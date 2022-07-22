29歲曾格爾挑戰無氧攻頂K2峰成功，創下台灣人首登與全球最年輕女性紀錄

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K2雖比世界第1高峰聖母峰矮了200公尺，但它是專家公認世界最難登的山。
台灣女登山家曾格爾，今（22）日成功登上全世界最困難，海拔8611公尺的K2峰（喬戈里峰），而且還是無氧登頂（不靠氧氣瓶）。不僅創下台灣人首登紀錄，同時也是全球最年輕無氧攻頂K2的女性。她的目標是在30歲前完成14座全世界最高山峰的攀爬，她在臉書分享喜訊同時，也喊話期許自己在倒數四個月攀爬完五座高峰，讓台灣站上世界的舞台。
立志30歲前完成14座高峰攀爬
今年29歲的曾格爾，立志在30歲之前，完成14座巔峰的攀爬；今年初她曾經挑戰冬攀K2，最後只差幾百公尺鎩羽而歸，當時就曾承諾夏季會再回來，結果今天順利攻頂。
曾格爾也在臉書上跟大家分享喜悅表示，K2的再次攀登對他而言意義重大，有了上次的失敗經驗，除了心理的障礙外，這次也是爬得戰戰兢兢；克服了比聖母峰還陡峭的坡度、困難複雜的地勢、極低的含氧量，最後一段跪在藍冰上「邊哭邊爬」，終於成功攻頂。
曾格爾也說，原本擔心昨天風大無法攻頂，好險今天天氣好轉，挑戰無氧成功，很開心能夠寫下K2『無氧全球最年輕女性』新紀錄，這是這近9個月以來，在世界攀登史所寫下的第三項世界紀錄，除了台灣人首登外，這也是她個人的第9座高峰，剩下倒數4個月，最後5座高峰；將是台灣有史以來最接近完成「14座8000米攀登」的時刻；「要讓全世界知道來自島國的，也有攀登世界之巔的可能。」
《上報》報導，2019至2021年間，她已陸續成功挑戰5座8000公尺高峰，包括世界第8高峰馬納斯魯峰、第1高峰聖母峰、第4高峰洛子峰、第7高峰道拉吉里、世界第3高峰干城章嘉；2022年4月28日，她又以無氧方式攻下世界第10高峰「安納普納峰」（Annapurna）。
一連串經歷，也讓她締下不少紀錄，包括成為世界首位秋攀世界第3高峰「干城章嘉峰」，還成功登頂的女性，以及全球最年輕以無氧方式，成功登頂安納普納峰的女性。
《遠見雜誌》報導，從2019年開始堅持不懈的自主訓練下，曾格爾與雪巴團隊已經一同完成8座8000公尺高峰；為了讓自己以最佳的狀態進行8000高峰的攀登挑戰，除了有氧與肌力的訓練，曾格爾也到體育大學進行高海拔低氧間歇性訓練，甚至進入零下170度超低溫艙來適應極端環境，每一次的訓練過程，希望將其數據化，提供往後的登山者參考。
她和許多台灣的登山家一樣，挑戰需要資源，因此日前也曾發起「曾格爾八千集氣計畫──登上世界之巔」集資，曾格爾希望透過集資，在完成攀登計畫後，邀請國際登山家來台交流、分享更多海外登山知識，為台灣開拓8000公尺高山的視野，並讓更多年輕人在具備充足知識與準備後，更有勇氣出發追夢。
無氧攀爬K2有多厲害？
《蘋果日報》報導，K2雖比世界第1高峰聖母峰矮了200公尺，但它是專家公認世界最難登的山，它屬於橫亙中國與巴基斯坦的喀喇崑崙山脈，在中國稱「喬戈里峰」，但國際間通稱「K2」，源於1856年西方探險隊首次考察該地區時，標出了喀喇崑崙山脈自西向東的5座主要山峰，各以K1至K5命名。美國登山家貝爾（George Bell）1953年嘗試攻頂不成，曾稱它是「狂暴之山」。
同樣經常挑戰高海拔登山，綽號「張八千」的張元植也在臉書上分析指出，台灣首登K2不是什麼重點，重點是這個首登是以「無氧」的形式完成。
他解釋，大部分人類的無氧攀登界線大約在8200公尺附近，大多數人透過一定程度的訓練，都能具備在8200公尺以內無氧攀登的身體條件。這也就是為何在歷史統計上，標高8201的世界第六高峰卓奧友，以及其下的八千米巨峰，無氧登頂的比例是相對較高的（當然是排除近10年的商業攀登數據）。
張元植強調，前五高峰則是完全不同的程度。從第五高的馬卡魯（8485m)開始，無氧登頂的人數比例急遽降低。儘管只差了200-300公尺的高度，但這200-300似乎就是大多數人類潛力的界線。基本上可以說，能在這樣的海拔做到無氧登頂的，都是身體條件頂尖的高海拔攀登者。
張元植表示，所以曾格爾在春季無氧登頂安娜普納（8091m）時並未讓人感到震撼，因為那是一般人透過苦練能夠跨過的門檻。但K2不同。能做到這件事情，就算是大家說的「跟著雪巴走」也意謂著她具備非常卓越的高海拔身體素質。再看她的登頂時間，基本上是跟當晚一同出發的有氧登頂者差不多，這就更加令人折服了。
目前也在K2挑戰攀爬的台灣登山家還有詹喬瑜，在登山社團中也有不少人替她加油打氣。多次締造台灣無氧登頂記錄的登山家的「阿果」呂忠翰和張元植曾在2019年挑戰以無氧方式攀登K2峰，但是距離攻頂僅差400公尺時，因為擔心雪崩決定撤退。曾格爾今天成為登上K2峰的第一個台灣人。
新聞來源
- 台灣第一人 女登山家曾格爾完成尼泊爾境內8千米高峰（上報）
- 台灣第1人！29歲女登山家曾格爾登上K2 全球最年輕無氧征服K2！（蘋果日報）
- 海拔8000公尺高峰已征服8座！曾格爾期許30歲前完成14座巔峰（遠見）
延伸閱讀
- 因為山在那裡：挑戰「眾神的山巔」不幸殞命的傳奇登山家喬治．馬洛里
- 奪命珠峰—登山熱：距登頂只剩8百米，登山者折返保命宣揚登山安全
- 專訪台灣登山家詹喬愉、張元植：登山不是浪漫冒險，「不去會死的他們」其實都很「怕死」 陳德政《神在的地方》：那個與雪同行的夏天，你我都是命運共同體
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
我們想讓你知道的是
在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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