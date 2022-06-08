美國拜登政府國安戰略「典範轉移」，台灣應認清台海議題不再只侷限於地緣政治
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拜登政府的戰略規劃中，未來無論是亞洲盟友或在歐洲夥伴，都將會被納入共同的合作框架之中，坐落在東亞第一島鏈中心的台灣，必須看清楚美國的套路，並提出自己的戰略模式，千萬別自己嚇自己，也不要輕信刻意製造恐慌的謬論。
最近的種種跡象都顯示，美國拜登政府將大幅調整「國安戰略」，這並不是美國將重塑對外戰略規劃，而是要進入「典範轉移」的過程。
過去一年多，拜登政府著力於多邊主義的全球布局路線，同時輔以雙邊主義的合作與接觸，無論是在G7、NATO，甚至是主導QUAD、AUKUS，自退出阿富汗戰場，到還在僵局的俄烏戰爭，拜登的對外思維，其實就是逐步拉近歐洲與亞洲的連結，可以說，美國正在樹立全球體系，將原本分隔的歐美與印太戰略銜接起來，這同時鑲嵌在地緣政治的挑戰——說白了，就是來自中國與俄羅斯的合作關係。
季辛吉的謬誤，美國反而更重視中俄威脅
上個世紀的冷戰，美蘇兩大強權對峙的全球格局，明顯的把世界分為兩半，一直到1970年代末，美國試圖透過「聯中制蘇」的策略，削弱了前蘇聯的外部制衡能力，進而導致國際權力結構的改變，一方面捲起了全球化的脈動，另一方面也造就了中國的崛起。
區域性強權地位的凸顯，地緣政治也成了國家競逐的主要擂台，國際社會進入全球化與區域化相互拉扯的階段，美國雖然榮登全球霸權的寶座，但是地緣權力的分割，卻也讓這個全球隊長就像是在打地鼠遊戲一樣疲於奔命，要引領歐洲地區的穩定，也得維持在亞洲的宰制力。
對美國來說，歐洲與亞洲之間有著綿密的關聯性，在全球化的推進下，國家之間的互動日益複雜與依賴，這從「中國機會論」與「中國威脅論」的糾葛便可窺知，從中短期來看，俄羅斯所帶來的挑戰立即且具現實感，但從長期而言，中國挾著快速國際化的國家影響力，正試圖聚沙成塔改變國際制度與秩序。
中、俄兩國都對美國帶來挑戰，但意義上也有所異同，如果說兩次世界大戰及冷戰的結束，賦予了美國三次建立世界秩序的嘗試機會，那麼俄烏戰爭可以視為是新一次秩序建構的指標嗎？似乎可以用來解釋美國這次的戰略調整。
持平來看，美國要展開戰略調整的目的，並不是要去淡化中國挑戰的事實，也不是要去改變印太戰略的重要性，而曾在冷戰時期的美國前國務卿季辛吉，恐怕也想不到當前國際情勢已超乎他當年叱吒風雲的年代，他以為解放了內政困頓的中國，將蘇聯拉入歷史深淵就是成功的大國政治，熟不知養虎為患，讓揹著舊時代的俄羅斯與之狼狽為奸，取巧的手段在多年後付出代價。
歐亞連結的重要性，更凸顯台灣的戰略價值
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。