29歲曾格爾挑戰無氧攻頂K2峰成功，創下台灣人首登與全球最年輕女性紀錄

台灣女登山家曾格爾，今（22）日成功登上全世界最困難，海拔8611公尺的K2峰（喬戈里峰），而且還是無氧登頂（不靠氧氣瓶）。不僅創下台灣人首登紀錄，同時也是全球最年輕無氧攻頂K2的女性。她的目標是在30歲前完成14座全世界最高山峰的攀爬，她在臉書分享喜訊同時，也喊話期許自己在倒數四個月攀爬完五座高峰，讓台灣站上世界的舞台。

立志30歲前完成14座高峰攀爬

今年29歲的曾格爾，立志在30歲之前，完成14座巔峰的攀爬；今年初她曾經挑戰冬攀K2，最後只差幾百公尺鎩羽而歸，當時就曾承諾夏季會再回來，結果今天順利攻頂。

曾格爾也在臉書上跟大家分享喜悅表示，K2的再次攀登對他而言意義重大，有了上次的失敗經驗，除了心理的障礙外，這次也是爬得戰戰兢兢；克服了比聖母峰還陡峭的坡度、困難複雜的地勢、極低的含氧量，最後一段跪在藍冰上「邊哭邊爬」，終於成功攻頂。

曾格爾也說，原本擔心昨天風大無法攻頂，好險今天天氣好轉，挑戰無氧成功，很開心能夠寫下K2『無氧全球最年輕女性』新紀錄，這是這近9個月以來，在世界攀登史所寫下的第三項世界紀錄，除了台灣人首登外，這也是她個人的第9座高峰，剩下倒數4個月，最後5座高峰；將是台灣有史以來最接近完成「14座8000米攀登」的時刻；「要讓全世界知道來自島國的，也有攀登世界之巔的可能。」

《上報》報導，2019至2021年間，她已陸續成功挑戰5座8000公尺高峰，包括世界第8高峰馬納斯魯峰、第1高峰聖母峰、第4高峰洛子峰、第7高峰道拉吉里、世界第3高峰干城章嘉；2022年4月28日，她又以無氧方式攻下世界第10高峰「安納普納峰」（Annapurna）。

一連串經歷，也讓她締下不少紀錄，包括成為世界首位秋攀世界第3高峰「干城章嘉峰」，還成功登頂的女性，以及全球最年輕以無氧方式，成功登頂安納普納峰的女性。

《遠見雜誌》報導，從2019年開始堅持不懈的自主訓練下，曾格爾與雪巴團隊已經一同完成8座8000公尺高峰；為了讓自己以最佳的狀態進行8000高峰的攀登挑戰，除了有氧與肌力的訓練，曾格爾也到體育大學進行高海拔低氧間歇性訓練，甚至進入零下170度超低溫艙來適應極端環境，每一次的訓練過程，希望將其數據化，提供往後的登山者參考。

她和許多台灣的登山家一樣，挑戰需要資源，因此日前也曾發起「曾格爾八千集氣計畫──登上世界之巔」集資，曾格爾希望透過集資，在完成攀登計畫後，邀請國際登山家來台交流、分享更多海外登山知識，為台灣開拓8000公尺高山的視野，並讓更多年輕人在具備充足知識與準備後，更有勇氣出發追夢。

無氧攀爬K2有多厲害？

《蘋果日報》報導，K2雖比世界第1高峰聖母峰矮了200公尺，但它是專家公認世界最難登的山，它屬於橫亙中國與巴基斯坦的喀喇崑崙山脈，在中國稱「喬戈里峰」，但國際間通稱「K2」，源於1856年西方探險隊首次考察該地區時，標出了喀喇崑崙山脈自西向東的5座主要山峰，各以K1至K5命名。美國登山家貝爾（George Bell）1953年嘗試攻頂不成，曾稱它是「狂暴之山」。

同樣經常挑戰高海拔登山，綽號「張八千」的張元植也在臉書上分析指出，台灣首登K2不是什麼重點，重點是這個首登是以「無氧」的形式完成。

他解釋，大部分人類的無氧攀登界線大約在8200公尺附近，大多數人透過一定程度的訓練，都能具備在8200公尺以內無氧攀登的身體條件。這也就是為何在歷史統計上，標高8201的世界第六高峰卓奧友，以及其下的八千米巨峰，無氧登頂的比例是相對較高的（當然是排除近10年的商業攀登數據）。

張元植強調，前五高峰則是完全不同的程度。從第五高的馬卡魯（8485m)開始，無氧登頂的人數比例急遽降低。儘管只差了200-300公尺的高度，但這200-300似乎就是大多數人類潛力的界線。基本上可以說，能在這樣的海拔做到無氧登頂的，都是身體條件頂尖的高海拔攀登者。

張元植表示，所以曾格爾在春季無氧登頂安娜普納（8091m）時並未讓人感到震撼，因為那是一般人透過苦練能夠跨過的門檻。但K2不同。能做到這件事情，就算是大家說的「跟著雪巴走」也意謂著她具備非常卓越的高海拔身體素質。再看她的登頂時間，基本上是跟當晚一同出發的有氧登頂者差不多，這就更加令人折服了。

目前也在K2挑戰攀爬的台灣登山家還有詹喬瑜，在登山社團中也有不少人替她加油打氣。多次締造台灣無氧登頂記錄的登山家的「阿果」呂忠翰和張元植曾在2019年挑戰以無氧方式攀登K2峰，但是距離攻頂僅差400公尺時，因為擔心雪崩決定撤退。曾格爾今天成為登上K2峰的第一個台灣人。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航