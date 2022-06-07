郭梓祺《一道門》：資質差，怎學習？
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深明學習多難，可多使人沮喪，教書時遇上同屬鈍根的人會多一分體諒，「I know that feel bro」。
有種人比富二代更可惡，叫才二代，如連儂仔。不是《Hey Jude》那個憂愁需安慰的Julian，而是約翰連儂幼子Sean，七五年生，母親小野洋子，有如此父母，要蠢鈍也難吧。
音樂友人M定時為我的陳年iPod入碟，常有驚喜，上回正是尚連儂2006年的《Friendly Fire》，一聽，感覺多像其父，含著結他出世一般。M說這碟較親切溫文又不落俗套，不如他其餘作品孤高，懷舊元素也是向父親一代致敬。上網找了找，在偉大的Tiny Desk Concerts系列，看到尚與女友夏洛特（Charlotte Kemp Muhl）組合The GOASTT三年前的演出，那就是才華洋溢和自然流露了，本性如此才不覺張揚，那種不經營根本無法經營出來。
夏洛特同樣多才多藝，十三歲已做模特兒出身，在演唱中轉換各種樂器，手風琴、鋼片琴、低音結他等，都信手拈來，唱完第一首歌，尚連儂還要若無其事跟觀眾說，這是夏洛特首次手風琴演出，她學了才十日。《Dark Matter, White Noise》有兩句歌詞很能見那氣質： 「Wake me in a thousand years/ When computers can shed tears」下兩句跳脫得來又有點百厭：「Do I have to die before I see/ The pigs fly and the fat lady sing」。再在同系列看到Damian Marley，也屬才二代，Bob Marley幼子，彷彿都是基因決定不學而能，想起資質這回事。
談談個人經歷。有幸跟萬偉良老師學書法已一段日子，回頭看，實在用了太多時間介意自己資質差，總羨慕本身美感好的人或聰明人。世上最頑固的是壞習慣，錯完重複錯，自覺學得差，平時很少跟人說學書法，曾在上課處附近碰見朋友，也只隨口說「嚟學嘢」。她追問，說學書法好像太堂皇，便用滑稽口吻說：「學寫吓大字咁囉。」
有一時期完全交不到功課，每至差不多下課，同學們要把習作供出互相觀摩，覺得學了那麼久還是這樣子，太羞愧，就把宣紙揑皺，壓成一個波放進袋中。老師問，功課呢，就攤手說沒有，他只笑笑：「下次交啦」。過了許多個下次才交，他又總找到東西稱讚：「哦，今次好好多」。不是跟他學應老早放棄。師生聯展辦過幾次，每人要交一張，到老師印好請柬叫我們分給朋友，雖覺得老師的書法絕對值得更多人賞識，但因為自私，不想人看見我的字，便把請柬收起，任他們在暗角浪費掉，老師一直不知道。
好處大概只有一個：深明學習多難，可多使人沮喪，教書時遇上同屬鈍根的人會多一分體諒，「I know that feel bro」。撇除有時的確因為懶，他們也要處理許多自責與內疚，故常借用《中庸》「人一能之己百之，人十能之己千之」勸勉，別人一學而能，我則要學百次，過程有難易之別，但最終的「能」則一樣，令人安慰。
數月前，覺得應試試放下對資質的執著，跟自己的平庸和解，首次將條幅傳給人看，跟相識不久的雪君互相批評。她曾跟朋友自資辦免費書法雜誌《墨想》，熱衷書法，寫得比我好得多，但在批評中各有得著，每次來回都快樂。也想起古琴老師穎苑曾說，學習需要的，是identity，她自從學琴第一天已覺得屬於古琴世界，是位「琴人」，可能因此進步較快，這比資質重要。
已吃太多資質的苦，再自嫌就太不長進。加上那警句已說得明白：「以大多數人的努力程度之低，根本輪不到拼天賦」。下周兵荒馬亂地開學了，趁此回歸學習之本，給自覺資質差的人一點鼓勵。
書籍介紹
本文摘錄自《一道門》，見山書店出版
作者：郭梓祺
書本簡介：散文集尤其注定如漁翁撒網，永不知道哪篇會在何時打動誰，令人覺得「幾搞笑」或有點意思。但既已投擲到那片漆黑之中，就看這道門的造化。希望《一道門》能為你打開一道門。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
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遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
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