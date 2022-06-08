美國拜登政府國安戰略「典範轉移」，台灣應認清台海議題不再只侷限於地緣政治

最近的種種跡象都顯示，美國拜登政府將大幅調整「國安戰略」，這並不是美國將重塑對外戰略規劃，而是要進入「典範轉移」的過程。

過去一年多，拜登政府著力於多邊主義的全球布局路線，同時輔以雙邊主義的合作與接觸，無論是在G7、NATO，甚至是主導QUAD、AUKUS，自退出阿富汗戰場，到還在僵局的俄烏戰爭，拜登的對外思維，其實就是逐步拉近歐洲與亞洲的連結，可以說，美國正在樹立全球體系，將原本分隔的歐美與印太戰略銜接起來，這同時鑲嵌在地緣政治的挑戰——說白了，就是來自中國與俄羅斯的合作關係。

季辛吉的謬誤，美國反而更重視中俄威脅

上個世紀的冷戰，美蘇兩大強權對峙的全球格局，明顯的把世界分為兩半，一直到1970年代末，美國試圖透過「聯中制蘇」的策略，削弱了前蘇聯的外部制衡能力，進而導致國際權力結構的改變，一方面捲起了全球化的脈動，另一方面也造就了中國的崛起。

區域性強權地位的凸顯，地緣政治也成了國家競逐的主要擂台，國際社會進入全球化與區域化相互拉扯的階段，美國雖然榮登全球霸權的寶座，但是地緣權力的分割，卻也讓這個全球隊長就像是在打地鼠遊戲一樣疲於奔命，要引領歐洲地區的穩定，也得維持在亞洲的宰制力。

對美國來說，歐洲與亞洲之間有著綿密的關聯性，在全球化的推進下，國家之間的互動日益複雜與依賴，這從「中國機會論」與「中國威脅論」的糾葛便可窺知，從中短期來看，俄羅斯所帶來的挑戰立即且具現實感，但從長期而言，中國挾著快速國際化的國家影響力，正試圖聚沙成塔改變國際制度與秩序。

中、俄兩國都對美國帶來挑戰，但意義上也有所異同，如果說兩次世界大戰及冷戰的結束，賦予了美國三次建立世界秩序的嘗試機會，那麼俄烏戰爭可以視為是新一次秩序建構的指標嗎？似乎可以用來解釋美國這次的戰略調整。

持平來看，美國要展開戰略調整的目的，並不是要去淡化中國挑戰的事實，也不是要去改變印太戰略的重要性，而曾在冷戰時期的美國前國務卿季辛吉，恐怕也想不到當前國際情勢已超乎他當年叱吒風雲的年代，他以為解放了內政困頓的中國，將蘇聯拉入歷史深淵就是成功的大國政治，熟不知養虎為患，讓揹著舊時代的俄羅斯與之狼狽為奸，取巧的手段在多年後付出代價。

歐亞連結的重要性，更凸顯台灣的戰略價值