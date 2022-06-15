《西藏，焚燒的雪域》：十世班禪意外圓寂，成為達賴重塑西藏最高精神領袖權威的機會

文：茨仁夏加

班禪仁波切爭議

中國當局反對達賴喇嘛的運動在一九九五年五月達到了新高潮，因為達賴喇嘛在流亡地宣布他認證了一位出生於西藏西北部那曲地區的小男孩，為一九八九年圓寂的十世班禪仁波切的轉世化身。

中共譴責達賴喇嘛的宣布乃是「非法、達賴集團分裂祖國的政治陰謀。」達賴喇嘛則認為這個議題完全屬於宗教的範疇，並呼籲中共當局不要妨礙靈童認證的過程，然而北京把他的宣布當成是對其權威的直接挑戰，並且認為達賴喇嘛單方面作出這樣的宣布，就是為了讓北京政府丟臉的伎倆。

達賴喇嘛的宣布具有深遠的影響。鑑於中藏關係處於極為糟糕的狀態，班禪仁波切的認證問題幾乎無可避免地會導致兩方再度衝突。達賴喇嘛單方面作此宣布，可以看成流亡政府方面，企圖反制中國在西藏境內對達賴喇嘛宗教與政治影響力的攻擊；另外，流亡政府方面可能也視這個議題為一個可以拿來批判中國的把柄。他們多年以來一直未能使中共坐下來跟他們談判。

他們特別突顯班禪仁波切認證的議題，也許是希望能藉此對中共施壓。達賴喇嘛的聲明，經過特意的措詞，以突顯中共的「不合理」，並將中共描寫成刻意妨礙只屬於宗教事務的政權，而他自己在這個宗教領域上的權威是至高無上、無庸置疑的。

即使在達蘭薩拉發出宣告之前，中共就面臨了兩難的僵局。六年前，十世班禪仁波切在扎什倫布寺出乎意料的圓寂，使得中國此時在西藏缺乏一個可靠的傀儡，特別是在拉薩發生了多次的示威事件，還面臨了西藏民族主義者可說前所未有的、對他們的統治作出的嚴峻挑戰。

北京從一開始就明白這個議題本身非常複雜，並且已制定了處理的首要原則：必須確保不管怎麼作，都不會傷害中國在西藏理論上與實務上的權威，來最小化政治傷害的風險。在班禪仁波切的葬禮後沒多久，總理李鵬就宣布不准外人「介入選擇的過程」，顯示中共不打算接受達賴喇嘛參與靈童遴選過程的意圖。

班禪仁波切圓寂後一個月，統戰部就在北京召開了一個高層會議來討論這個議題。討論的主題之一就是達賴喇嘛是否參與的問題。當時達賴喇嘛已經對媒體發表了一些看法，而幾個達蘭薩拉官員也發布了一些公開的意見，堅持轉世靈童的認證一定要來自達賴喇嘛本人；這些都引起北京的警覺。

此時西藏反對中國人的抗議事件愈演愈烈，意謂著達賴喇嘛與北京之間的關係降到一九七九年以來的最低點，所以，不令人意外，中共斬釘截鐵地堅持達賴喇嘛必須完全被排除在遴選的過程之外。會議上所取得的共識是必須盡一切可能防止外界的干涉。

一九八九年八月，中共當局宣布了尋訪、遴選與認證班禪仁波切的七要點。頭四點遵循著傳統的宗教儀軌。然而，最後三點卻說遴選必須經過抽籤，而最後的公開認證必須經過中國中央政府首肯。再一次，達賴喇嘛完全被排除在外。西藏人認為這是中共試圖狡滑地迴避達賴喇嘛的權威的伎倆。

中共所主張的程序，讓扎什倫布的僧人處於一個為難的情況。最後三點明顯地悖離傳統宗教儀軌，而扎什倫布寺也對於完全把達賴喇嘛排除感到猶豫：對他們來說，達賴喇嘛的認證是一個有關於聲望與合法性的問題。他們因此主張，不論發生什麼事，中共必須為達賴喇嘛預留一個參與的空間。

這個議題變成扎什倫布寺與中共當局之間爭議不休的焦點。如果扎什倫布寺拒絕中共的要求，它將面臨失去領導西藏事務此一傳統地位的危險——統戰部與宗教事務局裡有一個強大的派系認為，鑑於班禪仁波切的「國家級」重要性，尋訪與選擇的過程應該由一個全國性的組織，而不是由扎什倫布寺來進行。

到了最後，扎什倫布寺必須接受中共當局所規劃出來的程序。然而扎寺也想辦法從中共處得到了一個重大的讓步：雖然中國佛教協會在名義上負責尋訪與選擇的過程，它對於尋訪過程的每日進展沒有權利過問。

扎什倫布的僧人與中共都同意，尋訪小組應該由恰扎仁波切來主持，他是一位日喀則的高僧，一九六○年代曾經在北京的中國佛學院中學習，也是自一九八二年以來，經由投票選舉，一直擔任扎什倫布寺民主管理委員會的主任，同時也是第八屆「中國人民政治協商會議」的民族宗教委員會委員。

一開始，中共似乎成功地取得了此過程的完全控制權。就在靈童候選人被選出來後，宗教事務局將透過抽籤的系統來控制最後的候選人之選擇，而最後的遴選過程將安排媒體的大幅報導，以顯示中國對西藏的主權與管轄權。然而，在幕後諸事並非盡然符合中共的如意算盤。藏人還是不滿意中共當局徹底排除達賴喇嘛的參與，而這種不安與焦慮的感覺一直傳到了宗教領袖圈中的最高層。

一九九一年四月，扎什倫布寺召開了一個會議（召開的理由，表面上是為了聽取恰扎仁波切對尋訪進展情況作出報告），參與者是青海、四川、雲南、內蒙與西藏自治區來的高僧。在會議期間，一些喇嘛明確地表達說達賴喇嘛的認可是認證靈童不可或缺的，不能就這樣簡單地摒除不管。這些喇嘛小心地修飾他們的話語，表示他們不贊成達賴喇嘛的政治運動，然而他的宗教權威卻是絕對的，不論他住在流亡地或者在西藏境內都是如此。

也有來自民眾的抱怨聲音，威脅說新的班禪仁波切假如沒有得到達賴喇嘛的祝福，那就不會得到人民廣泛的支持。這對於中共是一件很重要的事情，他們認為沒有藏人的支持，他們很難擁立新的候選人即位。