賴喇嘛所管轄的地方。他們也瞭解自己在西藏缺乏影響力與權力。
中共一上台後，就把中國分為六個軍事兼行政區，然而西藏不屬於這個行政區劃之中。中共採取了兩個策略好讓西藏成為中華人民共和國的版圖。一方面，他們吹噓自己軍事的優越性，常常提醒藏人國民黨已經被他們打敗了，另一方面，他們想辦法減輕統治精英對共產主義的恐懼，爭取他們的歸順。中共決心要把西藏納入他們的行政與憲法架構之中。
共產黨中有極少數藏族黨員，他們是在長征時期成為紅軍一員，包括桑吉悅西（又名天寶）以及協饒登珠（又名楊東生），這兩位是最早加入共產黨的藏人。大部分的新兵來自非常貧窮的家庭，吸引他們的是共產主義階級平等的願景。其他的年輕男孩則是無意間被拉夫至解放軍的行伍之中。
中共很快就瞭解到這些新兵很有用處，其中有些人特別被送到延安的黨校去受訓。共產黨也在當地留下了一批親共的藏人，他們在甘孜組成了第一個「博巴（Bod-pa，藏人）蘇維埃運動」。有趣的是，他們自稱為博巴，這個用詞無疑暗示著這是一種泛西藏運動。在這個時期，中共似乎很願意迎合西藏民族主義者統一西藏之理想。所有的西藏共產黨員都是來自東部地區，也是傳統上不屬於拉薩政府所統治的地區，因此拉薩當局對於這個團體的活動並不關心。
另一方面，有些人很早就認為中共將會取得國共內戰的勝利，像康區白利寺（今四川省甘孜縣生康鄉）的格達仁波切。他有轉世喇嘛的傳統地位與威望，因此可以影響他的信眾，然而西藏共產黨員對於其他的藏人幾乎沒有什麼影響力。
中共籠絡西藏
中共最關心的，是防止任何外國勢力在西藏建立基地。當噶廈決定派遣使節團到尼泊爾、美國與英國時，中共在國內發動了示威遊行，桑吉悅西也在北京電台上廣播，敦促西藏政府不要派遣使節團。中共在任一藏地都不受到藏人信任。
國民黨的文宣早已繪聲繪影地強調共產黨反對宗教意識形態，還公布資料證明共產黨會摧毀寺院、喇嘛會遭受囚禁。因此，當中共進入藏區時，他們必須發展出一套謹慎的策略。他們不能強化任何國民黨宣傳所留下來的印象，因此一開始採用綏靖政策，竭盡所能地強調原有的社會與文化系統將不會改變。他們也沒辦法在西藏內部發動革命。因此，中共採取的策略是從上而下搞革命，亦即爭取統治精英的認同。
一九五○年三月，共產黨批准安多拉卜愣扎西旗寺（今甘肅省夏河縣拉卜愣寺）的重大宗教儀式——嘉木樣協巴（Jamyang Zhepa）轉世活佛的坐床典禮。有遠從蒙古與其他地區的佛教徒前來參加這個典禮，中共廣播電台報導共有兩萬藏人與蒙古人參加觀禮。
這對中共而言是一大宣傳勝利，他們利用這個機會來宣傳他們的宗教政策以及《共同綱領》。
一開始，拉卜愣寺的僧人與中共幹部之間的關係算是友好。一些僧人被委託從事翻譯工作，並翻譯了第一份中共文件：〈人民解放軍約法八章〉。這是一份重要的宣示，勾勒了共產黨在勝利後打算追求的政策。一開始，這份文件在中共未控制的地方散發，也意謂著中共瞭解他們雖然已經取得勝利，在藏區卻沒有影響力。
中共決定保留蒙藏事務委員會，留下許多原有人員為新政府工作。這些人對於西藏內部的政治衝突非常瞭解。委員會第一任主任是朱綬光，也是達賴喇嘛二哥嘉樂頓珠的岳父。一開始中共試圖利用這層親屬關係，鼓勵朱綬光與嘉樂頓珠保持連絡。頓珠在南京淪陷之前幾個月已經先逃出來。當頓珠停留在印度期間，他的岳父希望他能勸西藏政府不要派使節團到國外，並與中共達成和平協議。
中共立刻就想辦法利用西藏社會的內部不和，並且將那些不滿西藏政府的人收為己用。
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