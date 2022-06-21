雪霸山屋「加壓艙」被塞廚餘垃圾，內政部疾呼：藍色儲存桶是高山症救援用，不是廚餘桶

（中央社）雪霸國家公園聖稜線上最深遠的素密達山屋，內部的救命加壓艙遭人塞入腐敗食物及垃圾，加壓艙建置計畫主持人、急診醫師王士豪說，懷疑是經驗豐富登山老手蓄意為之，駭人聽聞。

台灣野外地區緊急救護協會理事長、急診專科醫師王士豪昨天晚上在臉書分享，台灣野外地區緊急救護協會加壓艙計畫裡，雪霸國家公園素密達山屋的加壓艙慘遭破壞，遭人將腐敗食物及垃圾塞進去儲存及保護加壓艙的藍色儲存桶內，導致加壓艙橡膠管子及相關零件嚴重染污。

「這是一個非常關鍵重要的地點。」王士豪告訴《中央社》記者，素密達山屋是全雪霸國家公園最危險、救援最困難的山屋之一，是最需要設置加壓艙的山屋，前後都是斷崖，如果登山民眾出現嚴重高山症，萬一天氣不好，病患唯一的活命機會，就是使用加壓艙撐著，減緩症狀。

王士豪說明，在這些山屋中的加壓艙不需電力、只要人力操作，可以迅速加壓、降低高度、緩解症狀。讓嚴重高山症，如高海拔肺水腫、高海拔腦水腫的病人，如果因為天氣不好直升機無法救援時，爭取一些時間，獲得一線生機。

王士豪表示，這個慘遭破壞的加壓艙已被清潔擦拭、乾燥復原，經過仔細完整測試後，確認功能一切正常。這個劫後餘生的加壓艙，在現在及未來，仍然可在聖稜線上守護發生嚴重高山症的登山民眾，持續救人。

事實上，加壓艙被棄置食物及垃圾的事情時有所聞，先前多半是發生於大眾化登山路線，也許是新手登山客不懂事的無心之過，但王士豪認為，聖稜線不是簡單的路線，登山者都是經驗豐富的老手，聖稜線加壓艙遭棄置食物及垃圾，「根本就是蓄意、惡意被破壞，簡直是駭人聽聞。」

王士豪指出，加壓艙都是排除種種困難，放置在台灣各個高山山屋後，即使目前已成功救到超過60名生命垂危、發生嚴重高山症的登山民眾，但加壓艙仍時常發生被棄置食物及垃圾破壞情況，已建議國家公園、林務局還有登山協會將告示「勿放置食物、垃圾等雜物」貼於加壓艙儲存桶明顯位置。

內政部：破壞公物擬提高罰則

內政部營建署則表示，山屋提供的加壓艙（PAC），提供民眾高山症時可以自行操作以減緩症狀，呼籲民眾發揮公德心勿破壞設施，目前也在規劃修法，針對惡意破壞公用設備的行為將提高罰則。

內政部營建署發布新聞稿，山友的行為可能毀壞搶救人命的設備和設施，呼籲山友應愛惜山屋內的加壓艙設備，勿任意破壞，以利設備正常使用，如果有發現任何設施設備損害時，應即時通報各國家公園管理處緊急處理。

營建署表示，一般民眾多數都在中低海拔環境生活，登山時身體無法適應高海拔特殊環境而造成不適，隨著高度上升，導致大氣壓力下降，氧氣的分壓降低，當人體無法適應缺氧環境時，就會產生高山症的頭痛、頭暈、厭食、失眠、噁心等症狀，嚴重者甚至引起肺水腫造成昏迷或死亡。

因山區偏遠救援不易，國家公園內有31處山屋放置攜帶型加壓艙（PAC）供民眾緊急高山症時自行操作。

營建署表示，加壓艙是供出現嚴重高山症（高海拔肺水腫、高海拔腦水腫等）的登山民眾減緩症狀的重要工具。加壓艙不需電力，只需要用腳踩加壓幫浦，可適當舒緩高山症患者的不適，爭取更多下山的時間，山友使用後務必小心摺疊好，避免刮傷及保持乾燥等，並妥善放入藍色桶子保存，讓更多山友可以使用。

營建署指出，近年山域事故中，「高山症」發生率偏高。這些放置在高山上的加壓艙，都是志工克服萬難以背運方式置放供民眾使用，並且成功救援無數民眾。

營建署表示，相關設備如果發現蓄意破壞者，除了《國家公園法》第13條及《雪霸國家公園區域內禁止事項》第14點裁罰新台幣3000元外，目前正在修正《國家公園法》草案，對惡意破壞公用設備的行為將提高罰則以加強嚇阻效果。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航